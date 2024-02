DAS INVESTMENT: Herr Röhmeyer, Sie sind auf globale Rentenstrategien spezialisiert. Wie könnten sich die Zinsen in den nächsten Quartalen entwickeln? Wohin geht der Trend?

Lutz Röhmeyer: Bei den großen Notenbanken Fed und EZB ist der Erhöhungszyklus bei den Leitzinsen erreicht. Wir erwarten, dass im Sommer die Zinsen wieder sinken werden. Problematisch ist eher, dass der Markt aktuell zu viele und zu schnelle Zinssenkungen einpreist, nämlich doppelt so viele Zinsschritte, wie die Notenbanker und wir sie uns vorstellen. Ja, in den USA ist die Inflation stark zurückgegangen, und Deutschland ist in der Rezession. Aber mehr als drei bis vier Zinssenkungen werden wir in den USA wohl kaum sehen, solange die USA nicht in die Rezession rutschen. Dann ist es klar, dass die Notenbanken den Leitzins rasch wieder gegen null senken, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Anlageseitig haben wir daher relativ gute Aussichten: Im Normalszenario gehen die Zinsen runter, was neben laufenden Erträgen zusätzliche Kursgewinne für Anleihen bedeutet. In einem Schockszenario geht es noch weiter runter, was noch mehr Kursgewinne bedeutet.

Anzumerken ist, dass die langfristigen Zinsen, also die zehnjährigen Bundesanleihen, in den vergangenen Monaten bereits von 3 auf unter 2 Prozent gefallen sind – hier wurde alles schon vorweggenommen. In den USA sind die zehnjährigen Treasuries ebenfalls von 5 auf 4 Prozent gefallen. Wir sehen daher, dass im ersten Quartal 2024 schon zu viel Vorfreude eingepreist ist.

Schaut man sich die Zinsmärkte über lange Zyklen an, sind drei Wellen zu beobachten. Ausgelöst durch den Ukraine-Krieg haben wir erst die erste Welle hinter uns. Die nächste Inflationswelle wird aber wieder anstehen, wohl 2025 und 2026. Vor diesem Hintergrund ist aktives Zinsmanagement wichtiger denn je.

Bitte geben Sie uns einen Einblick, auf welche Zinsstrategien Sie aktuell für die Anleger von Capitulum AM setzen. Wie gehen Sie mit Ihren Erkenntnissen aus dem Markt in den jeweiligen Produkten um?

Röhmeyer: Zu mehr als 90 Prozent fokussieren wir uns auf die globalen Währungen. Wir investieren in unserem Fonds „Capitulum Weltzins-Invest Universal“ salopp gesagt, in alle Anleihen außerhalb des Euro. Unsere langjährige Expertise ermöglicht das globale Diversifizieren abseits bestehender Benchmarks. Alle Länder, in die wir investieren, haben eigenständige Notenbanken und damit individuelle Zinsraten. Jedoch ist uns Bonität dabei extrem wichtig. Wir investieren deshalb risikobewusst über Anleihen von Entwicklungsbanken wie die Weltbank und die Europäische Investitionsbank mit soliden Triple-A-Ratings. Annähernd gleichgewichtet über alle Währungen, denn niemand kann zuverlässig eine Währungsprognose geben, nicht einmal für das liquideste Währungspaar der Welt Euro/US-Dollar.

In welchen Märkten sind Sie generell investiert?

Röhmeyer: Wir sind in unseren Fonds „Capitulum Weltzins-Invest Universal“ und „Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds“ in etwa 70 lokale Anleihemärkte investiert. Wir spekulieren somit nicht auf einzelne Währungsbewegungen. Mit jeweils 3 Prozent gewichten wir die großen Währungen, beispielsweise die Indische und die Indonesische Rupie und auch die großen Lokalwährungsmärkte Brasilien, Kolumbien und Mexiko. Mit 2 Prozent sind wir in mittelmäßig liquiden Währungen investiert. Die Währungen Afrikas, beispielsweise Angola, Kenia und Sambia, gewichten wir mit 1 Prozent. Ziel ist dann am Ende, dass sich in der Summe alle Währungen gegen den Euro ausgleichen und man den vollen Anleihezins vereinnahmen kann. Das ist die Idee hinter unserem Fonds.

Sie sprachen von einer zweiten Zinsstrategie von Capitulum AM. Wie sieht diese aus?

Röhmeyer: Für den Euro-fokussierten Anleger bieten wir unseren Fonds „Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal“ an. Alle Anleihen in fremden Währungen sind entsprechend abgesichert wie auch das Kursrisiko über generelle Zinsänderungen am Markt. So war unsere Duration in der schmerzhaften Zinswelle 2022 und 2023 gesichert, denn wir hatten konzeptbedingt US-Staatsanleihen und Bundesanleihen über Futures verkauft und dadurch massive Gewinne vereinnahmen können. Das führt zu Anerkennung, so hat unser „Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal“ bei den Euro-Fund-Awards, im Rahmen derer die Performance der besten Fonds aus verschiedenen Kategorien prämiert wird, Platz 1 belegt. Das heißt, unsere Anlagestrategie funktionierte bestens.

Welche exotische Anleihe haben Sie in Ihrem Portfolio, bei der sich Ihre Strategie von anderen abhebt?

Röhmeyer: In der Regel ist es so, dass sich ein klassischer Anleihefonds in lokalen Währungen an einem Schwellenländer-Index wie dem von J.P. Morgan orientiert. Dieser Index enthält aktuell 20 Währungen. Das ist unserer Meinung nach für ein wirklich weltweites Portfolio bei potenziell über 100 verschiedenen Währungen zu wenig. Für unsere Fonds rechnen wir 50 weitere lokale Zinsmärkte hinzu. Unter den aufstrebenden Märkten, die sich am schwierigsten abbilden lassen, sind Paraguay und die Mongolei. Hier tun sich Investoren sehr schwer, überhaupt einen Marktzugang zu bekommen. Es gilt, die Anleihegeschäfte abzuwickeln, die Währungen zu handeln, einen steuerlichen Vertreter und eine Depotbank zu haben. Noch schwieriger ist die Lage für Investoren in Afrika.

Warum könnten Anleihen auch künftig attraktiv bleiben?

Röhmeyer: Anleihen zahlen kontinuierlich Zinsen und dienen als Stabilisator in jedem Portfolio. Brechen Aktiengewinne weg, bieten die Anleihen Werterhalt.

Insbesondere für unsere Fonds gilt, dass es im Gegensatz zum hiesigen Zinsmarkt global immer Regionen gibt, die attraktive Renditen bieten. Wir bei Capitulum Asset Management haben daher nie an Zinsarmut gelitten. Wir betrachten das gesamte Zinsbüffet weltweit und machen uns über zukünftige Erträge aufgrund der aktuell guten Ablaufrenditen keine Sorgen.

Alle unsere Fonds, ob konzentriert auf Anleihen in lokalen Währungen oder in Euro, befinden sich auf ihren Allzeithochs, während die meisten Rentenfonds wegen der zuletzt erlittenen Kursverluste noch immer unter Wasser sind. Nicht zu vergessen natürlich die jährlichen Ertragsausschüttungen.

Capitulum AM wurde im Jahr 2018 als eigentümergeführte Investmentboutique mit Sitz in Berlin gegründet. Nicht lange danach kam Corona. Wie gingen Sie, dies als letzte Frage, als junges Unternehmen mit der Krise um?

Röhmeyer: Mein geschäftsführender Kollege Alexander Karbstein und ich verfügen jeweils über mehr als 25 Jahre Investmenterfahrung bei verschiedenen Großbanken und Investmentgesellschaften und kennen uns in der Branche und den Kapitalmärkten sehr gut aus. Unser Vorteil als junges Unternehmen ist, dass Organisation und Strukturen gleich vernünftig aufgesetzt werden konnten. Corona war über unseren flexiblen und dezentralen Aufsatz im operativen Geschäft, aber auch performanceseitig für uns überhaupt kein Thema. Trotz aller Verwerfungen konnten wir den nötigen Kontakt zu unseren institutionellen und privaten Investoren zu jeder Zeit gewährleisten, auch wenn sich seitdem vieles ins Digitale verlagert hat. Wichtig war und ist es immer mehr, als verantwortlicher aktiver Asset Manager zu seinen Investoren zu jeder Zeit eine sichere Vertrauensbasis zu schaffen.

Disclaimer

Die Angaben dienen ausschließlich Marketing- und Informationszwecken und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und ihrer Anlagepolitik ein nicht auszuschließendes Risiko erhöhter Volatilität auf, d.h. in kurzen Zeiträumen nach oben oder unten stark schwankender Anteilpreise. Alleinige Grundlage für den Anteilerwerb sind die Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, der auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen enthält, zudem -soweit verfügbar- Jahres- und Halbjahresbericht) zu den Fonds. Die Verkaufsunterlagen sind in deutscher Sprache im Internet unter www.universal-investment.com abrufbar sowie bei Universal Investment über die Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main, kostenlos zu erhalten. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.

Bei einer Anlage in einen Fonds handelt es sich um eine risikobehaftete Anlage, so dass die Anleger des Fonds einen Wertverlust bis zu einem Betrag erleiden können, der einem Totalverlust des gesamten in die Anteile an dem Fonds investierten Kapitals entspricht. Dementsprechend sollten potenzielle Anleger über eine angemessene und ausreichende Liquidität verfügen, um einen Totalverlust ihrer Anlage in den Fonds wirtschaftlich tragen zu können. Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte der Anleger auch die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte hinsichtlich der Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt dargestellt sind, berücksichtigen. Das Webdokument mit den nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegungen des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds finden Sie unter: https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/DE000A2JF7Z9/downloads.