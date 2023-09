Wie sich der Rentenmarkt entwickelt 3 Einschätzungen, warum sich das Umfeld für Anleihen verbessert

Die Veränderungen der Finanzierungsbedingungen seit der Pandemie könnten sich zukünftig als ebenso weitreichend erweisen wie jene, die das Umfeld nach der globalen Finanzkrise geprägt haben.

Damals: Nach der globalen Finanzkrise brach die Kreditnachfrage der privaten Haushalte ein. Die Sparquoten schnellten in die Höhe und überschüssiges Kapital war im Überfluss vorhanden.

Das Ergebnis: Zehn Jahre mit extrem niedrigen Realzinsen, stabiler und niedriger Inflation und einer Hausse an den Rentenmärkten, die durch sinkende Realrenditen angetrieben wurde.

Heute: Die Pandemie hat eine neue, massive fiskalische Expansion ausgelöst, die durch staatliche Ausgaben für strategische Neuausrichtungen der Industrie, den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft und die Festigung der Lieferketten in einer zunehmend instabilen, multipolaren Welt getragen wird. Und bislang ist die Sparquote der privaten Haushalte nur halb so hoch wie vor der Pandemie. Das Ergebnis: Steigende Realzinsen. Dennoch liegt die zehnjährige Breakeven-Inflationsrate nur rund 60 Basispunkte höher als 2019, nachdem die ausgewiesene Inflation weiter zurückgeht. Gleichzeitig bewegen sich die nominalen Renditen jedoch mehr als 200 Basispunkte über dem Niveau vor der Pandemie.

Ein neues Zinsgleichgewicht?

Francis A. Scotland

Eine Vorstellung davon, wo das Zinsgleichgewicht liegen könnte, ist wichtig, um sowohl die Strenge der Geldpolitik als auch das Wertpotenzial von Anleihen beurteilen zu können. Treibt die US-Notenbank die Marktzinsen über den neutralen kurzfristigen Zinssatz (R*), führt das zur Repression der Wirtschaft. Für Anleger ist wichtig, dass die Anleiherenditen ihr Gleichgewichtsniveau im Gleichschritt mit dem Konjunkturzyklus in der Regel über- und unterschreiten. Der Gleichgewichtszinssatz, der selbst unter den bestmöglichen Bedingungen ein bewegliches Ziel ist, lässt sich unter den gegenwärtigen Umständen nur sehr schwer verlässlich quantifizieren: Zu groß sind die Unsicherheiten, zu vielfältig die Faktoren, die die Gleichgewichtszinsstruktur beeinflussen können, und zu unterschiedlich die Meinungen von Wissenschaftlern, Analysten und Investoren. Diese Einschätzung wurde auch vom Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in seiner Rede in Jackson Hole bekräftigt. Seine Position bleibt: Er will die Zinsen zumindest so lange hochhalten, bis sich die Lage geklärt hat.

In Ermangelung zuverlässiger quantitativer Benchmarks ist die einzige Grundlage, die wir haben, um zu bestimmen, wo sich die Zinssätze in Bezug auf ihr Gleichgewicht befinden, unser Urteilsvermögen, also unsere Einschätzung, wie die Märkte und die Wirtschaft auf die Zinsstruktur reagieren, die das derzeitige Dilemma verursacht hat. Die Zinsen erscheinen in vielerlei Hinsicht hoch. Dennoch scheint die US-Wirtschaft im Vergleich zu Europa, das anscheinend in eine Rezession abgerutscht ist, und China, das am Rande einer systemischen Deflation steht, relativ widerstandsfähig zu sein, was darauf hindeutet, dass das Gleichgewichtszinsniveau in den USA höher liegen könnte, als allgemein angenommen wird.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Auswirkungen einer Straffung der Geldpolitik mit einer langen, volatilen Verzögerung eintreten, was das Gegenteil bedeuten könnte, nämlich dass die Marktzinsen über dem Gleichgewichtsniveau liegen und die von vielen vorhergesagte Rezession in den USA bevorsteht, aber noch nicht eingetreten ist.

Einschätzung Nr. 1: Die Zinsen sind sehr hoch und die US-Geldpolitik ist bereits sehr straff

Die Grafik zeigt den oberen Zielsatz für die Fed Funds Rate abzüglich der Inflationsrate, die sich nach Berechnungen der Federal Reserve Bank of Atlanta für denjenigen Teil des Verbraucherpreisindex-Warenkorbs ergibt, bei dem die Inflation am hartnäckigsten ist (ohne Berücksichtigung von Wohnkosten, annualisiert über die letzten drei Monate).

Grafik: Zielsatz der Federal Funds Rate abzüglich des „Sticky Price“-VPI (ohne Wohnkosten)

Die Fed hat eingeräumt, dass die Inflation bei den Wohnkosten hinter dem allgemeinen Verbraucherpreisindex zurückbleibt und angesichts der Entwicklung der Marktdaten sinken sollte. So hat die Federal Reserve Bank of San Francisco (Quelle: Kmetz, A., Louie, S. und Mondragon, J. „Where is Shelter Inflation Headed?“, FRBSF Economic Letter, 7. August 2023) beispielsweise eine Basisprognose für die Inflation der Wohnkosten veröffentlicht, nach der im April nächsten Jahres die Wohnkosteninflation den Nullpunkt erreichen und im weiteren Verlauf des Jahres 2024 negativ werden könnte. Die Grafik zeigt, dass der auf diese Weise berechnete Realzins bei 4,5 Prozent liegt – ein Wert, der nahe an den Höchstständen der letzten 50 Jahre (mit Ausnahme der frühen 1980er-Jahre) liegt. In dieser Kennzahl ist die Bilanzverkürzung der Fed noch nicht berücksichtigt, die gemäß der Proxy Funds Rate der San Francisco Fed weitere 184 Basispunkte ausmachen würde.

Dieser Eindruck einer extrem restriktiven Geldpolitik deckt sich mit dem Verlauf der Zinsstrukturkurve, dem Einbruch des Geldmengenwachstums, dem starken Rückgang der Erschwinglichkeit von Wohnraum, der Stagnation der privaten Kreditkonditionen und dem Nullwachstum bei der Kreditvergabe der Geschäftsbanken. Hinzu kommen die Belastungen im Bankensektor, wobei die Intervention der Fed allerdings verhindert hat, dass sich die Situation zu einer ausgewachsenen Kreditklemme ausweitet.

Die kurzfristigen Zinssätze erscheinen sehr hoch, selbst nach den Maßstäben des renommierten amerikanischen Ökonomen und ehemaligen US-Finanzministers Larry Summers. Dieser ist bekannt für seine Einschätzung, dass sich R* seit der Pandemie im Vergleich zu den zehn Jahren nach der globalen Finanzkrise deutlich nach oben bewegt hat. Summers geht davon aus, dass der neutrale kurzfristige Zinssatz R* bei einer Inflationsrate von 2,5 Prozent und einem Realzins von 1,5 Prozent nahe bei 4 Prozent liegen könnte (Quelle: Summers, L., „Rethinking fiscal policy-global perspectives“, Peterson Institute for International Economics, 30. Mai 2023). Die jüngsten Konjunkturprognosen der Fed legen nahe, dass diese R* hingegen eher bei 2,5 Prozent sieht.

Einschätzung Nr. 2: Die Fiskalpolitik in den USA ist der Hauptgrund dafür, dass sich die dortige Binnenwirtschaft robuster zeigt, als dies bei einer straffen Geldpolitik zu erwarten gewesen wäre

Die Fiskalpolitik der USA ist wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, dass die allgemeinen Wirtschaftsdaten des Landes trotz der erheblichen Schwäche der Weltwirtschaft und der strikten Geldpolitik der Fed robust bleiben.

Nach unserer Einschätzung steht die makroökonomische Politik der USA derzeit mit einem Fuß auf der Bremse und mit dem anderen auf dem Gaspedal. Die Geldpolitik ist restriktiv, die Fiskalpolitik hingegen sehr expansiv. Normalerweise verhält sich das Haushaltsdefizit antizyklisch: Es steigt in einer Rezession und sinkt in einer Aufschwungphase. Dieses Mal ist jedoch das Gegenteil der Fall.

US-Präsident Biden war äußerst erfolgreich bei der Verabschiedung umfangreicher Ausgabeninitiativen wie dem Inflation Reduction Act und dem Chips and Science Act. Trotz der starken Binnenkonjunktur ist das aktuelle Haushaltsdefizit auf Bundesebene nach unseren Berechnungen seit Anfang 2022 um 3,9 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf knapp 7 Prozent angestiegen. Vor der Pandemie lag das Defizit bei einem niedrigeren Beschäftigungsniveau und einer höheren Arbeitslosenquote nach Berechnungen von Brandywine Global (unter Verwendung öffentlich verfügbarer aktueller Wirtschaftsdaten) bei etwa 5,4 Prozent des BIP.

Noch nie ist das Defizit vor einer Rezession oder bei einer so niedrigen Arbeitslosenquote so stark angestiegen wie heute. Es ist schwierig, den Multiplikatoreffekt und die verzögerten Auswirkungen dieser Anreizmaßnahmen abzuschätzen, aber der Umfang des Konjunkturpakets ist eindeutig beträchtlich. Die Einnahmen der Bundesregierung im Verhältnis zum BIP liegen deutlich unter den Spitzenwerten während der Pandemie, aber immer noch deutlich über dem Niveau von 2019. Die Gesamtausgaben im Verhältnis zum BIP sind um mehr als zwei Prozentpunkte höher als vor der Pandemie; sie sind um 2,1 Billionen US-Dollar beziehungsweise um mehr als 1 Prozent gestiegen (ohne Zinszahlungen, Quelle: Brandywine Global unter Verwendung öffentlich verfügbarer aktueller Wirtschaftsdaten).

Die Auswirkungen einer makroökonomischen Kombination aus straffer Geldpolitik und lockerer Fiskalpolitik sind hinlänglich bekannt: Sie führen zu hohen Realzinsen, einer starken Wirtschaft und einem starken Aktienmarkt sowie einem festen US-Dollar. Die Reaganomics Anfang der 1980er-Jahre sind das beste Beispiel für dieses Muster. Ein weniger extremes Beispiel ist der Tax Cuts and Jobs Act der Trump-Regierung von 2017. Das aktuelle Umfeld scheint das jüngste Beispiel zu liefern.

Einschätzung Nr. 3: Die Verzögerungen in der Fiskal- und Geldpolitik dürften die nominale US-Konjunktur im kommenden Jahr deutlich bremsen

Der positive Impuls der fiskalpolitischen Anreize lässt mit der Zeit nach, sofern das Primärdefizit nicht weiter ansteigt. Die Politiker sorgen sich nicht um die Kosten des Geldes. Doch der Druck, größere Defizite zu vermeiden, wird nach der jüngsten Bonitätsherabstufung aufgrund der hohen US-Staatsschulden zwangsläufig zunehmen. Der fiskalische Handlungsspielraum wird angesichts des Umschwungs auf dem Rentenmarkt und der jüngsten monatlichen Daten, die zeigen, dass die Staatsausgaben für Zinszahlungen die Ausgaben für die nationale Verteidigung (in Höhe von rund 880 Milliarden US-Dollar) rasch einholen, immer enger. Wenn man Bemühungen um eine weltweite Mindestkörperschaftsteuer als Indiz ansieht, werden die neuen steuerpolitischen Initiativen der derzeitigen Regierung in Washington sicherlich auf höhere Steuern abzielen.

Eine weitere Normalisierung im Nachgang der Pandemie wird ebenfalls wichtig sein. Ein Anstieg der Sparquote nach dem Abbau der überschüssigen Ersparnisse, die dank der fiskalischen Unterstützung während der Pandemie aufgebaut wurden, wäre sehr günstig für Anleihen. Weil ab dem 1. Oktober die monatlichen Tilgungsraten für US-Studienkredite trotz gegenteiliger Versprechungen der Biden-Regierung wieder fällig sind, fällt durch die Wiederaufnahme der Rückzahlung von Studienkrediten eine weitere fiskalische Stütze der Wirtschaft und der Realrenditen weg.

Unterdessen werden die verzögerten Effekte der restriktiven Geldpolitik bald sichtbar werden, während gleichzeitig die verzögerten Effekte der fiskalischen Anreize allmählich auslaufen. Normalerweise dauert es 18 bis 30 Monate, bis der Übergang zu einer strafferen Geldpolitik vollständig vollzogen ist. Die Inflation reagiert in der Regel als letztes auf die Geldverknappung, was bedeuten würde, dass ein Großteil des bisher erzielten Inflationsrückgangs weniger mit der Geldverknappung als mit der Verbesserung der Lieferketten zu tun hat. Unter diesen Umständen könnte die Inflation viel stärker zurückgehen als von den meisten erwartet.

Kommt es zu einer Rezession? Oder doch nicht? Das ist schwer zu sagen. Obwohl die Zinsstrukturkurve invertiert ist, wäre es ungewöhnlich, wenn die US-Wirtschaft in eine Rezession geriete, ohne dass die Energiepreise steigen. Letztere tendieren seit Mitte 2022 abwärts, erst Anfang Juli wurde ein erneuter Anstieg verzeichnet. Wir erwarten daher eher einen starken Einbruch der nominalen Wirtschaftsleistung.

Fazit: Das Umfeld für den Rentenmarkt hat sich deutlich verbessert

Die Realzinsen sind sehr hoch und die Inflation sinkt rapide. Ein nachlassender fiskalpolitischer Impuls, die verzögerten Auswirkungen der Liquiditätsverknappung, die sich im Laufe des nächsten Jahres bemerkbar machen werden, und eine weitere Normalisierung der Sonderfaktoren nach der Pandemie dürften als Katalysatoren für eine gewisse Rückkehr zum Mittelwert am Rentenmarkt wirken. Wir waren nie der Meinung, dass eine Rezession notwendig sein würde, wenn sich die Inflation normalisiert und die Fed rechtzeitig umschwenkt, um eine Krise zu vermeiden. Während für viele das Zinsmantra „länger auf höherem Niveau“ gilt, glauben wir, dass mit Blick auf die Inflation das Mantra „länger auf niedrigem Niveau“ gilt.

Wie sich all diese Variablen in Zukunft auswirken werden, ist weniger klar, da die Staatsausgaben die Entwicklung beeinflussen. Das Gleichgewichtszinsniveau könnte in der Zeit nach der Pandemie durchaus höher sein als nach der globalen Finanzkrise, aber die derzeitigen Marktzinsen erscheinen bereits extrem hoch. Zudem gehen wir davon aus, dass sich das Tempo der nominalen wirtschaftlichen Aktivität im kommenden Jahr deutlich verlangsamen wird.

Angesichts dieser Aussichten sind wir der Ansicht: Das Risiko-Rendite-Profil für den Rentenmarkt ist günstig. Auch wenn das Ausmaß und der Zeitpunkt einer signifikanten Rückkehr zu einem niedrigeren Mittelwert bei den Anleiherenditen unklar sind, scheint das Risiko noch höherer Renditen derzeit deutlich gesunken zu sein.

