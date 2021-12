Anleihen-Crash Frank Wieser: Fonds mit Bundesanleihen bevorzugt

Wir werden weiterhin extrem niedrige Zinsen haben und die Programme der Europäischen Zentralbank (EZB) werden unverändert einen signifikanten Einfluss auf die Anleihemärkte in Europa haben. Ein weiterer Zinsanstieg und damit verbundene Kursverluste sind unverändert möglich. Das klingt zwar dramatisch, trotzdem werden die Zinsen in ihrer „Tiefschlafphase“ bleiben.Aktiv gemanagte Fonds mit kurzer Duration und geringen internen Kosten. Wir bevorzugen eher Fonds, die auf Bundesanleihen setzen als auf Industrieschuldner. Die Renditeunterschiede sind so marginal, dass wir deswegen zuerst auf die Qualität der Schuldner achten.Die Manager sind heute deutlich flexibler als in der Vergangenheit. In den letzten Jahren machte man als Manager nicht viel falsch, wenn man im Markttrend mitschwamm. Jetzt sind wir in einer Nullzinswelt und andere Konzepte sind gefragt. Auch muss man beachten, dass die Manager von Anleihefonds eher dazu neigen, ihr Segment nicht zu verlassen und es höchstens aktiver zu bewirtschaften. Ein erfahrener Manager von Bundesanleihen wird nicht über Nacht zum besten Manager von High-Yield-Titeln.Wenn überhaupt nehmen wir US-Dollar-Titel mit auf. Dabei spielt die Zinskomponente weniger eine Rolle als der Umstand, dass der US-Dollar eine Versicherung gegen einen schwachen Euro ist.Lesen Sie ebenso die Einschätzungen von Dachfonds-Manager Eckhard Sauren oder Wolfgang Juds , Geschäftsführer von Credo Vermögensmanagement.