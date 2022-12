Fixed-Income-Anlagen 3 Gründe, warum Anleihen jetzt Aktien und Cash abhängen

Marc P. Seidner

Die Anleger blicken auf eines der schwierigsten Jahre der Börsengeschichte zurück. Sie müssen sich nun mit der Frage auseinandersetzen, wie sie investieren sollten, wenn die USA und andere große Volkswirtschaften auf eine Rezession zusteuern. Auch wenn die Volatilität an den Finanzmärkten wahrscheinlich anhalten wird, sind wir der Meinung, dass Anleihen so stark wie seit Jahren nicht mehr sind. Unterstützt wird diese Auffassung durch die deutlich höheren Anfangsrenditen und die gute Erfolgsbilanz von Anleihen bei wirtschaftlichen Abschwüngen.

Die Anleiherenditen sind im Jahr 2022 stark angestiegen, nachdem die US-Notenbank und andere Zentralbanken die Zinssätze erhöht haben, um die Inflation einzudämmen. In der Vergangenheit wiesen die Anfangsrenditen eine starke Korrelation mit den Anleiherenditen auf. Die heutigen Renditen können den Anlegern sowohl bessere Einkommensmöglichkeiten als auch einen größeren Sicherheitspuffer nach unten bieten. Der besonders ausgeprägte Anstieg der Renditen von Anleihen mit kürzerer Laufzeit bedeutet, dass Anleger attraktive Kupons finden können, ohne das größere Zinsrisiko von Anleihen mit längerer Laufzeit auf sich nehmen zu müssen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Inflationsunsicherheit, geopolitischer Risiken und eines möglichen Konjunkturrückgangs erläutertn wir im Folgenden einige Gründe, warum Anleihen im Vergleich zu Aktien oder Bargeld einen besseren Wert bieten könnten.

1. Eine Rezession scheint wahrscheinlich

Nach Angaben der US-Nonprofit-Forschungsorganisation National Bureau of Economic Research ist unter einer Rezession ein erheblicher, umfassender Rückgang der Wirtschaftstätigkeit zu verstehen, der länger als einige Monate andauert. Rezessionen sind in der Regel durch einen Rückgang der Produktivität, der Rentabilität der Unternehmen und der Ausgaben sowohl der Unternehmen als auch der Verbraucher gekennzeichnet. Letztere sind besonders hervorzuheben, da die Verbraucherausgaben nach Angaben der US-Notenbank mehr als zwei Drittel des Bruttoinlandsprodukts der USA ausmachen.

Da die Fed, die Europäische Zentralbank und die Bank of England ihre geldpolitische Straffung fortsetzen, gehen wir derzeit von einer leichten bis mittelschweren Rezession in den USA und anderen großen entwickelten Ländern wie der Eurozone und dem Vereinigten Königreich aus.

Die erste Hälfte einer Rezession ist in der Regel durch einen Rückgang der Wirtschaftstätigkeit von einem späten Konjunkturhoch gekennzeichnet. In dieser Phase waren die Renditen von Kernanleihen (d. h. US-Treasuries und Investment-Grade-Papiere) in der Vergangenheit positiv, während die Renditen von Hochzinsanleihen, Aktien und Rohstoffen in der Regel negativ waren (siehe Grafik).

2. Die Aussichten für Aktien sind unsicher

Nach den Verlusten im Jahr 2022 könnten die wichtigsten Aktienindizes bis ins nächste Jahr hinein mit weiteren Schwierigkeiten konfrontiert sein, wenn sich der rezessive Gegenwind verstärkt, wie in der Grafik dargestellt. Anhaltende Bedenken hinsichtlich der Inflation und der Frage, ob die Straffung der Geldpolitik zu einem Abschwung führen oder diesen beschleunigen könnte, könnten die Aktienmärkte in den kommenden Monaten vor Herausforderungen stellen, mit potenziellen Abwärtsrisiken für die Gewinnschätzungen und Margenerwartungen der Unternehmen. Wir sehen nach wie vor ein Abwärtsrisiko für den S&P 500 und andere wichtige Aktienindizes gegenüber den aktuellen Niveaus.

3. Bessere Chancen bei Anleihen

Während sich die Aussichten für andere Anlagen eintrüben, sind Anleihen so attraktiv wie seit Jahren nicht mehr, insbesondere für Anleger, die auf der Suche nach Erträgen sind, da die Renditen im Jahr 2022 auf breiter Front angepasst wurden.

So lag beispielsweise die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe, die sich Anfang 2022 knapp über 0,7 Prozent bewegte, Ende November bei etwa 4,5 Prozent. Das schafft einen Anreiz, im Markt investiert zu bleiben, und eine Plattform, um selbst mit risikoarmen, kurzlaufenden Staatsanleihen attraktive Erträge zu erzielen.

Die Anleger können dann versuchen, diese Rendite zu erhöhen – ohne ein erhebliches Kredit- oder Zinsrisiko einzugehen –, indem sie sich in andere hochwertige Bereiche der öffentlichen Rentenmärkte wagen. Zu den Sektoren, die wir derzeit für attraktiv halten, gehören kommunale Anleihen (speziell für US-Investoren), hypothekarisch gesicherte Wertpapiere von US-Agenturen und Schuldtitel von Banken und Unternehmen mit hoher Bonität (Investment Grade). US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) bieten ebenfalls eine Möglichkeit zur Absicherung gegen Inflationsrisiken. Andere Bereiche, die uns gefallen, sind strukturierte Kredite, die in einigen Fällen zu historisch günstigen Kursen gehandelt werden, und kurzlaufende Kredite, die attraktive Gesamtrenditen bieten können.

Obwohl die Renditen noch weiter steigen könnten, glauben wir, dass der steilste Teil des Anstiegs hinter uns liegen könnte. Anleihen dürften zunehmend attraktive reale – oder inflationsbereinigte – Renditen bieten, wenn es den Zentralbanken gelingt, die Inflation in den nächsten Jahren wieder näher an ihre Zielwerte heranzuführen. Darüber hinaus könnten Anleihen ihre traditionelle Rolle zur Portfoliodiversifizierung zurückgewinnen, sofern eine sich verlangsamende Wirtschaft zu einem weiteren Rückgang der Aktienmärkte führt.

Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die Volatilität an den Märkten bis zum Jahresende und möglicherweise bis ins Jahr 2023 anhalten wird. Aber angesichts der attraktiven Bewertungen und höheren Renditen, die heute in allen festverzinslichen Sektoren zu finden sind, haben Anleger zunehmend Grund zum Optimismus.

