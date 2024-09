DAS INVESTMENT: Herr Ottwein, bitte stellen Sie uns Siemens Fonds Invest näher vor.

Bernd Ottwein: Siemens Fonds Invest ist eine hundertprozentige Tochter des Siemens-Konzerns, seit 1992 in der Vermögensverwaltung tätig und managt ein Volumen von rund 20 Milliarden Euro. Sie bietet sowohl privaten als auch institutionellen Anlegern eine breite Palette an Investmentstrategien, darunter Aktien-, Anleihen- und alternative Investments sowie Mischfonds. Die Gesellschaft zeichnet sich durch langjährige Erfahrung, eine aktive Vermögensverwaltung und eine transparente Anlagestrategie zu attraktiven Konditionen aus.

Der im Februar 2023 aufgelegte Fonds Siemens Sustainable High Yield hat sich gut entwickelt. Was waren die Gründe der Auflegung?

Ottwein: Im Bereich der High-Yield-Unternehmensanleihen können wir auf eine langjährige Expertise zurückblicken, da Hochzinsanleihen bereits seit vielen Jahren ein fester Bestandteil unserer Absolute-Return-Asset-Strategien sind. Ziel der Fondsauflage war es, diese Expertise in einem eigenen High-Yield-Fonds zu bündeln und so Anlegern den Einstieg in diese Anlageklasse zu attraktiven Konditionen zu ermöglichen.

Seit Fondsauflage hat der Publikumsfonds Siemens Sustainable High Yield (ISIN: DE000A2N66R4 (AK A), DE000A2N66S2 (AK B)) bis Ende Juni 2024 eine Performance von 11,1 Prozent erzielt. Damit übertraf er seine Benchmark, den Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, dessen Rendite mit +8,9 Prozent im gleichen Zeitraum ebenfalls erfreulich ausfiel.

Was hat zu dieser positiven Entwicklung beigetragen?

Ottwein: Zur Eindämmung der stark steigenden Inflation haben die Zentralbanken im Sommer 2022 begonnen, die Leitzinsen aggressiv anzuheben. Dies führte in den Folgemonaten zu deutlichen Verlusten an den Anleihemärkten. Gleichzeitig eröffneten sich durch das gestiegene Marktzinsniveau und die erhöhten Risikoaufschläge attraktive Chancen im Anleihemarkt, insbesondere im High-Yield-Segment. Von diesem Umfeld konnte der Fonds durch einen günstigen Auflagezeitpunkt profitieren, zumal seit Auflage die Risikoaufschläge und Marktzinsen deutlich zurückgegangen sind. Zudem hat sich der Fokus auf attraktiv gepreiste Neuemissionen und das Vermeiden des schlechter gerateten Anleihespektrums ausgezahlt.

Was macht aktuell den Reiz von in Euro denominierten Unternehmenanleihen im High-Yield-Bereich aus?

Ottwein: Nach dem deutlichen Rückgang der Risikoaufschläge seit Fondsauflage bewegen sich die Credit Spreads zuletzt eher seitwärts. Jedoch liegt die laufende Portfoliorendite von aktuell rund 5 Prozent nach wie vor auf einem attraktiven Niveau, zumal sich die Ausfallraten im High-Yield-Segment bislang auf niedrigem Level bewegen. Zudem besteht durch das erhöhte Marktzinsniveau weiteres Zinssenkungspotenzial, wenn die EZB ihren geldpolitischen Lockerungskurs fortsetzen sollte. Durch die Fokussierung auf attraktive Anleihenemissionen konnte der Fonds von der regen Neuemissionstätigkeit in den letzten Monaten partizipieren und in attraktive Anleihen investieren.

Welcher Investmentphilosophie folgt der Fonds?

Ottwein: Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Euro denominierte High-Yield-Anleihen von Industrieunternehmen und Finanzinstitutionen, um Anlegern attraktive Erträge bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien bieten zu können. Im Rahmen eines langjährig bewährten Management-Ansatzes soll mit Hilfe eines Scorings und weiterer Analysen durch regelmäßige Partizipation an attraktiv gepreisten Neuemissionen eine Outperformance generiert werden. Die Risikobegrenzung erfolgt insbesondere durch die Fokussierung der Anleiheinvestments auf den besser gerateten High-Yield-Bereich; Investments im unteren Teil des Hochzinssegments werden vermieden. Hierdurch eröffnet sich ein attraktives Rendite-Risikoprofil.

Inwieweit wird dem Attribut „Sustainable“ im Fonds Rechnung getragen?

Ottwein: Der Nachhaltigkeitsaspekt zeigt sich durch die Klassifizierung als Artikel-8-Fonds. So werden im Fonds Ausschlüsse nach UN Global Compact berücksichtigt. Zusätzlich wird ein Best-in-Class-Ansatz bezüglich des ESG-Ratings verfolgt und Firmen mit einem schlechten ESG-Rating ausgeschlossen. Weiterhin wird aktiv eine Reduzierung der CO2-Intensität der Portfoliounternehmen angestrebt.

Wie ist das Fondsmanagement aufgestellt und aus welchen Erfahrungen schöpfen Sie Ihre Expertise für Investitionen in europäischen Unternehmensanleihen im High-Yield-Bereich?

Ottwein: Auf der Anleiheseite besteht das Team aktuell aus fünf Portfolio-Managern mit langjähriger Erfahrung in der Steuerung von Anleiheportfolios für interne und externe Kunden. Die Anfänge des Anleihemanagements reichen bis in die 1980er-Jahre zurück. Im Rahmen der Auflage von Pensionsplänen für die eigenen Mitarbeiter fing man damals an, Gelder am Anleihemarkt zu investieren. Im Bereich High-Yield-Unternehmensanleihen können wir ebenfalls auf eine langjährige Expertise zurückblicken, da Hochzinsanleihen bereits seit vielen Jahren fester Bestandteil in unseren Multi-Asset-Strategien sind.

An wen richtet sich der Fonds?

Ottwein: Der Fonds richtet sich sowohl an institutionelle Anleger als auch Privatinvestoren, die kostengünstig an den Performance-Chancen von in Euro denominierten Unternehmensanleihen im High-Yield-Bereich bei einem attraktiven Rendite-Risikoprofil partizipieren möchten.

