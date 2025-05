Local Currency Bond: Einer der erfolgreichsten Anleihefonds

Herr Kirschner, der nachhaltige Anleihefonds Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI (ISIN: DE000A2PB6P8) gehört zu den erfolgreichsten Produkten seiner Anlageklasse. Nach einem langen Aufwärtstrend kam es zuletzt zu einem Rücksetzer. Was ist passiert?

Theodor Kirschner: Zielsetzung des Fonds ist es, die weltweit attraktiven Zinsen in den jeweiligen Währungsmärkten für hiesige Investoren kontinuierlich einzusammeln. Wir bewegen uns hier unabhängig von den gängigen Indizes und können auch aktuell noch eine jährliche Ablaufrendite von rund 10 Prozent vereinnahmen. Dafür müssen wir jedoch ein Währungsrisiko eingehen, da wir aktuell nicht im Euro investiert sind. Nach Jahren mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität an den Währungsmärkten wertete der Euro jedoch in den letzten Wochen innerhalb kurzer Zeit deutlich auf.

Was macht Ihre Investmentphilosophie besonders?

Kirschner: Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI (ISIN: DE000A2PB6P8) besitzt die Freiheit, überall da auf der Welt zu investieren, wo bei stabilen Rahmenbedingungen ein attraktives Zinsniveau offeriert wird. Wir bewegen uns hier sowohl in den entwickelten Industrie- als auch in den Schwellenländernsowie in den Frontierstaaten, also den Grenzmärkten. Um die Auswirkungen einzelner Währungsbewegungen möglichst gering zu halten, diversifizieren wir über rund 70 verschiedene lokale Anleihemärkte. Um auch ungewollte Bonitätsrisiken auf der Emittentenseite zu minimieren, erwerben wir Anleihen bester Bonität und halten die Laufzeit dieser Papiere überschaubar kurz.

Zusätzlich verfolgen Sie einen nachhaltigen Ansatz?

Kirschner: Unser Investmentansatz, aktiv die Anleihen mit dem besten Rendite-Risiko-Verhältnis in den einzelnen Währungen zu erwerben, lässt sich gut mit einer nachhaltigen Mittelverwendung verbinden. Anstelle der sonst gängigen Staats- oder Unternehmensanleihen aus den jeweiligen Ländern bevorzugen wir Emissionen der weltweit tätigen Förderbanken, die in lokalen Währungen ausgestellt sind. Da sind beispielsweise die Weltbank oder die Europäische Investitionsbank zu nennen. Gleichzeitig entscheiden wir uns aber zunehmend auch für das wachsende Segment der nachhaltigen Anleihen wie etwa Green Bonds und Social Bonds. Sich abseits der ausgetretenen Pfade zu bewegen, bedeutet oftmals eine höhere Rendite realisieren zu können.

Grafik 1: Green Bond und Anleihe aus Benchmark-Index im Vergleich

Quelle: Bloomberg, Stand: März 2025

Könnten Sie uns einige aktuelle Investitionsbeispiele nennen?

Kirschner: Wir sind seit über zwanzig Jahren in dieser Assetklasse aktiv und haben über ein globales Netzwerk von Brokern, Banken und Emittenten Zugang zu vielen Zinsmärkten, die anderen Investoren nur schwer zugänglich sind. So wenden sich unter anderem internationale Förderbanken an uns, wenn sie Anleihen in Frontier-Währungen platzieren wollen. So erwarben wir zuletzt eine zweijährige Anleihe in kirgisischen Som mit einer Rendite von 11 Prozent, die von der niederländischen Entwicklungsbank begeben wurde. Dieser Emittent verfügt über die beste Bonität von AAA und verfolgt per Satzung nachhaltige Entwicklungsziele. In vietnamesischen Dong zeichneten wir einen fünfjährigen Green Bond der US-amerikanischen Bank JP Morgan, der mit 7 Prozent verzinst wird, wohingegen die lokalen Staatsanleihen nur 2 Prozent Zinsen bringen.

Sind auch zukünftig ähnlich hohe Renditen erwartbar?

Kirschner: Nach wie vor sind die Portfolios vieler Anleger zu sehr auf den Euro-Raum konzentriert oder sogar limitiert. Dies trifft insbesondere auf Zinsanlagen zu. Damit entgeht den Anlegern aber ein Großteil der Renditechancen, die weltweit geboten werden. Zusätzlich werden die Schwankungen bei Währungen allgemein überschätzt. Das alles sind Argumente, die für einen professionell verwalteten Fonds sprechen, der diesen Portfoliobaustein aktiv und systematisch darstellt. Während an vielen Segmenten des Anleihemarktes die erzielbaren Renditen nicht mehr den eingegangenen Risiken entsprechen, befinden sich die jährlichen Ablaufrenditen unserer Strategie noch immer auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau. Somit ist auch die Ausschüttung der erzielten Erträge an die Fondsanleger weiterhin stabil.

Grafik 2: Ablaufrendite Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI gegen deutsche Umlaufrendite

Quelle: Bloomberg, Capitulum AM, Stand: 14.03.2025

Zur Person: Theodor Kirschner, Chartered Financial Analyst (CFA), ist Fondsadvisor bei Capitulum Asset Management. Seine Expertise liegt auf globalen Rentenmärkten, insbesondere Anleihen in lokalen Währungen mit Fokus auf Nachhaltigkeit.

