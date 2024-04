Jessica Gruss

Keine Frage, Anleihen sind aufgrund der hohen Zinsen wieder ein Kauf. Doch wie genau finden sie den Weg ins Portfolio? Alice Hübener aus dem Team Manager Research and Strategic Clients innerhalb des deutschen iShares & Wealth-Teams von BlackRock und Nicolas Werbach, Portfoliostratege bei BlackRock, richteten sich in einem Webinar an Anleger, die Anleihen einen Platz im Portfolio einräumen wollen. Moderiert wurde das Anleihen-Get-together von Jessica Gruss, Vertrieb Discretionary Portfoliomanager bei BlackRock.

iBonds und Fixed Maturity Products

Alice Hübener

Alice Hübener stellte die Produktmerkmale von iBonds und Fixed Maturity Products (FMP) vor. „Nach langen Jahren sind nun wieder hohe Renditen möglich“, unterstrich Hübener. „Rentenfonds mit fester Laufzeit bieten die Möglichkeit, sich die hohen Renditen von heute zu sichern. Und auch am vorderen Ende der Zinskurve sind die Renditen attraktiv.“

Hübener gab einen kurzen Einblick in die Welt des Anleihehandels. So seien in der Regel Stückelungsgrößen von 50.000 oder 100.000 Euro – sprich, große Vermögenswerte – erforderlich, um diversifiziert Anleihen ins Portfolio zu nehmen. Daher seien iShares-ETFs mit fester Laufzeit, deren Launch im September 2023 unter dem Namen iBonds erfolgte, das Mittel der Wahl. Hübener: „Sie sind intuitiv verständlich und breit diversifiziert. Sie lassen sich nicht nur täglich an der Börse handeln, sondern Anleger können individuell auswählen, welche Laufzeit oder Währung zu ihrer Anlageneigung passen.“

Quelle: BlackRock. Stand: 30. September 2023

Auch wenn iBonds laufend gehandelt werden können, benötigen manche Anleger diese Möglichkeit gar nicht. Für sie bietet sich ab dem 4. April 2024 ein neues Produkt an: Der Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027, ein Teilfonds von BlackRock Global Funds.

Seine Specs und Funktionalitäten? Der Fonds ist ein renditeoptimierter Fonds mit festem Fälligkeitsdatum und besonderem Schwerpunkt auf der Bottom-up-Auswahl von Unternehmensanleihen. Der Fonds investiert in eine diversifizierte Auswahl von Anleihen, die alle nahe am Enddatum des Fonds fällig werden (drei Jahre). Nach einer achtwöchigen Zeichnungsperiode investiert das Fondsmanagement dann mindestens 80 Prozent des Nettoinventarwerts in Euro-Unternehmensanleihen, die zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment-Grade-Rating aufweisen müssen. Bis zu 20 Prozent des Nettoinventarwerts des Fonds können in globale Unternehmensanleihen investiert werden, die ein niedrigeres Rating als Investment Grade aufweisen. Der Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 berücksichtigt bei seiner Anlageauswahl Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien.

Mit dem Angebot eines aktiv verwalteten Laufzeitfonds und den iBonds ETFs bietet BlackRock Anlegern eine Auswahl, mittels verschiedener Fondslösungen in Anleihen mit fester Laufzeit zu investieren.

In Bezug auf die Produktinnovation iBonds unterstrich Hübener das breite Know-how, das BlackRock seit 2010 mit insgesamt 32 in den USA gemanagten iBonds erworben hat. „Wir haben viel Erfahrung. Das spiegelt sich letztlich auch in den globalen Zuflüssen: 2023 hat BlackRock in iBonds rund 7,8 Milliarden US-Dollar verwaltet.“ In Deutschland seien Hübener zufolge derzeit neun iBonds im Ucits-Mantel verfügbar, auf US-Dollar oder Euro lautend, mit einer jeweiligen Laufzeit bis 2025, 2026, 2027 und 2028.

Zwei Fallstudien: Aktive Fixed Maturity Products und iBonds

Nicolas Werbach

Wie können Anleger aktive Fixed Maturity Products und iBonds ETFs kombinieren, um Rendite zu erzielen? Nicolas Werbach, Fixed-Income-Portfoliostratege bei BlackRock, hatte ins Webinar zwei Fallstudien mitgebracht. Auch er schätzt Anleihen als Anlageklasse, die sich wieder reger Nachfrage erfreuen. „Wir haben jetzt die Qual der Wahl, auf welche Instrumente gesetzt werden soll“, so Werbach. Allerdings sei der Markt für Privatanleger grundsätzlich nur schwer zugänglich. „Der Großteil der Anleihen wird nicht an der Börse gehandelt, er wird für institutionelle Investoren begeben, mit dementsprechend hohen Stückelungen, die oft bei sechstelligen Beträgen starten. Mit iBonds lösen wir das. Und wir können gut über Sektoren diversifizieren. So lassen sich zwar höhere Renditen in einzelnen Sektoren erzielen, aber nur mit den entsprechenden Risiken. Mit iBonds bieten wir eine gute Diversifikation über 300 bis 400 Anleihen je nach Laufzeit, bei zugleich niedrigen Kosten. Und das Besondere daran: Anleger können die Sekundärmarktliquidität von ETFs nutzen, die die Handelskosten im Vergleich zum Handel herkömmlicher Anleihen deutlich reduzieren können.“

In der Fallstudie 1 stellte Werbach die Vorteile von iBonds gegenüber Einzelanleihen heraus:

In einer zweiten Fallstudie zeigte Werbach, wie sich Fixed Maturity-Produkte zur Planung individueller Cashflow-Profile nutzen lassen. „Sowohl die iBond ETFs als auch das aktive Fixed Maturity-Produkt bieten mit fester Laufzeit eine gewisse Planbarkeit. Es steht beim Kauf eines aktiven Fixed Maturity-Produks bereits fest, wie hoch die Zielrendite am Ende der Laufzeit ausfallen wird. Anleger können sich daher ein individuelles Cashflow-Profil erstellen. Das heißt, sie können Anleihen-Auszahlungen so steuern, dass diese mit ihrem jeweiligen Cash-Bedürfnis in den kommenden Jahren übereinstimmen.“

Quelle: BlackRock, Aladdin, Stand: 29. Februar 2024.

Werbach wies darauf hin, dass alle Strategien zueinander komplementär seien: „Es kann Sinn machen, einen Teil des Geldes in einen aktiv verwaltenden Laufzeitfonds zu stecken, der auch in High-Yield-Anleihen investiert. Da sowohl die Rendite als auch das Ausfallrisiko bei diesen Anleihen deutlich höher ist, hat eine aktive Überwachung dieser Anleihen durchaus eine Berechtigung. Das aktive Management kann dann bei Problemen mit der Anleihe die Reißleine ziehen, wenn sich etwas nicht so entwickelt wie gewünscht.“

iBonds, so die Beobachtung des Anleihen-Portfoliomanagers, seien bei den Anlegern als Core-Satellite-Strategie beliebt, um planbare Cashflows zu erhalten. Werbach: „Mit iBonds kann man mit wenig Volumen breit diversifiziert in den Anleihenmarkt investieren und hat dennoch ein Laufzeitende, wie bei klassischen Anleihen. Mit iBonds lässt sich so ein ganz individuelles Anleihenprofil für jeden Anleger erstellen, das seinen individuellen Risiko- und Renditeanforderungen entspricht.“

