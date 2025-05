Anleihefonds mit flexibler Strategie?

Der global investierende Anleihefonds Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal (ISIN: DE000A2H7NS5) wurde für seine herausragende Wertentwicklung in den letzten Jahren bereits zum wiederholten Male mit dem Euro Fund Award ausgezeichnet. Gleichzeitig bewerten auch Morningstar und Scope den Fonds mit Bestnoten.

Herr Röhmeyer, warum gehören aktiv verwaltete Anleihen als Basisinvestment jetzt in jedes Portfolio?

Lutz Röhmeyer: Mit der Rückkehr des Zinses an die Kapitalmärkte haben auch Zinsanlagen wieder an Bedeutung gewonnen. Ein aktiv verwalteter Fonds bietet nicht nur eine breite Risikostreuung, sondern hilft auch, unnötige Risiken zu vermeiden. Die Fondsmanager können flexibel auf Marktveränderungen reagieren und Chancen gezielt nutzen. Entscheidend ist zudem eine bewährte Anlagestrategie, die sich bereits in verschiedenen Marktphasen als erfolgreich erwiesen hat.

Könnten Sie näher auf die Investmentphilosophie des Fonds eingehen?

Röhmeyer: Eines der Ziele des Fonds Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal ist es, die sogenannten Bonitätsaufschläge, die Credit Spreads, von attraktiv bepreisten Anleihen an den globalen Zinsmärkten kontinuierlich zu vereinnahmen. Bei der Selektion dieser Anleihen sind uns praktisch keine Grenzen gesetzt, es bestehen beispielsweise keine Restriktionen von Benchmark-Indizes. Um das Ausfallrisiko der Anleiheemittenten zu minimieren, setzt der Fonds auf eine möglichst breite Streuung. Er investiert in Anleihen aus vielen verschiedenen Ländern, bei zahlreichen Schuldnern und in unterschiedliche Emissionen, um Klumpenrisiken zu vermeiden. Dabei werden gezielt chancenreiche Anleihen aus Schwellenländern einbezogen, während klassische Unternehmensanleihen bewusst ausgeschlossen werden.

Welche Strategien setzen Sie ein, um das Zinsänderungsrisiko in Ihrem Anleiheportfolio zu steuern?

Röhmeyer: Das ist in der Tat ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Die Kurse von Anleihen reagieren auf die Veränderungen der allgemeinen Marktrendite, welche beispielsweise über die deutschen Bundesanleihen bestimmt werden. Hier kann man über börsengehandelte Derivate eine Gegenposition zu seinem Portfolio einnehmen, was entsprechende ungewollte Kurseffekte neutralisiert. Gleichzeitig bieten Anleihen eines Schuldners oftmals attraktivere Renditen, wenn sie in anderen Währungen ausgestellt sind und somit eine zusätzliche Absicherung des Fremdwährungsrisikos notwendig ist. Mit diesen Mitteln gelingt es, die Schwankungen im Kursverlauf des Fonds recht deutlich zu reduzieren.

Wo liegen die aktuellen Schwerpunkte des Fonds?

Röhmeyer: Nachdem sich vor allem im Jahr 2022 eine bislang nicht gekannte Umkehr von sehr geringen oder sogar negativen Zinsniveaus zu wieder deutlich positiven Raten innerhalb sehr kurzer Zeiträume ereignete, nutzen viele Anleger die sich bietenden Opportunitäten an den Anleihemärkten. Vor allem institutionelle Großanleger sind dabei aber auf Anleihen beschränkt, die von den Ratingagenturen in den sicherer erscheinenden Investment-Grade-Sektor einsortiert werden. Diese Papiere werden trotz der weltweiten Unsicherheiten weiterhin zu sehr niedrigen Kursen gehandelt. Im Gegensatz dazu bieten hochverzinsliche Anleihen nach wie vor attraktive Renditen, die ihre erwarteten Ausfallrisiken übersteigen. Neben den laufenden Zinszahlungen ergeben sich dadurch auch zusätzliche Chancen auf Kursgewinne.

Der Fonds nutzt gezielt regulatorische Veränderungen und Sondersituationen. Könnten Sie darauf näher eingehen?

Röhmeyer: Da der Fonds keinen Vorgaben eines Index unterliegt, können aktiv Sondersituationen genutzt werden. So nutzt der Fonds die sich verändernde Regulatorik und investiert in das Segment der vorzeitig kündbaren und bilanziell nicht mehr anrechenbaren Anleihen von Finanzinstituten. Zahlreiche ausgesprochene Kündigungen seitens der Emittenten sorgten in der Vergangenheit bereits für kurzfristig realisierbare Kursgewinne. Bei Wiederanlagen bieten sich bei immer knapper werdendem Angebot nun vergleichbare Emissionen aus dem Versicherungssektor an.

Eine letzte Frage: Sind auch zukünftig ähnlich hohe Renditen erwartbar?

Röhmeyer: Die jährliche Ablaufrendite, der im Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal gehaltenen Anleihen, beträgt aktuell rund 6 Prozent. Damit sollte auch unter Einrechnung aller Kosten für die Absicherung der Währungs- und Zinsänderungsrisiken weiterhin eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erzielbar sein. Auch die Ausschüttung der vereinnahmten Erträge an die Fondsanleger im Mai auf einem attraktiven Niveau ist weiterhin gesichert.

