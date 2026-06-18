Neuer Fed-Chef Kevin Warsh bei der Amtseinführungszeremonie im Weißen Haus: Anleger treibt die Frage um, wie der Führungswechsel und die makroökonomischen Rahmenbedingungen die künftigen Fed-Zinsentscheidung beeinflussen könnten.

Ed Al-Hussainy,

Global Rates Strategist & Portfolio Manager

Anleihen-Anleger stehen derzeit vor einem komplexen Umfeld: steigende Inflation, der Führungswechsel an der Spitze der US-Notenbank und eine geldpolitische Neubewertung, die neue Risiken und Chancen zugleich birgt. Beim jüngsten virtuellen Medien-Roundtable von Columbia Threadneedle Investments erläuterten Ed Al-Hussainy, Globaler Zinsstratege und Portfoliomanager, sowie Gene Tannuzzo, Globaler Leiter Fixed Income, ihre Einschätzungen zur aktuellen Lage und zu den Aussichten für die kommenden Quartale.

Inflation: Entwarnung oder Scheinberuhigung?

Die jüngsten US-Verbraucherpreisdaten brachten zunächst Erleichterung: Der monatliche Anstieg erfüllte mit 0,5 Prozent die Erwartungen der Analysten. Der Jahresvergleichswert von 4,2 Prozent beschleunigt sich damit vorerst nicht weiter. Dennoch liegt der Wert weit über dem Ziel der Notenbank. Treiber sind erneut die Energiepreise. Das Inflationsumfeld bleibt strukturell belastet.

Gene Tannuzzo,

Global Head of Fixed Income

Die Experten verwiesen auf historische Parallelen zu den 1970er-Jahren, als es nach dem Ölpreisschock zu einem zweiphasigen Inflationsschub kam, der die US-Notenbank zu drastischen Maßnahmen zwang und die Aktienmärkte unter erheblichen Druck setzte. Das aktuelle Sentiment an den Märkten trägt dieser Analogie zunehmend Rechnung – die Nervosität an den Börsen ist spürbar gestiegen.

Das Fazit der Experten: Die Daten bringen zwar Erleichterung, ändern aber wenig am Gesamtbild. Die Inflation bleibt zu hoch und die Geldpolitik dürfte vorerst restriktiv bleiben.

Führungswechsel bei der Fed: Was bedeutet Kevin Warsh?

Der Führungswechsel an der Spitze der Federal Reserve sorgt für erhebliche Unsicherheit. Der neue Fed-Chef Kevin Warsh tritt seine vierjährige Amtszeit in einem Umfeld an, das Leitzinssenkungen kurzfristig schlicht nicht zulässt. Historische Vergleiche sind dabei aufschlussreich: Auch Janet Yellen kam mit eher expansiver Haltung ins Amt – ihr erster Amtsakt war dennoch eine Zinserhöhung, getrieben durch wirtschaftliche Sachzwänge.

Die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Fed steht im Mittelpunkt: Zu Beginn der neuen Amtszeit muss die Notenbank Stärke und Berechenbarkeit signalisieren. Warsh muss die Glaubwürdigkeit der Institution sichern – und dabei gleichzeitig mit einer hartnäckig hohen Inflation umgehen. Erste Hinweise auf eine Entspannung an der Preisfront werden nach Einschätzung der Columbia-Threadneedle-Experten erst im Verlauf des vierten Quartals 2026 erwartet.

Die Kernfrage lautet dabei: Kann die Wirtschaft höhere Zinsen über einen längeren Zeitraum verkraften – und wie lange hält die Fed die Füße still, bevor sie handelt?

Makroökonomisches Umfeld: Stärke trotz Gegenwind

Trotz des inflationären Drucks präsentiert sich die US-Wirtschaft robust. Folgende Faktoren prägten die Analyse:

Arbeitsmarkt: Überwiegend solide – überraschend gute Zahlen trotz des restriktiven Zinsumfelds und der rigiden Zollpolitik.

Unternehmensgewinne: Weiterhin auf Wachstumskurs; Corporate Earnings zeigen sich widerstandsfähig.

Konsumausgaben: Die Verbraucher halten ihre Ausgaben auf hohem Niveau, obwohl sich ihre Einkommensperspektiven verschlechtert haben – ein historisch eher ungewöhnliches Muster in den USA.

Kreditmarkt: Credit Spreads bleiben eng; KI-getriebene Produktivitätserwartungen haben rund 400 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen generiert und die Kreditmärkte stabilisiert.

Immobilienmarkt: Die sogenannte „Affordability-Krise“ bleibt ein gravierendes Problem; sinkende Zinsen im zweiten Halbjahr würden hier Entlastung schaffen.

Die Situation erinnere in ihrer Ungewöhnlichkeit an das Jahr 2013, so Ed Al-Hussainy und Gene Tannuzzo – damals wuchs die US-Wirtschaft moderat mit rund 2,5 bis 3 Prozent, die Arbeitslosigkeit ging zurück. Viele Haushalte blickten jedoch vorsichtig auf ihre Einkommensentwicklung, weil Sparmaßnahmen des Staates und eine restriktivere Fiskalpolitik die Konjunktur belasteten.

KI als disinflationärer Joker

Ein zentrales Zukunftsthema für die Märkte ist die potenziell disinflationäre Wirkung von künstlicher Intelligenz. Die Experten sehen KI mittelfristig als Katalysator für Produktivitätssteigerungen, die den Preisdruck dämpfen könnten. Der massive Aufbau von Rechenzentren und die dadurch ausgelösten Investitionsimpulse sind bereits heute sichtbar – mit direktem Einfluss auf Kredit- und Kapitalmärkte.

Langfristig werden Produktivitätsgewinne als Schlüssel angesehen. Der demografische Wandel führt dazu, dass weniger Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, weshalb die Wirtschaft auf eine höhere Effizienz der vorhandenen Arbeitskräfte angewiesen ist. Entscheidend wird sein, ob sich die erwarteten Effizienzgewinne tatsächlich schnell genug materialisieren, um den inflationären Druck zu brechen.

Ausblick: Anleihen bleiben attraktiv

Trotz der anhaltenden Unsicherheiten im makroökonomischen Umfeld bleiben Anleihen aus Sicht von Ed Al-Hussainy und Gene Tannuzzo attraktiv. Die Renditen haben sich auf einem Niveau stabilisiert, das für Investoren wieder einen spürbaren Ertragsanreiz bietet und sie im Markt hält – insbesondere im Vergleich zu alternativen Anlageklassen. Gleichzeitig zeigen sich die Credit Spreads weiterhin erstaunlich eng. Unterstützt wird diese Stabilität durch robuste Unternehmensergebnisse, die bislang nur begrenzt unter konjunkturellem Gegenwind leiden. Hinzu kommt ein struktureller Schub durch KI-getriebene Investitions- und Nachfrageimpulse, der insbesondere ausgewählte Sektoren stützt und das Kreditprofil vieler Emittenten verbessert.

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