Der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal setzt auf Anleihen aus den Emerging Markets mit einer Strategie, die einige Besonderheiten aufweist. Wir stellen den Fonds vor.

Capitulum Asset Management wurde im Jahr 2018 als unabhängige Investmentboutique mit Sitz in Berlin gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der langjährigen Expertise in der Verwaltung globaler Anleihestrategien. Vorher waren die Beteiligten in ähnlicher Funktion bei der LBB-Invest beschäftigt, die heute in der Deka aufgegangen ist.

Capitulum Asset Management zählt zu den mittelgroßen deutschen Fondsberatern mit einem verantworteten Volumen von mehr als 2 Milliarden Euro über verschiedene Publikums- und Spezialfonds.

Das Management-Team

Verantwortlich für den Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal (ISIN: DE000A2H7NT3) ist Lutz Röhmeyer, CFA. Nach Abschluss der Ausbildung zum Bankkaufmann 1998 hat er an der FHTW in Berlin seinen Diplom-Kaufmann gemacht und ist anschließend bei der LBB-Invest in Berlin als Fondsmanager gestartet. Nach seinem Studium zum CFA war er ab 2014 Verhinderungsvertreter für die Leitung des Fondsmanagements der LBB-Invest. Er gründete 2018 Capitulum und ist Geschäftsführer.

Sein Managementschwerpunkt waren stets die globalen Anleihemärkte mit dem Schwerpunkt Schwellenländer. Er wurde bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit Euro Fund- und Lipper Fund Awards. Sein Fonds wird von FWW und Morningstar mit 5 Sternen bedacht. Als Co-Manager fungiert Theodor Krischner, der ebenfalls über langjährige Erfahrung verfügt und auch die tägliche Fondsdisposition und das Capitulum ESG-Rating verantwortet.

Die Idee – das Ziel

Ziel des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal ist es, eine attraktive positive Rendite zu erzielen. Ertragsquelle ist die kontinuierliche Realisierung des Bonitätsaufschlags (Spread) der Anleihen im Fonds, die ein geeignetes attraktives Rendite-Risiko-Profil aufweisen. Das Management orientiert sich nicht an einer Benchmark, weder bei der regionalen Aufstellung noch bei den einzelnen Emittenten. Dabei werden gezielt Emittenten aus den Schwellenländern berücksichtigt. Die aktuell verantwortlichen Personen waren auch die damaligen Initiatoren.

Die Philosophie

Neben dem oben genannten formulierten Ziel gibt es intern eine Zielrendite von 4 Prozent pro Jahr nach Kosten. Die Volatilität soll über die dauerhafte Absicherung von Fremdwährungs- und Durationsrisiken niedrig gehalten werden. Durch eine sehr breite Streuung über viele Anleihen mit niedrigem Portfolioanteil wird das Emittentenrisiko entsprechend minimiert. Als Anlageuniversum kommen alle Anleihen in Euro oder absicherbaren Währungen in Frage. Der Schwerpunkt liegt auf Schwellenländern. Für die strategische Absicherung von Fremdwährungs- und Durationsrisiken kommen börsengehandelte Derivate zum Einsatz.

Die Kasse ist wenig aktiv und dient lediglich der Steuerung der täglichen Liquidität. Das Management erfolgt ohne jegliche Bindung an eine Benchmark. Als wichtigste Performancetreiber definiert das Management:

keine Einschränkungen durch Indexvorgaben

sehr breite Diversifikation eingegangener Kreditrisiken

Absicherung unnötiger Risikoquellen

hohes Know-how unter Nutzung des globalen Netzwerkes

aktives (antizyklisches) Investieren

Hierzu gesellt sich noch der generelle Punkt: Man geht bewusst Kreditrisiken ein, während ungewollte Volatilität auf Fremdwährungen und Zinsänderungsrisiken strategisch abgesichert wird.

Ein Investment-Beispiel

Eine USD-Anleihe der Africa Finance Corp, die zu einem Kurs von 99,25 Prozent gekauft wird, hat einen Kupon mit 7,5 Prozent pro Jahr und eine Laufzeit bis 2030. Dies ergibt eine Duration von 4,3 und eine Rendite von 7,70 Prozent pro Jahr. Sichert man die Zinsrisiken über einen T-Bond Future ab, senkt man die Duration auf 0 und zahlt dafür 0,25 Prozent pro Jahr, sodass eine Rendite von 7,45 Prozent pro Jahr übrigbleibt.

Sichert man den US-Dollar über einen EUR/USD Future ab, kostet das 1,95 Prozent pro Jahr, sodass die Anleihe final mit 5,5 Prozent pro Jahr rentiert, und zwar dann ohne Währungsrisiko und ohne Zinsänderungsrisiko. Bündelt man entsprechend viele solcher Anleihen von einer Vielzahl an Schuldnern, ist das Ausfallrisiko entsprechend gering.

Der Prozess

Das Management des Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal folgt einem aktiven Top-down-Ansatz mit Fokus auf absolute Performance und risikoadjustierte Rendite nach Berücksichtigung der Hedgekosten gegenüber dem Kreditrisiko.

Das Anlageuniversum umfasst global handelbare Anleihen in Euro oder absicherbaren Fremdwährungen, wobei Liquidität und Investorenbeschränkungen berücksichtigt werden. Bevorzugt werden Laufzeiten bis zu zehn Jahren, da diese effizient mit Zins-Futures abgesichert werden können. Die Duration wird täglich überprüft und mit Futures (vor allem auf fünf‑ und zehnjährige Staatsanleihen aus Deutschland und den USA) gesteuert.

Die Sektorallokation dient der Vermeidung von Klumpenrisiken, und bei der Währungsallokation werden Hedging-Kosten einbezogen – hohe Absicherungskosten verringern die Attraktivität bestimmter Währungen. Die Titelauswahl erfolgt auf Basis von Länderdiversifikation und Marktbeobachtung (Primär- und Sekundärmarkt). Der Einsatz von Derivaten reduziert die Zinssensitivität des Portfolios.

Grundsätzlich gilt ein Buy-and-Hold-Ansatz, Verkäufe erfolgen bei relativen Bewertungs- oder Erwartungsabweichungen. Die Fondsmanager agieren gleichzeitig als Analysten und nutzen ein internationales Netzwerk lokaler Experten sowie Analysen globaler Investmentbanken, um Informationsineffizienzen zu überwinden. Das Kernziel der Titelselektion ist die Optimierung von Rendite, Bonität und Duration über eine quantitative Relative-Value-Analyse im Rahmen eines teamorientierten Entscheidungsprozesses.

Gewichtungsgrenzen gibt es abseits der gesetzlichen Vorgaben keine. Alle selektierten Einzeltitel werden möglichst gleich gewichtet. Es wird eine möglichst breite Streuung auf Länder- und Emittenten-Ebene angestrebt. Aktuell befinden sich fast 500 Anleihen von mehr als 300 Emittenten aus über 100 Ländern im Portfolio. Verkäufe finden statt, wenn durch die aktuellen Marktpreise ein Tausch in ein attraktiveres Papier möglich ist, oder sich die aktuellen Marktpreise nicht mit den eigenen Erwartungen decken.

Die Performance

Der Fonds kann hier in allen Belangen überzeugen – überdurchschnittliche Performance bei geringerem Risiko als die Vergleichsgruppe. Wenig verwunderlich, dass der Fonds Anfang des Jahres mit dem Deutschen Fondspreis ausgezeichnet wurde. Insbesondere im Zinswendejahr 2022 hat man deutlich weniger verloren als die Vergleichsgruppe und konnte im Nachgang deutlich stärker am Aufschwung partizipieren – und das bei geringerer Volatilität.

Morningstar attestiert ein unterdurchschnittliches Risikoprofil bei gleichzeitig hohem Ertragspotenzial. Die Draw Downs sind niedriger als bei den Wettbewerbern, sodass das Chance-Risiko-Profil ebenso glänzen kann. Morningstar bestätigt zudem eine überdurchschnittliche Einstufung des Prozesses und der handelnden Personen.