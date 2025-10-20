Mit einem Fondsvolumen von 2,4 Milliarden Euro1 (Quelle: Carmignac; Stand: 30.09.2025) setzt das Fondsmanagement-Team von Carmignac Portfolio Flexible Bond globale Zins- und Anleihestrategien mittels eines flexiblen und opportunistischen Anlagestils um und sichert dabei systematisch das Währungsrisiko ab. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Referenz-Benchmark – den ICE BofA Euro Broad Market Index – über einen Zeitraum von drei Jahren zu übertreffen. Das Fondsmanagement setzt dabei auf einen Total-Return-Ansatz, der darauf abzielt, in Phasen steigender Märkte Gewinne zu erzielen und in Zeiten fallender Kurse Verluste so gering wie möglich zu halten.

Seit Juli 2019 wird der Ucits-Fonds von Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra gemeinsam verwaltet, beide wurden von Citywire mit AAA für ihre risikobereinigte Performance ausgezeichnet.1

„Wir versuchen, Chancen im Anleihenbereich weltweit zu nutzen und sichern dazu das Währungsrisiko unserer ausländischen Anlagen systematisch ab“, betont Fondsmanager Guillaume Rigeade. Der flexible Ansatz spiegele den Ehrgeiz des Vermögensverwalters Carmignac, sich im Wettbewerb klar zu positionieren, ergänzt Eliezer Ben Zimra: „Wie die anderen Fondsmanager des Hauses sind wir stets unabhängig von den Beschränkungen unserer Referenzindikatoren gewesen, mit dem Ziel, mittel- und langfristig eine risikobereinigte Rendite für unsere Kunden zu erzielen.“

Diese Unabhängigkeit und Anpassungsfähigkeit seien die Grundlage des Erfolgs. Rigeade:

„Die Freiheit, flexibel zu agieren, treibt unsere Performance.“

Breit aufgestellt, defensiv gesteuert: Aktuelle Positionierung im Überblick

Der Fonds kann im globalen Anlageuniversum in verschiedene Anleihensegmente investieren: Dazu gehören Staatsanleihen entwickelter Länder und Schwellenländer, Unternehmensanleihen (sowohl Investment Grade als auch High Yield), nachrangige Finanzanleihen, inflationsgebundene Anleihen und Structured Credit wie CLOs (bis zu 10 Prozent).

Das Währungsrisiko wird wie erwähnt systematisch gehedgt. Der Fonds kann zudem ein begrenztes Aktienrisiko von bis zu 10 Prozent eingehen, vorzugsweise über Wandelanleihen.

Die aktuelle Fondsposition ist ausgewogen, mit einem Gesamtengagement von 30,9 Prozent in Staatsanleihen, vorwiegend in Form von inflationsgebundenen Instrumenten sowohl in der Eurozone als auch in den USA, die nach Ansicht der Fondsmanager derzeit eine attraktive Anlagemöglichkeit bieten. Rund 30,4 Prozent des Fondsvermögens sind in Unternehmensanleihen investiert – vor allem in hochverzinsliche und nachrangige Anleihen aus dem Finanzsektor, die derzeit attraktive Renditechancen bieten.

Die modifizierte Gesamtduration lag bei -0,1 (Stand: 30. September 2025), was eine vorsichtige Einschätzung der Staatsanleihen aus Industrieländern widerspiegelt. Zum 30. September 2025 beträgt die Rendite bis zur Fälligkeit 3,6 Prozent bei einem durchschnittlichen Rating von BBB. Das Portfolio ist auch weiterhin gut diversifiziert, sowohl nach Sektoren als auch nach Regionen, und weist mit mehr als 159 Emittenten und 204 Emissionen (Stand: 30. September 2025) eine hohe Granularität auf.

Konstante Wertschöpfung: Der Fonds rangiert im Spitzenquartil

Seitdem das aktuelle Managementteam am 9. Juli 2019 den Fonds übernommen hat, stellte er eine solide Performance unter Beweis. Die A EUR Acc-Anteilsklasse (Stand: 30. September 2025) erzielte:

Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate : +5,0 Prozent gegenüber 1,2 Prozent des Referenzindikators 2

12 Monate +5,0 Prozent gegenüber 1,2 Prozent des Referenzindikators Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre: +21,6 Prozent gegenüber 9,9 Prozent des Referenzindikators 2

3 Jahre: +21,6 Prozent gegenüber 9,9 Prozent des Referenzindikators Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre: +9,8 Prozent gegenüber -9,4 Prozent des Referenzindikators 2

5 Jahre: +9,8 Prozent gegenüber -9,4 Prozent des Referenzindikators Kumulierte Wertentwicklung seit dem Eintritt von Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra als Fondsmanager : +16,8 Prozent gegenüber -9,1 Prozent für den Referenzindikator

Der Fonds zählt sowohl seit Jahresbeginn (Year-to-Date) als auch über ein Jahr und seit der Übernahme durch Rigeade und Zimra zum besten Quartil seiner Morningstar-Kategorie „EUR Flexible Bond“. Bemerkenswert ist die konstante Wertschöpfung über verschiedene Marktsegmente hinweg: Alle Anlageklassen – von Staatsanleihen und Unternehmensanleihen in den entwickelten Märkten bis hin zu Schwellenländern und Finanzwerten – haben seit 2019 zur Performance beigetragen.

Geringe Volatilität und ESG-konformer Ansatz

Der Fonds weist eine Volatilität von geringen 4,0 Prozent über drei Jahre auf, bei einer soliden Sharpe Ratio von 0,9 (30. September 2025).

Als Artikel-8-Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) folgt der Fonds ökologischen und sozialen Kriterien.3 Das Anlageuniversum für Unternehmensanleihen wird vor diesem Hintergrund aktiv um mindestens 20 Prozent eingekürzt. Bei mindestens 90 Prozent der Emittenten erfolgt eine ESG-Prüfung. Der Fonds schließt Unternehmen mit MSCI ESG-Ratings von CCC oder B aus, sofern nicht signifikante Bewertungschancen bestehen.

Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Anlageprozesses und umfasst Front-Office-Risikomanagement sowie unabhängige Risikokontrollen.

Hauptrisiken des Fonds

Zinsrisiko: Das Zinsrisiko führt bei einer Veränderung der Zinssätze zu einem Rückgang des Nettoinventarwerts. Kreditrisiko: Das Kreditrisiko besteht in der Gefahr, dass der Emittent seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Währungsrisiko: Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist. Aktienrisiko: Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.

Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Risikoindikator: 2/7. Risiko Skala von KID (Basisinformationsblatt). Das Risiko 1 ist nicht eine risikolose Investition. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fazit: Breit gestreut, flexibel gesteuert, nachhaltig ausgerichtet

Der Carmignac Portfolio Flexible Bond will sich als eine Lösung für Anleger anbieten, die von einem aktiven, flexiblen Anleihenmanagement profitieren möchten. Die Kombination aus breiter globaler Diversifikation, flexibler Durationssteuerung und disziplinierter Titelauswahl hat auf Sicht von drei Jahren zu einer deutlichen Outperformance gegenüber der Benchmark geführt (annualisierte Performance des Carmignac Portfolio Flexible Bond: +6,7 Prozent, gegenüber +3,2 Prozent des Referenzindikators, Stand: 30. September 2025).3

Der Fonds eignet sich für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens drei Jahren, die ein ausgewogenes Chancen-Risiko-Profil suchen und Wert auf ESG-Integration legen.

1 Quelle und Urheberrecht: Citywire. Guillaume Rigeade wurde von Citywire für seine rollierende dreijährige risikobereinigte Performance aller vom Manager verwalteten Fonds bis zum 31. August 2025 mit AAA bewertet. Eliezer Ben Zimra wurde von Citywire für seine rollierende dreijährige risikobereinigte Performance aller vom Manager verwalteten Fonds bis zum 31. August 2025 mit AAA bewertet. Die Citywire-Fondsmanager-Ratings und Citywire-Rankings sind Eigentum von Citywire Financial Publishers Ltd („Citywire“) und © Citywire 2025. Alle Rechte vorbehalten. Die Bezugnahme auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

2 Quelle: Carmignac, 30.09.2025. A EUR Acc Anteilsklasse. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 1% 101 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern. Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen Währungsrisiken abgesichert sind, kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Referenzindikator: ICE BofA Euro Broad Market index. Die Zusammensetzung des Referenzindikators wurde am 30.09.2019 geändert: der ICE BofA ML Euro Broad Market berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden ersetzt den EONCAPL7 Index und die Wertentwicklungen werden mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.

3 EU-Verordnung 2019/2088 (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR). Weitere Informationen finden Sie unter https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=de.

*Quelle: Carmignac, 30.09.2025. A EUR Acc Anteilsklasse. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die hier dargestellte Performance des Fonds beinhaltet alle jährlich auf Fondsebene anfallenden Kosten. Um den dargestellten Anlagebetrag von EUR 100 zu erreichen, hätte ein Anleger bei Erhebung eines Ausgabeaufschlags von 1% 101 EUR aufwenden müssen. Eventuell beim Anleger anfallende Depotgebühren würden das Anlageergebnis mindern. Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen Währungsrisiken abgesichert sind, kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. (1) Referenzindikator: ICE BofA Euro Broad Market index. Die Zusammensetzung des Referenzindikators wurde am 30.09.2019 geändert: der ICE BofA ML Euro Broad Market berechnet mit Wiederanlage der Nettodividenden ersetzt den EONCAPL7 Index und die Wertentwicklungen werden mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt. (2) Datum des Amtsantritts von Guillaume Rigeade und Eliezer Ben Zimra, Co-Fund Manager von Carmignac Portfolio Flexible Bond. 10.03.2021: Der Name des Fonds wurde von Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Income in Carmignac Portfolio Flexible Bond.

Marketinganzeige. Bitte lesen Sie das KID / den Prospekt, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Diese Dokumente dürfen ohne vorherige Genehmigung der Verwaltungsgesellschaft weder ganz noch teilweise reproduziert werden. Diese Dokumente stellen weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Diese Dokumente stellen keine Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung dar und sollten nicht als solche herangezogen werden. Diese Dokumente dienen ausschließlich zu Informationszwecken und dürfen nicht zur Beurteilung der Vorzüge einer Anlage in die in diesen Dokumenten genannten Wertpapiere oder Aktien oder für andere Zwecke herangezogen werden. Die in diesen Dokumenten enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie geben den Stand der Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung der Dokumente wieder, stammen aus internen und externen Quellen, die Carmignac als zuverlässig erachtet, und können unvollständig sein. Darüber hinaus wird keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen übernommen. Dementsprechend wird keine Gewähr für die Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieser Informationen übernommen, und Carmignac, ihre Tochtergesellschaften, Mitarbeiter und Vertreter lehnen jede Haftung für Fehler und Auslassungen (einschließlich der Haftung gegenüber Personen aufgrund von Fahrlässigkeit) ab. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertentwicklungen zu. Die Wertentwicklung ist nach Abzug von Gebühren (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden können). Die Rendite von Anteilen, die nicht gegen Währungsrisiken abgesichert sind, kann aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die Bezugnahme auf bestimmte Vermögenswerte oder Finanzinstrumente dient als Beispiel, um bestimmte Vermögenswerte darzustellen, die in den Portfolios der Carmignac-Fondspalette enthalten sind oder waren. Dies ist nicht als Werbung für eine direkte Anlage in diese Instrumente gedacht und stellt keine Anlageberatung dar. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt nicht dem Verbot, vor Veröffentlichung der Bekanntmachung Transaktionen mit diesen Instrumenten durchzuführen. Die Portfolios der Carmignac-Fondspalette können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Bezugnahme auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Fondsmanagers. Morningstar Rating™ :© 2025 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen unterliegen dem Urheberrecht von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; sie dürfen nicht reproduziert oder verbreitet werden, und ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Der Zugang zu den Fonds kann für bestimmte Personen oder Länder eingeschränkt sein. Diese Dokumente sind nicht für Personen in Ländern bestimmt, in denen die Dokumente oder die Bereitstellung dieser Dokumente aufgrund der Staatsangehörigkeit oder des Wohnsitzes dieser Personen oder aus anderen Gründen verboten sind. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf diese Dokumente zugreifen. Die Besteuerung hängt von den jeweiligen Umständen der betreffenden Person ab. Die Fonds sind nicht für den Vertrieb an Privatanleger in Asien, Japan und Nordamerika registriert und nicht in Südamerika registriert. Carmignac-Fonds sind in Singapur als eingeschränkte ausländische Fonds (nur für professionelle Anleger) registriert. Die Fonds sind nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 registriert. Gemäß der Definition der US-Verordnung S und FATCA dürfen die Fonds weder direkt noch indirekt zugunsten oder im Namen einer „US-Person” angeboten oder verkauft werden. Die Verwaltungsgesellschaft kann die Werbung in Ihrem Land jederzeit einstellen. Die Risiken, Gebühren und laufenden Kosten sind in den wesentlichen Anlegerinformationen beschrieben. Die wesentlichen Anlegerinformationen müssen dem Zeichner vor der Zeichnung ausgehändigt werden. Der Zeichner muss die wesentlichen Anlegerinformationen lesen. Anleger können einen Teil oder ihr gesamtes Kapital verlieren, da das Kapital der Fonds nicht garantiert ist. Die Fonds sind mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden. Die Verwaltungsgesellschaft kann den Vertrieb in Ihrem Land jederzeit einstellen. Carmignac Portfolio bezieht sich auf die Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer nach luxemburgischem Recht gegründeten Investmentgesellschaft, die der OGAW-Richtlinie oder der AIFM-Richtlinie entspricht. Die Fonds sind Investmentfonds in Form einer vertraglich geregelten gemeinsamen Eigentümerschaft (FCP), die der OGAW-Richtlinie nach französischem Recht entsprechen.

Für Deutschland: Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KID) und die Jahresberichte des Fonds sind verfügbar auf der Website https://www.carmignac.com/de-de und können bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden. Anleger können eine Zusammenfassung ihrer Rechte in deutscher Sprache unter folgendem Link abrufen: https://www.carmignac.de/de_DE/verfahrenstechnische-informationen.