Anhaltende Inflation Europäische Anleiherenditen dürften weiter steigen

David Zahn, Head of

European Fixed Income

2022 war ein schwieriges Jahr: Unerwartet hohe Inflationsraten, eine erhebliche Straffung der Geldpolitik, eine drohende Rezession und der Krieg in der Ukraine haben die Entwicklung der europäischen Rentenmärkte stark belastet. Doch auch wenn zweifellos harte Zeiten vor uns liegen, könnte ein Abschwung im Euroraum milder ausfallen als anfänglich erwartet. Natürlich bedeutet das nicht, dass die Anleger selbstzufrieden sein können. Um die möglichen Risiken des Jahres 2023 zu umgehen, werden Umsicht und Wachsamkeit gefragt sein.

Inflation dürfte erhöht bleiben

Steigende Preise haben in diesem Jahr erhebliche Aufmerksamkeit von Anlegern und politischen Entscheidungsträgern auf sich gezogen. Die Inflation im Euroraum liegt inzwischen im Jahresvergleich bei über 10 Prozent, und wir gehen davon aus, dass sich der Inflationsdruck durch kostenbedingte Anpassungen und Preissteigerungen bei Lebensmitteln verstärken wird. Außerdem erwarten wir aufgrund des historisch angespannten Arbeitsmarkts eine weitere Zunahme des Lohnwachstums.

Wirtschaftspolitik weiterhin im Mittelpunkt

Im Vergleich zur US-Notenbank wird die Europäische Zentralbank nach unserer Auffassung im Jahr 2023 mit noch größeren Herausforderungen konfrontiert sein. Es besteht ein mögliches „Fragmentierungsrisiko“, denn steigende Zinssätze stellen für die stärker verschuldeten Mitgliedsländer der Eurozone eine große Belastung dar. Die EZB hat zwar versichert, dass sie mit ihrem „Anti-Fragmentierungsinstrument“ Unterstützung bieten wird, doch wir haben bereits eine kontinuierliche Ausweitung der Spreads zwischen den einzelnen Ländern festgestellt. Wir gehen davon aus, dass dieses Problem auch weiterhin bestehen wird. Daher bevorzugen wir Anleihen aus Kernländern und steuern gleichzeitig aktiv unser Durationsengagement.

Bezeichnenderweise hat sich der Tonfall der EZB in letzter Zeit gemäßigt: Die Geldpolitik zielt nun nicht mehr darauf ab, die Nachfrage zu „dämpfen“, sondern vielmehr „die Unterstützung zu verringern“. Wir rechnen zwar mit weiteren Zinserhöhungen, diese könnten jedoch in den nächsten Sitzungen in einem geringeren Tempo erfolgen, nachdem die Zentralbank erklärt hat, sie habe bereits „erhebliche Fortschritte“ bei der Rücknahme der Lockerungsmaßnahmen erzielt.

Hinsichtlich der Fiskalpolitik haben die europäischen Regierungen – allen voran die deutsche – weiterhin neue Maßnahmen zur Bewältigung der anhaltenden Energiekrise angekündigt. Dennoch sind koordinierte Maßnahmen der EU-Staaten bislang Mangelware, und der umstrittene Vorschlag für eine Preisobergrenze auf EU-Ebene steht nach wie vor ungelöst im Raum. Die jüngsten Spannungen in den Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland dürften unseres Erachtens eine baldige Einigung verhindern.

Eine leichte Rezession, gefolgt von einer langsamen Erholung

Die Entscheidung Russlands, die Gaslieferungen zu stoppen, bedroht die europäische Wirtschaft im kommenden Winter. Auch wenn weitere fiskalpolitische Unterstützungsmaßnahmen auf sowohl nationaler als auch regionaler Ebene die Auswirkungen teilweise abfedern könnten, erscheint eine Rezession in der Eurozone unvermeidlich.

Glücklicherweise hat das für die Jahreszeit ungewöhnlich milde Wetter die europäische Energiekrise ein wenig entschärft, so dass die Regierungen in der Lage waren, ihre Gasvorräte weiter aufzustocken. Die Speicher sind inzwischen nahezu vollständig gefüllt und bieten somit einen gewissen Schutz für die kommenden Monate. Wir rechnen zwar nach wie vor mit weiteren Schwankungen der Energiepreise, die Angst vor einem schwierigen Winter, der durch Energieknappheit verschärft wird, ist jedoch etwas zurückgegangen.

Trotz der leicht über den Erwartungen liegenden Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts im dritten Quartal ist das Wirtschaftswachstum in der Eurozone zweifellos rückläufig, wobei die Erholung der Konsumausgaben nach der Covid-19-Krise bereits verpufft ist. Nichtsdestotrotz rechnen wir nur mit einer leichten Rezession.

Anleiherenditen dürften weiter steigen

Unserer Meinung nach könnte Europa ein langer Weg der Erholung bevorstehen, und die Anleiherenditen dürften weiter steigen, bevor sie sich schließlich stabilisieren. Die zunehmende makroökonomische Unsicherheit und der Anstieg der Realzinsen, die die Volatilität an den Rentenmärkten auf ein beispiellos hohes Niveau getrieben haben, dürften noch einige Zeit Bestand haben. Die im Verlauf des vergangenen Jahres beständig zunehmenden Belastungen haben sich noch nicht abgeschwächt, sondern in vielen Fällen sogar verstärkt. Das dürfte bedeuten, dass weiterhin mit erhöhter Volatilität an den Märkten zu rechnen ist.

Die Volatilität dürfte zwar andauern, doch die Renditen und die Bewertungen sind unseres Erachtens inzwischen attraktiver geworden. Vor diesem Hintergrund sind wir der Meinung, dass geschickte Anleger immer noch in der Lage sein sollten, potenzielle Chancen innerhalb des europäischen Anleiheuniversums aufzudecken.

Wichtige rechtliche Hinweise:

Dieses Material ist nur von allgemeinem Interesse und sollte nicht als individuelle Anlageberatung oder als Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren oder zur Anwendung einer Anlagestrategie verstanden werden. Es stellt keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Dieses Material darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Franklin Templeton nicht vervielfältigt, verteilt oder veröffentlicht werden.

Die geäußerten Ansichten sind die des Investmentmanagers, und die Kommentare, Meinungen und Analysen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Die zugrundeliegenden Annahmen und Ansichten können sich aufgrund von Markt- und anderen Bedingungen ändern und können von denen anderer Portfoliomanager oder der Firma insgesamt abweichen. Die in diesem Material enthaltenen Informationen sind nicht als vollständige Analyse aller wesentlichen Fakten in Bezug auf ein Land, eine Region oder einen Markt gedacht. Es gibt keine Garantie dafür, dass Vorhersagen, Projektionen oder Prognosen über die Wirtschaft, den Aktienmarkt, den Anleihemarkt oder die wirtschaftlichen Trends der Märkte eintreten werden. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den vollen Betrag zurück, den Sie investiert haben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals.