Der Markt für Anleihen-Indexprodukte hat in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Wachstum erlebt. Mit einer jährlichen Wachstumsrate von rund 10 Prozent verwalten diese Produkte mittlerweile ein Volumen von über 6 Billionen US-Dollar weltweit. Sie haben sich zu unverzichtbaren Bausteinen in institutionellen Portfolios und Vermögensverwaltungsstrategien entwickelt, da sie transparenten und skalierbaren Zugang zu globalen Anleihemärkten bieten. Doch während die Popularität dieser Anlageformen stetig zunimmt, wächst auch die Komplexität ihrer Verwaltung.

Die Herausforderung: Komplexität trifft auf Größe

Anders als bei Aktienindizes, bei denen eine vollständige Replikation oft möglich und praktikabel ist, stellen Anleihenindizes Portfoliomanager vor besondere Herausforderungen. Der Bloomberg Global Aggregate Index beispielsweise umfasst über 30.000 verschiedene Wertpapiere mit höchst unterschiedlichen Charakteristika hinsichtlich Mindestlosgrößen und Liquidität. Eine vollständige Nachbildung wäre hier nicht nur unpraktisch, sondern auch wirtschaftlich ineffizient.

Stattdessen nutzen professionelle Vermögensverwalter das Prinzip des stratifizierten Samplings – sie stellen repräsentative Anleihenkörbe zusammen, die die wesentlichen Risiko- und Renditemerkmale des Index widerspiegeln. Dieser Ansatz minimiert Umschlagskosten und Transaktionsgebühren, während gleichzeitig eine enge Ausrichtung an der Benchmark gewährleistet wird. Der Erfolg dieser Strategie hängt jedoch maßgeblich davon ab, wie systematisch und technologiegestützt der Managementprozess ausgestaltet ist.

Drei Säulen des Erfolgs

Ein effizientes Indexportfolio-Management für Anleihen basiert auf drei zentralen Säulen, die ineinandergreifen müssen: erstens ein spezialisiertes Portfoliomanagement-Team, zweitens fortschrittliche Technologie und Strukturierung sowie drittens fundiertes Index-Research.

Die Portfoliomanager bringen ihre Expertise in verschiedenen Anleihe-Segmenten ein – von Staatsanleihen über Unternehmensanleihen bis hin zu Schwellenländerpapieren. Sie treffen täglich Anlageentscheidungen auf Basis eines datengestützten Prozesses, der darauf abzielt, den Index präzise nachzubilden und gleichzeitig kosteneffizient zu bleiben.

Die Technologie-Komponente entwickelt und pflegt proprietäre Tools und Algorithmen, die Arbeitsabläufe automatisieren, die Skalierbarkeit verbessern und die Risikokontrolle optimieren. Besonders interessant ist hier die Doppelrolle der Beteiligten: Portfoliomanager verbringen zwar den Großteil ihrer Zeit mit Anlageentscheidungen, beeinflussen aber auch das Design der Algorithmen. Umgekehrt sind Technologie-Experten vollständig als Portfoliomanager ausgebildet und bringen dieses Verständnis in ihre technische Arbeit ein.

Das Index-Research schließlich unterstützt die Portfoliomanager mit quantitativen Erkenntnissen dabei, strukturiertere und besser informierte Entscheidungen zu treffen – ein entscheidender Faktor bei einem Ansatz, der auf stratifiziertem Sampling beruht.

Vier zentrale Hebel für Mehrwert

Innerhalb dieses strukturierten Rahmens nutzen erfolgreiche Vermögensverwalter vier zentrale Hebel, um systematisch Mehrwert zu generieren:

1. Teilnahme an Primäremissionen

Die meisten Neuzugänge in Anleihenindizes sind neu emittierte Papiere. Der Kauf von Anleihen direkt bei der Emission ermöglicht es, neue Indexbestandteile proaktiv und oft zu besseren Konditionen zu erwerben. Studien zeigen, dass Neuemissionen auf dem europäischen Markt für Investment-Grade-Unternehmensanleihen seit 2017 durchschnittlich einen Abschlag auf den Spread von 16 Basispunkten erzielten – in volatilen Phasen sogar bis zu 24 Basispunkte.

Große Vermögensverwalter profitieren hier überproportional, da sie aufgrund ihrer Größe und ihres Marktzugangs durchweg höhere Zuteilungsquoten erhalten als kleinere Investoren. Ein praktisches Beispiel: Bei einem großen europäischen ETF für Unternehmensanleihen waren über 90 Prozent der Zukäufe innerhalb eines Jahres neu emittierte Anleihen, von denen 59 Prozent direkt am Primärmarkt erworben wurden.

2. Nutzung multipler Liquiditätsquellen

Da Anleihen außerbörslich gehandelt werden, ist der Zugang zu verschiedenen Liquiditätsquellen entscheidend. Große Vermögensverwalter können sowohl externe als auch interne Liquiditätspools nutzen. Besonders wertvoll sind interne Crossing-Geschäfte, bei denen Kauf- und Verkaufsinteressen verschiedener Fonds zusammengebracht werden.

Wenn Anleihen beispielsweise vom Investment-Grade- ins High-Yield-Segment herabgestuft werden oder umgekehrt, können diese Wertpapiere intern zwischen entsprechenden Fonds zu mittleren Preisen gehandelt werden. Dies reduziert Ausführungskosten erheblich und minimiert die Auswirkungen auf den Markt. In der Praxis wurden bei einem führenden ETF über 99 Prozent der herabgestuften Anleihen und 90 Prozent der hochgestuften Papiere über solche internen Geschäfte abgewickelt.

3. Proaktives Rebalancing

Während einige Anbieter Portfolios erst am Monatsende neu gewichten, nachdem Indexänderungen bereits durchgeführt wurden, nutzen fortschrittliche Manager die laufenden Mittelflüsse, um Portfolios proaktiv zu positionieren. Bei ETFs geschieht dies über individuell zusammengestellte Wertpapierkörbe – sogenannte Custom-in-kind-Baskets –, die bei der Schöpfung oder Rücknahme von Fondsanteilen zum Einsatz kommen.

Dieser Ansatz ermöglicht es, Portfolios schrittweise an bevorstehende Indexänderungen anzupassen, den auf das Monatsende konzentrierten Handel zu vermeiden und die Liquidität zu optimieren.

4. Management von Kreditereignissen und Indexänderungen

Herabstufungen, Zahlungsausfälle, Umstrukturierungen und Index-Reklassifizierungen gehören zum Anleihen-Investment. Wie Portfoliomanager mit solchen Ereignissen umgehen, wirkt sich direkt auf Performance, Kosten und Tracking Error aus.

Zwei Beispiele illustrieren die Bedeutung: Bei der umfassenden Umstrukturierung von Warner Bros Discovery im Juni 2025 stufte ein Indexanbieter die Anleihen zunächst falsch ein und korrigierte dies erst zwei Tage später. Einige Anbieter übernahmen dies mechanisch, was sich ungünstig auswirkte. Ein proaktiver Manager erkannte das Problem frühzeitig und wartete mit der korrekten Umschichtung, bis der Zeitpunkt aus Liquiditätssicht optimal war.

Bei der Umklassifizierung von Katar und Kuwait von Schwellenländern zu Industrieländern im Jahr 2025 koordinierten erfahrene Portfoliomanager über sechs Monate hinweg den schrittweisen Verkauf von Anleihen im Wert von über einer Milliarde US-Dollar. Durch das schrittweise Vorgehen und kontinuierliche Liquiditätsmonitoring gelang der Übergang reibungslos und mit minimalen Marktauswirkungen.

Größe als strategischer Vorteil

Ein wiederkehrendes Thema bei allen vier Hebeln ist die Bedeutung von Größe und Marktzugang. Große Vermögensverwalter profitieren von bevorzugten Zuteilungen bei Primäremissionen, umfangreichen internen Liquiditätspools, der Möglichkeit zu groß angelegten Rebalancing-Operationen und frühzeitiger Einbindung bei Unternehmensmaßnahmen und Indexänderungen.

Diese Größenvorteile sind jedoch nur dann wertvoll, wenn sie durch disziplinierte Prozesse, fortschrittliche Technologie und tiefe Marktexpertise ergänzt werden. Die Kombination aus Größe, Struktur und Innovation ermöglicht es, die inhärente Komplexität der Anleihenmärkte in konsistente Anlageergebnisse zu überführen.

Fazit: Prozesse als Wettbewerbsvorteil

Bei Anleihen-Indexfonds entscheidet der Prozess über die Performance. In einem Umfeld, in dem Indizes immer umfangreicher werden und sich Liquiditätsdynamiken verändern, liegt der entscheidende Wettbewerbsvorteil in der Fähigkeit, diese Komplexität skalierbar zu managen.

BlackRock kombiniert dabei menschliche Expertise mit technologischer Innovation. Daten und Algorithmen werden nicht als Ersatz für Portfoliomanager genutzt, sondern als Werkzeuge, die es ermöglichen, sich auf die anspruchsvollsten Anlageentscheidungen zu konzentrieren. BlackRock übersetzt globale Skalierung und gebündeltes Know-how in konkrete Vorteile für Anleger – durch besseren Marktzugang, effizientere Ausführung und die systematische Identifikation von Mehrwertchancen.

Für Anleger bedeutet das: Die Auswahl des richtigen Anbieters für Anleihen-Indexprodukte sollte nicht nur auf Kostenvergleichen basieren, sondern auch die Qualität der Prozesse, die Robustheit der Technologie und die Tiefe der Marktintegration berücksichtigen. Denn letztlich sind es diese Faktoren, die darüber entscheiden, ob ein Indexfonds den Anlegern dauerhaft konsistente, kosteneffiziente Ergebnisse liefern kann – in allen Marktphasen.