ETF der Woche Anleihen-ETFs im Aufwind: Gewinner und Trends im ersten Halbjahr

Nach Verlusten in Zeiten steigender Zinsen eröffnen sich für Anleihen-ETFs neue Perspektiven. Mit dem Ende des Zinserhöhungszyklus locken attraktive Renditen. Besonders Schwellenländer- und Wandelanleihen glänzen mit starker Performance. Das sind die Gewinner unter den Anleihen-ETFs im ersten Halbjahr 2024.

Nachdem Anleihen-ETFs in einem Umfeld steigender Zinsen teils starke Verluste hinnehmen mussten, haben sich die Aussichten für festverzinsliche Kapitalanlagen im laufenden Jahr wieder verbessert. Mit dem Ende des Zinserhöhungszyklus bieten sich an den Rentenmärkten wieder neue Chancen für Anleger.

Attraktive Renditen und die Aussicht auf kommende Zinssenkungen eröffnen darüber hinaus das Potenzial, langfristig stabile und positive Gesamterträge mit Anleihen-ETFs zu erwirtschaften. Hochverzinsliche Anleihen aus den Schwellenländern erzielten im ersten Halbjahr bereits eine ordentliche Performance und auch mit Wandelanleihen lassen sich kontinuierlich Erträge erwirtschaften.

Die besten Anleihen-ETFs im ersten Halbjahr 2024

Auf den folgenden Seiten werfen wir einen genaueren Blick auf die Gewinner unter den Anleihen-ETFs im ersten Halbjahr.

Tabula Ha. Asia ex-Ja. H. Y. Co. USD Bd ESG Ucits ETF

High Yield Unternehmensanleihen aus China dominieren mit einem Anteil von über 40 Prozent die Gewichtung im Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG Ucits ETF (Acc). Der ETF bildet den iBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index physisch optimiert nach und enthält neben China auch asiatische Hochzinsanleihen, die in US-Dollar notieren, aus Indien, Hongkong, Indonesien, Thailand und Macao. Der dem ETF zugrundeliegende Index wendet ESG-Filter auf asiatische Hochzinsanleihen ohne Japan an, deren Restlaufzeit mindestens ein Jahr beträgt und deren Nominalwert bei mindestens 400 Millionen US-Dollar liegt. Im Index sind derzeit 106 Anleihen von 62 Emittenten enthalten, deren durchschnittliche Restlaufzeit gerade einmal bei drei Jahren liegt.

Die Effektivverzinsung in US-Dollar liegt bei über 11 Prozent per annum und das durchschnittliche Kreditrating bei BB-. Seit Jahresbeginn konnte der am 2. September 2021 in Irland aufgelegte Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ESG Ucits ETF einen Wertzuwachs von rund 17 Prozent verbuchen und hat damit nach drei negativen Jahren einen kräftigen Turnaround gestartet. Die Gesamtkostenquote des thesaurierenden ETF liegt bei 0,60 Prozent pro Jahr und das Fondsvolumen ist inzwischen auf knapp unter 100 Millionen Euro gestiegen. Der Emittent Tabula wurde erst im Jahr 2018 gegründet und ist seit 2024 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Janus Henderson Group.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2024

Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds gemischt höherverzinst EM US-Dollar

gemischt höherverzinst EM US-Dollar Auflegung: 02.09.2021

02.09.2021 ISIN: IE000LZC9NM0

IE000LZC9NM0 Maximal Drawdown seit Auflage: 51,38%

51,38% Performance YTD: 17,03%

17,03% Performance 1 Jahr: 12,62%

12,62% Performance 3 Jahre: -

- Performance 5 Jahre: -

- Sharpe Ratio 1 Jahr: 0,43

0,43 Volatilität 1 Jahr: 11,83%

Vaneck Emerging Markets High Yield Bond Ucits ETF

Der Vaneck Emerging Markets High Yield Bond Ucits ETF wurde im März 2018 in Irland aufgelegt und investiert physisch optimiert in ein diversifiziertes Portfolio von rund 350 auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen und quasi staatlichen Schuldinstrumenten aus den Schwellenländern, unter anderem aus China, Brasilien, Türkei und Mexiko. Der dem ETF zugrundeliegende ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index enthält öffentlich begebene Hochzinsanleihen, die auf wichtigen US- und Eurobond-Märkten notiert sind und ein Rating unterhalb von Investment Grade aufweisen.

Die Effektivverzinsung liegt derzeit bei rund 8,5 Prozent per annum und die durchschnittliche Restlaufzeit der enthaltenen Hochzinsanleihen bei fünf Jahren. Das Fondsvolumen ist mit 25 Millionen Euro allerdings noch sehr überschaubar. Die Gesamtkostenquote (TER) beträgt moderate 0,40 Prozent pro Jahr. Seit Jahresbeginn legte der Vaneck Emerging Markets High Yield Bond Ucits ETF um 9 Prozent an Wert zu. Seit Auflage liegt die jährliche Performance durchschnittlich bei 4,6 Prozent per annum.

Asset-Schwerpunkt: Rentenfonds gemischt höherverzinst EM US-Dollar

Rentenfonds gemischt höherverzinst EM US-Dollar Auflegung: 20.03.2018

20.03.2018 ISIN: IE00BF541080

IE00BF541080 Maximal Drawdown seit Auflage: 24,55%

24,55% Performance YTD: 8,58%

8,58% Performance 1 Jahr: 13,41%

13,41% Performance 3 Jahre: 5,92%

5,92% Performance 5 Jahre: 13,79%

13,79% Sharpe Ratio 1 Jahr: 2,16

2,16 Volatilität 1 Jahr: 5,05%

Invesco AT1 Capital Bond Ucits ETF

Mit knapp 1 Milliarde Euro ist der Invesco AT1 Capital Bond Ucits ETF Acc der Anleihen-ETF mit dem größten Fondsvolumen unter den Top 3 des ersten Halbjahres. Der thesaurierende ETF wurde im Juni 2018 in Irland aufgelegt und bildet den iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8 Prozent Issuer Cap) Index vollständig physisch nach. Der Invesco AT1 Capital Bond Ucits ETF enthält rund 83 auf US-Dollar lautende, weltweit von Banken aus Industrieländern emittierten Contingent Convertible Bonds auch Coco-Bonds genannt. Coco-Bonds sind eine besondere Gattung von Unternehmensschuldtiteln, die bei Eintritt eines vorab festgelegten Ereignisses in Eigenkapital umgewandelt werden oder zur Abschreibung des Kapitalwerts gezwungen sein können. Anleger sollten sich vor einem Investment genau mit der Funktionsweise von Wandelanleihen und Coco-Bonds auseinandersetzen.

Die im ETF enthaltenen Anleihen haben eine durchschnittliche Restlaufzeit von mehr als 30 Jahren und das Kreditrating liegt zwischen BB und B. Die Rendite der enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit liegt im Durchschnitt bei 8,7 Prozent pro Jahr. Die Gesamtkostenquote des Invesco AT1 Capital Bond Ucits ETF beträgt 0,39 Prozent per annum und seit Jahresbeginn konnte der ETF um rund 7,5 Prozent an Wert zulegen. Seit Auflage konnte der Invesco AT1 Capital Bond Ucits ETF seinen Wert jährlich im Durchschnitt um 5,3 Prozent pro Jahr steigern und zeigt damit das Potenzial dieser speziellen Anlageklasse auf.

