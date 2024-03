Inmitten höherer Zinsen rücken Anleihen als Ertragsquelle wieder verstärkt in den Fokus der Anleger. Ihre relative Stabilität und das regelmäßige Einkommen, das sie insbesondere risikobereinigt bieten können, unterscheidet Anleihen von anderen Anlageklassen wie Aktien. Für renditeorientierte Anleger macht sie das zu einer attraktiven Option angesichts eines hochvolatilen Umfelds, einer sich hartnäckig haltenden Inflation und Zentralbanken, die die geldpolitischen Zügel anziehen.

Anleger, die die Rolle von Anleihen überdenken, können eine flexiblere und selektivere Strategie verfolgen. Dabei können sie sowohl Indexanlagen als auch alphaorientierte Lösungen nutzen, um ein komplexes, vom Wandel geprägtes Marktumfeld zu meistern. Wichtige Ansätze sind:

Das Renditehoch bei Anleihen des Qualitätssegments nutzen

Selektiv Ertragschancen in bestimmten Marktsegmenten aufspüren

Die erhöhte Volatilität, die 2022 und 2023 die Märkte im Griff hielt, veranlasste viele Anleger dazu, aus dem Risiko zu gehen und sichere Häfen wie Cash-Positionen anzusteuern. In den vergangenen zwei Jahren stieg der Anteil an Barmitteln in Portfolios, der 2022 noch bei 6 Prozent gelegen hatte, auf durchschnittlich 8 Prozent und im vierten Quartal 2023 sogar auf 10 Prozent (Quelle: BlackRock, Aladdin, Morningstar, Stand: 30. September 2023). Viel Kapital in Barmitteln zu parken könnte zum Problem werden, wenn sich Anleger dadurch Renditechancen am Markt entgehen lassen.

In den Industrieländern scheinen die Zentralbanken am Höhepunkt ihrer Zinsschritte angekommen zu sein oder kurz davor zu stehen. Anleger sollten jetzt in Betracht ziehen, liquide Mittel in Anleihen umzuschichten, um die hohen Renditen abzuschöpfen. Qualitätstitel wie Staatsanleihen oder Investment-Grade-Anleihen bieten unseres Erachtens aktuell Chancen für Anleger, ihre Renditeziele zu erreichen und zugleich weniger Risiko einzugehen.

Auf konkrete Produkte bezogen, ließe sich die Umschichtung aus Barmittel-Positionen über kostengünstige Anleihen-ETFs realisieren. Mit ETFs können Anleger weiter investiert bleiben, langfristige Ziele im Auge behalten und zugleich von der Liquidität des ETF-Marktes profitieren.

Bei Staatsanleihen-ETFs erscheinen uns die Bewertungen von US-Treasuries mit kurzer Duration attraktiv, die mit über 4,5 Prozent einen komfortablen Renditepuffer bieten (Quelle: Bloomberg, Stand: 30. November 2023). Bei längeren Durationen ist allerdings Vorsicht geboten, denn am US-Markt geben Haushaltsdefizit und Staatsverschuldung Anlass zur Sorge. Daher haben sich die meisten Anleger in den USA am kurzen Ende der Kurve positioniert. Bei europäischen Staatsanleihen-ETFs sehen wir hingegen wieder Chancen, in längere Laufzeiten zu investieren, wobei wir den Fokus auf Kerneuropa und weniger auf die Peripherie legen.

Zusätzliche Erträge bieten Produkte mit festen Laufzeiten, die Anlegern helfen könnten, sich attraktive Renditen zu sichern. Denn sie erlauben ihnen, sich an einem ganz bestimmten Punkt auf der Renditekurve zu positionieren, diese Position bis zur Fälligkeit zu halten und die ganze Zeit regelmäßige Ertragszahlungen einzustreichen.

Mit Anleihenfonds Renditetreiber dynamisch anpassen lassen

Schließlich können unserer Ansicht nach Anleihenfonds in Zeiten hoher Unsicherheit an den Märkten besonders geeignet sein, wenn Anleger ihr Engagement an den Anleihenmärkten einem aktiven Manager überlassen möchten. Denn diese Fonds streben nach konsistenten Renditen in allen Marktphasen und weisen eine geringe Korrelation zu traditionellen Anlagen auf. Insgesamt verfolgen solche Strategien einen aktiveren Ansatz bei der Portfoliozusammenstellung, der es erlaubt, die Renditetreiber dynamisch anzupassen, um Chancen zu ergreifen, wenn sie sich bieten.

