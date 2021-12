Anleihen-Crash Herr Witt, welche Rentenfonds sollten Anleger ins Auge fassen?

Die Anleihemärkte sind größtenteils durch den Leitzins der EZB bestimmt und dieser wird sich auf mittlere Sicht wohl kaum ändern. In den USA mag das etwas anders aussehen, aber voraussichtlich wird Mario Draghi, Präsident der Europäischen Zentralbank, an seinem jetzigen Kurs festhalten. Auch in Zukunft wird also an den Anleihemärkten nicht viel zu holen sein, es sei denn der Anleger möchte etwas mehr Risiko eingehen. Dennoch ist das Chancen-Risiko-Verhältnis dabei nicht sehr lukrativ.Ohne eine Beimischung von anderen Wertpapieren geht bei Rentenfonds sehr wenig.Die Zinsen können kaum noch tiefer sinken(). Noch schlimmer ist es, wenn die Zinsen doch wieder steigen werden. Interessierte Anleger sollten also mehr Fokus auf gut gemischte Fonds legen, die auch andere Assets wie Aktien oder Zertifikate im Portfolio bieten.Generell investieren die meisten Fonds nur überwiegend in Rentenpapiere, der Rest des Kapitals kann oft in andere Assets investiert werden. Das bietet den Managern immer einen gewissen Spielraum. Diese sind gut beraten, andere Wertpapiere mit ins Boot zu holen, um eine vernünftige Rendite zu gewährleisten. Die Manager müssen dabei aber beachten, dass der größte Teil weiterhin in Rentenpapiere der Risikoklasse des Fonds investiert ist, um das Risiko für die Anleger konstant zu halten. Oftmals halten Fonds sowieso riskantere Papiere als Absicherung im Schadensfall.In den meisten anderen Ländern zeichnet sich ein ähnliches Bild ab wie im Euroraum. Egal ob Japan, Großbritannien oder die USA, überall sind die Zinsen tief und somit bieten dort die Anleihen wenig Hoffnung auf hohe Rendite. Nicht umsonst sind weltweit Aktien sehr gefragt. Wer dennoch diese Fonds im Portfolio haben möchte, sollte dabei das Kursrisiko bedenken. Derzeit ist der Euro sehr schwach, doch das muss nicht immer so bleiben. Wer direkt oder indirekt in Fremdwährungsanleihen investiert, sollte eine genaue Vorstellung über die Entwicklung beider Währungen für die Laufzeit haben.Lesen Sie ebenso die Einschätzungen von Dachfonds-Manager Eckhard Sauren oder Wolfgang Juds , Geschäftsführer von Credo Vermögensmanagement.