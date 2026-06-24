Anleihen sind weiterhin gut positioniert, um in einem Umfeld erhöhter Unsicherheit attraktive Erträge zu liefern. Flexibilität, Disziplin und aktives Management sind dabei entscheidend, um von der zunehmenden Streuung der Bewertungen zu profitieren und Chancen gezielt zu nutzen. Auch wenn politische und makroökonomische Unsicherheiten anhalten dürften, stärken sie das Argument für qualitativ hochwertige Anlagen und einen selektiveren Investmentansatz.

Gene Tannuzzo,

Global Head of Fixed income

Im Kreditsegment bleiben die Fundamentaldaten konstruktiv. Allerdings setzen die engen Bewertungen die Messlatte höher und machen eine sorgfältige Titelauswahl immer wichtiger. Für Anleger lautet die Botschaft daher: Die derzeit hohen Renditen sollten genutzt, das Anlagespektrum gezielt erweitert und hochwertige Anlagen entlang der gesamten Zinskurve bevorzugt werden. In den aktuellen Märkten ist Flexibilität ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Unsicherheit bestimmt die Märkte Ed Al-Hussainy, Portfoliomanager

Unsicherheit bleibt das dominierende Thema an den Finanzmärkten. Ausschlaggebend sind die Entwicklung der Inflation, die Lage am Arbeitsmarkt sowie der geldpolitische Kurs der US-Notenbank Fed. Seit Jahresbeginn hat sich jedoch nicht nur das Niveau dieser Faktoren verändert, sondern auch ihre Richtung.

Zu Beginn des Jahres 2026 hatten eine nachlassende Inflation und erste Schwächesignale am Arbeitsmarkt die Tür für Zinssenkungen geöffnet. In den vergangenen sechs Monaten haben sich diese Trends jedoch umgekehrt und das Umfeld für Anleiheinvestoren komplexer und schwerer vorhersehbar gemacht.

Die wichtigsten Einflussfaktoren

Anhaltender Inflationsdruck: Der Disinflationstrend ist ins Stocken geraten. Die Auswirkungen von Zöllen wirken weiterhin nach, steigende Energiepreise infolge geopolitischer Spannungen belasten zusätzlich, und die Inflation im Dienstleistungssektor bleibt hartnäckig hoch. Der Energieschock hat nicht nur den Preisdruck verstärkt, sondern auch die Diskussion über die Dauerhaftigkeit der Inflation neu entfacht – insbesondere, falls sich der Konflikt im Nahen Osten fortsetzt.

Der Disinflationstrend ist ins Stocken geraten. Die Auswirkungen von Zöllen wirken weiterhin nach, steigende Energiepreise infolge geopolitischer Spannungen belasten zusätzlich, und die Inflation im Dienstleistungssektor bleibt hartnäckig hoch. Der Energieschock hat nicht nur den Preisdruck verstärkt, sondern auch die Diskussion über die Dauerhaftigkeit der Inflation neu entfacht – insbesondere, falls sich der Konflikt im Nahen Osten fortsetzt. Stabilisierung des Arbeitsmarktes: Frühere Sorgen über steigende Arbeitslosigkeit haben nachgelassen. Dadurch ist der Druck auf die Notenbanken gesunken, die Geldpolitik zu lockern. Ohne eine deutliche Verschlechterung am Arbeitsmarkt fehlt einer der wichtigsten Auslöser für Zinssenkungen.

Frühere Sorgen über steigende Arbeitslosigkeit haben nachgelassen. Dadurch ist der Druck auf die Notenbanken gesunken, die Geldpolitik zu lockern. Ohne eine deutliche Verschlechterung am Arbeitsmarkt fehlt einer der wichtigsten Auslöser für Zinssenkungen. Neuausrichtung der Fed: Vor diesem Hintergrund hat sich der geldpolitische Ausblick deutlich verändert. Statt Zinssenkungen rechnen die Märkte mittlerweile mit einer längeren Phase restriktiver Geldpolitik. Sogar Zinserhöhungen werden wieder in Betracht gezogen. Zusätzliche Unsicherheit bringt die Ernennung von Kevin Warsh zum Vorsitzenden der Fed mit sich. Mittlerweile reichen die Erwartungen bis zu einer möglichen ersten Zinserhöhung im Jahr 2027. Historisch betrachtet haben Anleihen über vollständige geldpolitische Zyklen hinweg häufig besser abgeschnitten als Geldmarktanlagen – selbst in Phasen steigender Zinsen.

Vor diesem Hintergrund hat sich der geldpolitische Ausblick deutlich verändert. Statt Zinssenkungen rechnen die Märkte mittlerweile mit einer längeren Phase restriktiver Geldpolitik. Sogar Zinserhöhungen werden wieder in Betracht gezogen. Zusätzliche Unsicherheit bringt die Ernennung von Kevin Warsh zum Vorsitzenden der Fed mit sich. Mittlerweile reichen die Erwartungen bis zu einer möglichen ersten Zinserhöhung im Jahr 2027. Historisch betrachtet haben Anleihen über vollständige geldpolitische Zyklen hinweg häufig besser abgeschnitten als Geldmarktanlagen – selbst in Phasen steigender Zinsen. Veränderte Marktbewertungen: Die Zinsstrukturkurve hat sich abgeflacht. Dies spiegelt die Neubewertung der geldpolitischen Erwartungen wider, wobei die Renditen am kurzen Ende stärker gestiegen sind als am langen Ende. Auch wenn der Zeitpunkt weiterer Schritte ungewiss bleibt, haben die Märkte ihre Erwartungen von Zinssenkungen auf eine mögliche weitere Straffung verlagert.

Grafik 1: Über den Zyklus hinweg haben Anleihen historisch Geldmarktanlagen übertroffen: Relative jährliche Gesamterträge (in Prozent) von Anleihen gegenüber Geldmarktanlagen in unterschiedlichen geldpolitischen Phasen der US-Notenbank Fed (1978–2026)

Quelle: Bloomberg Finance LP. Anleiherenditen: Gesamterträge des US Aggregate Index (1978–2026); Geldmarktrenditen: Dreimonats-US-Treasury-Bills (1978–2026). Analyse von Columbia Threadneedle Investments. Stand: 26. Mai 2026.

Globale Divergenzen: Ein ungleich verteilter Energieschock

Die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten haben einen asymmetrischen Energieschock ausgelöst. Europa und Teile Asiens sind davon stärker betroffen, während die USA als Netto-Energieexporteur profitieren. Das Ergebnis ist eine zunehmende Divergenz: In Europa sind die Zinsen deutlicher gestiegen, während einige asiatische Volkswirtschaften ihre Währungen durch eine restriktivere Geldpolitik oder Interventionen stützen mussten.

Dadurch verändert sich das Anlageuniversum. Statt breiter Zinspositionierungen rücken gezielte Investments in den Vordergrund. Unterschiedliche geldpolitische Entwicklungen und Marktbewertungen führen zu einer größeren Bandbreite möglicher Szenarien und schaffen zusätzliche Chancen für aktive Anleihemanager.

Kreditmärkte: Stabil und unterstützend

Trotz der hohen Volatilität in den Schlagzeilen werden die Kreditmärkte weiterhin von soliden technischen Faktoren und einer robusten Investorennachfrage getragen. Die Fundamentaldaten sind widerstandsfähig, doch die Kredit-Spreads bewegen sich nahe historisch niedriger Niveaus. Dadurch stellt sich die Frage, wie lange sich das Segment einem möglichen weiteren Renditeanstieg entziehen kann.

Im Investment-Grade-Bereich ist der Spielraum für zusätzliche Spread-Einengungen begrenzt. Attraktivere Chancen sehen wir daher in Segmenten, in denen die Renditen vergleichbar hoch sind, die Sensitivität gegenüber Spread-Veränderungen jedoch geringer ausfällt.

Zudem verändert die durch Künstliche Intelligenz getriebene Kreditnachfrage die Märkte. Große, profitable Unternehmen emittieren zunehmend Anleihen, um Investitionen in Infrastruktur zu finanzieren. Dies erhöht das Emissionsvolumen, verstärkt die Streuung innerhalb des Marktes und sorgt für eine stärkere Differenzierung der Spreads – getragen von struktureller Nachfrage und nicht von spekulativen Exzessen.

Vor diesem Hintergrund reicht ein breit gestreutes Kreditengagement allein nicht mehr aus. Die Chancen liegen vielmehr in einer selektiven Positionierung über verschiedene Emittenten, Strukturen und relative Bewertungsniveaus hinweg.

Streuung schafft Chancen

Die zunehmende Spreizung innerhalb der Märkte macht aktives Management attraktiver. Zwar bleibt das makroökonomische Umfeld insgesamt unterstützend, die engen Spreads unterstreichen jedoch die Notwendigkeit einer sorgfältigen Auswahl.

Fehlbewertungen zwischen vergleichbaren Qualitätssegmenten erweitern das Spektrum an Möglichkeiten. Hochwertige Anleihen beschränken sich längst nicht mehr nur auf klassische Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. So können ausgewählte verbriefte Wertpapiere – etwa AAA-bewertete Non-Agency-Strukturen – attraktivere Renditen bieten als Unternehmensanleihen mit geringerer Bonität. Dies unterstreicht den Nutzen einer breiteren Diversifikation bei gleichzeitig konsequenter Risikodisziplin.

Grafik 2: Wenn Qualität höhere Renditen bietet: Spreads von Non-Agency-Hypothekenpapieren im Vergleich zu Unternehmensanleihen nach Bonitätsrating (Basispunkte, in Prozent)

Quelle: Bloomberg Finance LP; Wells Fargo & Company; Analyse von Columbia Threadneedle Investments. Non-QM bezeichnet Hypotheken, die nicht den Kriterien einer qualifizierten Hypothek (Non-Qualifying Mortgage) entsprechen. Stand: 24. April 2026.

Diese Entwicklungen eröffnen konkrete Chancen in einzelnen Segmenten des Anleihemarktes.

Leveraged Loans: Gegenüber anderen Spread-Segmenten bieten sie aus unserer Sicht attraktive relative Bewertungen. Die Besicherung stellt eine zusätzliche Rückzahlungsquelle dar und unterstützt ein interessantes Risiko-Rendite-Profil.

Gegenüber anderen Spread-Segmenten bieten sie aus unserer Sicht attraktive relative Bewertungen. Die Besicherung stellt eine zusätzliche Rückzahlungsquelle dar und unterstützt ein interessantes Risiko-Rendite-Profil. Consumer ABS und Non-Agency-Papiere: Verbraucher mit höherem Einkommen zeigen sich weiterhin robust. Dadurch entstehen attraktive risikoadjustierte Chancen bei sorgfältig ausgewählten AAA- und AA-bewerteten Non-Agency-Hypotheken sowie Asset-Backed Securities mit starken strukturellen Sicherheiten.

Verbraucher mit höherem Einkommen zeigen sich weiterhin robust. Dadurch entstehen attraktive risikoadjustierte Chancen bei sorgfältig ausgewählten AAA- und AA-bewerteten Non-Agency-Hypotheken sowie Asset-Backed Securities mit starken strukturellen Sicherheiten. Internationale Anleihen: Investment-Grade-Anleihen außerhalb der USA bieten eine günstige Kombination aus höheren Spreads und geringerer Duration. Zudem sind sie weniger stark auf den Technologiesektor konzentriert und stärker in Bereichen wie Infrastruktur und Sachwerten engagiert.

Investment-Grade-Anleihen außerhalb der USA bieten eine günstige Kombination aus höheren Spreads und geringerer Duration. Zudem sind sie weniger stark auf den Technologiesektor konzentriert und stärker in Bereichen wie Infrastruktur und Sachwerten engagiert. Kommunalanleihen: Die Fundamentaldaten bleiben solide, auch wenn die Spreads eng sind. Bevorzugt werden Sektoren mit langfristigen strukturellen Wachstumstreibern wie Gesundheitswesen und Seniorenwohnen. Vorsicht ist dagegen in Bereichen geboten, die unter strukturellem Druck stehen, etwa im Hochschulsektor.

Risiken im Blick

Für die kommenden Monate stehen mehrere Risikofaktoren im Fokus:

Bewertungen: Die engen Spreads in vielen Marktsegmenten erhöhen die Anfälligkeit für Neubewertungen und stärkere Kursschwankungen.

Die engen Spreads in vielen Marktsegmenten erhöhen die Anfälligkeit für Neubewertungen und stärkere Kursschwankungen. Enttäuschendes Wirtschaftswachstum: Anhaltend hohe Rohstoffpreise könnten den Konsum und die Unternehmensmargen belasten. Sollte sich zudem das Einkommenswachstum am Arbeitsmarkt abschwächen, könnte das Wirtschaftswachstum stärker nachlassen.

Anhaltend hohe Rohstoffpreise könnten den Konsum und die Unternehmensmargen belasten. Sollte sich zudem das Einkommenswachstum am Arbeitsmarkt abschwächen, könnte das Wirtschaftswachstum stärker nachlassen. Politische Unsicherheiten durch Ereignisse: Der neue Fed-Vorsitzende und die US-Kongresswahlen im November könnten die geldpolitischen Erwartungen über das Jahr 2026 hinaus verändern.

Der neue Fed-Vorsitzende und die US-Kongresswahlen im November könnten die geldpolitischen Erwartungen über das Jahr 2026 hinaus verändern. Disruption durch Künstliche Intelligenz: Der KI-getriebene Wandel könnte die Kreditfundamentaldaten in verschiedenen Sektoren verändern. Einige Marktbereiche könnten überbewertet, andere unterschätzt sein.

Fazit

Zur Jahresmitte hat sich der Grundton an den Märkten deutlich verändert. Die Erwartung sinkender Zinsen ist einer restriktiveren Sichtweise gewichen. Die Notenbanken konzentrieren sich auf die Eindämmung der Inflation und halten sich die Möglichkeit von Zinserhöhungen offen.

Gleichzeitig hat sich Unsicherheit erneut als bestimmende Kraft an den Märkten etabliert. Sie ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Inflation, Arbeitsmarkt und Geldpolitik.

Dieses komplexere Umfeld erweitert jedoch auch die Chancen für Anleiheinvestoren. Die Ausgangsrenditen bleiben attraktiv, und die Definition von Qualität geht inzwischen weit über traditionelle Segmente hinaus. Dies stützt die positive Einschätzung für Anleihen und spricht für selektive, hochwertige Engagements entlang der gesamten Zinskurve.