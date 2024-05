Festverzinsliche Anlagen – alles, was Anleger wissen müssen, im Video-Interview. Gene Tannuzzo, globaler Leiter für festverzinsliche Anlagen mit Sitz in New York, und seine UK-Teamkollegen stellen sich Fragen zur Research-Intensität bei Anleihen und wie Columbia Threadneedle Investments dabei vorgeht, festverzinsliche Vermögenswerte in Höhe von 200 Milliarden US-Dollar sicher und profitabel zu verwalten.

Tannuzzo: „Wir beschäftigen weltweit 80 Kreditanalysten, die uns bei der Suche nach risikobereinigten Renditechancen in allen Branchen und rund um die Welt mit eigenem Research unterstützen.“

Mehr zu den Fixed-Income-Strategien des weltweit und branchenübergreifend breit aufgestellten Asset Managers Columbia Threadneedle Investments im Video (deutsche Untertitel):

