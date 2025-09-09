Neue Chancen für Einkommen im veränderten Zinsumfeld sieht Tuan Huynh, Leiter Kapitalmarktstrategie bei BlackRock in Deutschland, im aktuellen Marktausblick.

Tuan Huynh, Chef-Investmentstratege bei BlackRock in Frankfurt, im Marktausblick (25.08.2025): Anhaltend hohe Zinssätze eröffnen solide Einkommensquellen – mittlerweile erzielen rund 80 Prozent der globalen festverzinslichen Anlagen Renditen von über 4 Prozent.

Das aktuelle Zinsumfeld ist das attraktivste für Anleiheerträge seit zwei Jahrzehnten – und das, ohne ein zusätzliches Zins- oder Kreditrisiko einzugehen (Quelle: London Stock Exchange Group, LSEG, Juli 2025).

Wir setzen auf eine ausgewogene Mischung von Einkommensquellen und bevorzugen insbesondere kurzfristige Staatsanleihen. Das jüngst verabschiedete US-Haushaltsgesetz hat Defizite in der fiskalischen Disziplin offengelegt, während die hartnäckige Inflation den Spielraum für Zinssenkungen einschränkt. Dies macht uns bei langfristigen Anleihen taktisch zurückhaltend. Im Kreditsegment stützen robuste Wachstumszahlen die Unternehmensbilanzen – trotz belastender Zolleffekte.

Seit der globalen Finanzkrise sanken die Anleiherenditen, da die Zentralbanken die Leitzinsen auf nahezu null oder darunter senkten und Anleihekäufe tätigten. Anleger blieben dadurch weitgehend ohne laufende Erträge – es sei denn, sie gingen höhere Risiken bei langfristigen Anleihen ein (LSEG, Juli 2025).

Heute zeigt sich ein drastischer Wandel: Rund 80 Prozent der globalen festverzinslichen Vermögenswerte bieten inzwischen Renditen von über 4 Prozent, da sich die Zinssätze oberhalb des Vor-Pandemie-Niveaus stabilisiert haben (LSEG, Juli 2025, siehe Grafik).

Dadurch sind Anlageklassen wie Unternehmensanleihen, hypothekenbesicherte Wertpapiere und Anleihen aus Schwellenländern attraktiver geworden.

Der Anleihemarkt hat in diesem Jahr bemerkenswerte Entwicklungen gezeigt:

Die Kreditspreads blieben trotz hoher Aktienvolatilität relativ stabil.

Anleger verlangen eine höhere Kompensation für das Risiko langfristiger Anleihen, was zu einer Versteilerung der globalen Zinskurven geführt hat.

Die Kurve zwischen fünf- und 30-jährigen US-Staatsanleihen hat sich laut LSEG-Daten vom Juli 2025 mehr als verdoppelt und die steilsten Niveaus seit 2021 erreicht.

Grafik: Entwicklung des globalen Anleihemarkts 2000-2025

Die Grafik zeigt, wie sich die Zusammensetzung des globalen Anleihemarkts über die Jahre verändert hat – und wie sie sich voraussichtlich bis 2025 weiterentwickeln wird.

Quelle: BlackRock, Marktausblick vom 25.08.2025. Zukunftsgerichtete Schätzungen treten möglicherweise nicht ein.

Wir sehen reichlich Möglichkeiten, Einkommen zu erzielen. Wir bevorzugen kurz- und mittelfristige Staatsanleihen mit Renditen nahe 4 Prozent. Zwar preisen die Märkte für das kommende Jahr mehrere Zinssenkungen der US-Notenbank ein, doch wir gehen davon aus, dass die hartnäckige Inflation den Spielraum für Lockerungen begrenzt – auch wenn weitere Zinserhöhungen derzeit unwahrscheinlich sind.

Unsere Zurückhaltung gegenüber langfristigen Anleihen ist unter anderem auf die mangelnde fiskalische Disziplin in den USA sowie die anhaltend hohe Inflation zurückzuführen – auch wenn gelegentliche kräftige Kursrallys nicht ausgeschlossen sind. Laut Haver Analytics (Juli 2025) emittieren die USA wöchentlich fast 500 Milliarden US-Dollar an neuen Schuldtiteln, um ihre fortlaufenden Haushaltsdefizite zu finanzieren. Zudem erwartet das Congressional Budget Office, dass das „One Big Beautiful Bill“1 die Defizite kurzfristig weiter vergrößern wird.

Handelskonflikte könnten die ausländische Nachfrage dämpfen – gerade in einer Phase, in der die Finanzierung der US-Staatsverschuldung stark von fortgesetzten Käufen internationaler Investoren abhängt. Darauf haben wir bereits in unserem Halbjahresausblick 2025 hingewiesen. Wir beobachten daher genau, wie gut der Markt die umfangreichen Emissionen von US-Staatsanleihen absorbieren kann.

Von Tokio bis Madrid: Wo Anleihen jetzt chancenreich sind

Fiskalische Nachhaltigkeit ist jedoch kein rein amerikanisches Thema: In Japan stiegen die Renditen 30-jähriger Staatsanleihen am 18. Juli 2025 laut LSEG-Daten auf ein Rekordhoch, nachdem Politiker im Vorfeld der Oberhauswahl am Sonntag Steuersenkungen ins Spiel gebracht hatten.

Die höheren US-Leitzinsen führen zu ausgeprägten Zinsdifferenzen gegenüber anderen Ländern – und eröffnen damit globale Chancen im Bereich festverzinslicher Anlagen. Denn die Absicherung ausländischer Anleihen in US-Dollar erhöht deren effektives Einkommen. So bieten beispielsweise bestimmte Eurozonen-Anleihen wie spanische Staatsanleihen mit entsprechender Absicherung Renditen von über 5 Prozent – und damit mehr als vergleichbare US-Papiere.

Im Kreditsegment haben sich Unternehmensanleihen als bevorzugte Wahl für Qualität etabliert. Die Spreads sind historisch eng, doch das laufende Einkommen bleibt attraktiv. Die Unternehmensbilanzen zeigen sich trotz Zollunsicherheiten robust und werden durch solides Wachstum gestützt. Laut J.P. Morgan-Daten vom Juli 2025 liegen die Ausfallraten für US-Hochzinsanleihen bei etwa der Hälfte des 25-Jahres-Durchschnitts.

Wir bevorzugen europäische festverzinsliche Wertpapiere gegenüber US-Papieren, insbesondere europäische Bankanleihen. Sie überzeugen durch starke Finanzergebnisse und ihre relative Unabhängigkeit von Zolleffekten.

Vier bevorzugte Ertragsquellen

Kurz zusammengefasst: Wir setzen auf eine ausgewogene Mischung von Ertragschancen, bleiben jedoch selektiv – insbesondere vor dem Hintergrund bestehender Risiken für die fiskalische Nachhaltigkeit.

Unsere bevorzugten Anlageklassen sind:

kurz- und mittelfristige Staatsanleihen,

europäische Bankanleihen,

währungsgesicherte internationale Anleihen,

sowie Schwellenländeranleihen in Lokalwährung.

1 Der Begriff „One Big Beautiful Bill“ (übersetzt: „Ein großes, schönes Gesetzespaket“) bezeichnet ein umfassendes US-amerikanisches Gesetzespaket, das am 4. Juli 2025 von US-Präsident Donald Trump unterzeichnet wurde und zentrale Elemente seiner zweiten Amtszeit umsetzt.