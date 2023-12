Bergos-Ausblick 2024 Anleihen erstmals seit vielen Jahren im Übergewicht

Der Zinsgipfel ist erreicht. Wir erwarten 2024 weder von der US-Notenbank Fed noch von der Europäischen Zentralbank weitere Zinserhöhungen. Im Gegenteil: Im Frühling oder Sommer könnten zunächst die Fed und folgend die EZB die Zinsen senken. Inflationsgefahren scheinen zurückzugehen. Bergos rechnet für 2024 sowohl für die USA als auch für die Eurozone mit einer Teuerung von 2,8 Prozent. Trotz des starken Zinsanstiegs fürchtet Budelmann keine globale Rezession: Wir erwarten ein Soft Landing der entwickelten Volkswirtschaften. Für die USA prognostiziert Bergos für 2024 einen Rückgang des Wirtschaftswachstums auf 1,5 Prozent nach 2,5 Prozent für 2023. Für die Eurozone erwartet die Bank fürs kommende Jahr einen Zuwachs um 0,7 Prozent nach 0,5 Prozent für 2023. Die deutsche Wirtschaft könnte allerdings vorübergehend in eine technische Rezession rutschen.

Till Christian Budelmann © Bergos AG

Diesen verhalten konstruktiven Aussichten stehen Unsicherheiten und Risiken gegenüber, die beobachtet werden müssen. Dazu zählen neben dem anhaltenden Russland-Ukraine-Krieg, der Kampf in Nahost sowie strukturelle Probleme in China. Die anstehenden Präsidentschaftswahlen in Taiwan könnten die Spannungen zwischen China und Taiwan verstärken. Ebenso sollten die Wahlen in den USA und die vorangehenden Vorwahlen die Märkte im kommenden Jahr beschäftigen.

Solide Rendite mit ausgewogenem Portfolio

Die veränderte Lage und die makroökonomischen Aussichten für 2024 erfordern einige Änderungen in unserer Positionierung. Dank der gestiegenen Zinsen bieten Anleihen wieder attraktivere Renditen. Zum ersten Mal seit Langem sehen wir global leicht bessere Chancen bei Anleihen als bei Aktien. Auch wenn wir die Ertragschancen für Aktien für begrenzt halten, erwarten wir ein positives Aktienjahr mit mittlerer einstelliger Performance. Mit einer ausgewogenen aktiv gemanagten Vermögensverwaltung lässt sich seiner Ansicht nach 2024 eine Rendite von über 5 Prozent erzielen - und damit auch nach Abzug der Inflation ein positives Ergebnis erreichen.

Anleihen: Übergewichtung und längere Durationen

Lange Zeit waren Anleihen in den Bergos-Portfolios untergewichtet. Vor rund einem Jahr wurde ihre Gewichtung auf neutral angehoben. Nun ging man ins Übergewicht. Mit globalen Anleihen haben Anleger 2021 Geld verloren und 2022 richtig Geld verloren. 2023 brachten sie bisher ein leichtes Plus. 2024 sollten Anleihen wieder mehr abwerfen, vielleicht sogar mehr als Aktien. Ablesen lässt sich die gestiegene relative Attraktivität von Anleihen am Yield Gap, der Differenz zwischen der Gewinnrendite von Aktien und der Rendite zehnjähriger Staatsanleihen. Auf den US-Markt bezogen liegt der Unterschied bei unter einem Prozent – und damit deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt.

Im Einklang mit dem antizyklischen Investmentansatz der Privatbank sind Bonds somit nun übergewichtet und dies bei verlängerter Duration, sowohl für US-Dollar-Anleihen als auch für Euro-Anleihen. Wenn unsere Erwartungen eintreten und die Zinsen tatsächlich spürbar fallen, könnten wir übermässig profitieren. Vorsicht walten lassen wir im Hochzinsbereich, da hier die Spreads relativ gering sind und somit das eingegangene Risiko nicht ausreichend bezahlt wird. Eine bessere Risikovergütung sehen wir bei Schwellenländeranleihen.

Aktien-Fokus: USA, Japan, Indien und europäische Small Caps

Bei Aktien setzt Bergos weiterhin auf eine neutrale Positionierung. Aus regionaler Sicht bevorzugen wir nach wie vor die USA und Japan gegenüber Europa und den Schwellenländern. Die USA zeigen sich wirtschaftlich robuster als Europa. In Japan stützt die vergleichsweise lockere Geldpolitik den Aktienmarkt. Während hier bislang eine Währungsabsicherung von Vorteil war, dürfte diese künftig nicht mehr nötig sein. Wir denken, die deutliche Yen-Abwertung der vergangenen Jahre ist beendet. Gegenüber dem Euro dürfte die japanische Währung 2024 stabil bleiben, gegenüber dem US-Dollar sogar leicht aufwerten. Die Aktienmärkte der Schwellenländer betrachtet man bei Bergos insgesamt weiterhin mit Skepsis, besonders die chinesischen Börsen. Positiver sieht die Bank Indien, das mit starkem Wirtschafts- und Gewinnwachstum überzeugt und ab sofort als neuer Farbtupfer in einige Bergos-Porfolios Einzug hält.

Änderungsbedarf bei der Positionierung sieht Bergos bei den großen US-Technologie-Wachstumstiteln, die durch die Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz (KI) 2023 einmal wieder die Zugpferde an den Börsen waren. KI ist kein kurzfristiger Hype, sondern wird langfristig unsere Welt verändern. Viel durch KI entstehendes Potenzial ist aber schon an den Börsen eingepreist. Nachdem wir lange sehr stark auf Titel aus dem Segment ‘US Ultra Large Cap Quality Growth’ gesetzt hatten, haben wir daher nun US-Technologietitel zurückgestuft und bevorzugen jetzt eine ausbalancierte Aufstellung bei Value- und Growth-Titeln. Aus antizyklischer Perspektive wittern wir zudem besondere Kurschancen bei kleineren Werten, speziell bei europäischen Small Caps: Viele dieser Aktien weisen inzwischen eine massive Unterbewertung auf, die sich in 2024 zum Teil abbauen dürfte.

Liquide Alternative Investments: Gold bleibt wichtiger Portfoliobaustein

Alternative Investments waren in den liquiden Portfolios von Bergos lange übergewichtet. Sie dienten vor allem als Alternative zu renditeschwachen Anleihen. Jetzt wird eine solche Alternative nicht mehr zwingend benötigt und die Assetklasse auf neutral zurückgestuft. Zu unseren Favoriten zählen das Segment Alternative Credit sowie Wandelanleihen. Gold halten wir mindestens auf der strategischen Quote, es bewährt sich in Krisenzeiten immer wieder. Der negative Effekt der steigenden Zinsen auf Gold wurde durch die geopolitischen Ereignisse überstrahlt. Und wenn die Zinsen wieder fallen, sinken auch die Opportunitätskosten für Gold.