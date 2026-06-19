Volkswirt Ulrich Kater
Weshalb der Irankrieg die Anleihen-, aber nicht die Aktienkurse beeinträchtigt
Für den Kampf mit den neuen Inflationsgefahren ist die Europäische Zentralbank (EZB) in einer guten Ausgangsposition. Schließlich hatten sich vorher die exorbitant hohen Inflationsraten aus dem Jahr 2022 wieder in den Zielkorridor zurückgebildet. Anders als die US-Notenbank Fed hat die EZB ein viel geringeres Problem mit der Kerninflation, also dem Preisgeschehen außerhalb der stark schwankenden Rohstoffpreise. Die Glaubwürdigkeit der europäischen Geldpolitik ist sehr hoch.