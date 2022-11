Festverzinsliche Wertpapiere Der Rebound bei Anleihen steht bevor

Gene Tannuzzo

Die globalen Anleihemärkte wurden 2022 durch den aggressiven Kurswechsel der Zentralbanken erschüttert. Vor dem Hintergrund der Bekämpfung der anhaltenden Inflation fielen die Anleiherenditen sowohl in den USA als auch in anderen entwickelten Märkten historisch gesehen erbärmlich schlecht aus. Während des gesamten Jahres führte die Volatilität – in erster Linie aufgrund steigender Zinssätze – zu stark negativen Renditen bei denjenigen Anleihen, die am empfindlichsten auf Zinsänderungen reagieren, etwa Staatsanleihen. Auch Anleihen unterhalb von Investment Grade lieferten eine bedauerliche Performance ab. Aus diesem Grund haben viele festverzinsliche Anleger mit Staatsanleihen genauso viel Geld verloren wie mit Hochzinsanleihen.

Grafik 1: 2022 war ein herausforderndes Jahr für Fixed-Income-Anleger

Rollierende 12-Monats-Gesamtrendite in Prozent

Bei den Marktteilnehmern herrscht nahezu Einigkeit darüber, was nötig ist, um das Gemetzel am Anleihemarkt zu stoppen: Klarheit über das Ende der Zinserhöhungen der Zentralbanken. Auch wenn der Zeitpunkt dafür nach wie vor ungewiss ist, wissen wir jedoch, was nötig ist, damit die Fed den Fuß vom Zinspedal nimmt. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell will „zwingende Beweise für eine Lockerung der Inflation“ sehen, das sei die Voraussetzung für einen Politikwechsel.

Inzwischen befindet sich die Zentralbank in einem Dilemma. Sie weiß, dass sich die Geldpolitik mit einer Verzögerung auf die Realwirtschaft auswirkt. Wenn wir davon ausgehen, dass es sechs Monate dauert, bis sich Änderungen der Zinssätze im Wachstum widerspiegeln, dann haben die ersten Zinserhöhungen der Fed von Anfang 2022 gerade erst begonnen zu wirken und es werden durch die nachfolgenden ebenfalls unkonventionell hohen Zinsschritte noch weitere Schmerzen folgen. Die Maßnahmen der US-Notenbank werden oft als „Verschärfung der finanziellen Bedingungen“ bezeichnet. Einfach ausgedrückt: Die Fed versucht, das Wirtschaftswachstum zu bremsen und den Druck von der Inflation zu nehmen, indem sie die Nachfrage durch höhere Zinssätze senkt – und damit die Finanzierungskosten für Verbraucher und Unternehmen erhöht.

Hatte die US-Notenbank damit Erfolg? Die „gute“ Nachricht für die Fed ist, dass sie Hinweise dafür sieht, dass ihre Politik zu wirken beginnt. Es gibt einige Anzeichen dafür, dass die Unternehmen derzeit nicht mehr den gleichen Preisdruck verspüren wie im letzten Jahr, doch hat sich dies noch nicht wesentlich auf die Inflationszahlen ausgewirkt. Das Risiko besteht darin, dass die Fed mit ihrer Zinserhöhungspolitik zu weit geht. In der Vergangenheit haben stark gestraffte finanzielle Bedingungen immer wieder zu Rezessionen geführt.

Grafik 2: Unternehmen berichten von abnehmenden Belastungen durch steigende Preise

Indizes

Private und institutionelle Anleiheanleger stehen ebenfalls vor einem Dilemma: Wie sollen sie ihre Portfolios aufstellen? Unseres Erachtens gibt es jetzt zwei Arten von Positionierungsmöglichkeiten:

Auf die Zinswende warten: Anleger, die sich gegen Zinsrisiken absichern wollen, könnten jetzt von deutlich höheren Anfangsrenditen profitieren. Ein einfaches Beispiel sind die Renditen für ein- bis fünfjährige Investment-Grade-Anleihen, die von knapp 1 Prozent vor einem Jahr auf fast 6 Prozent im Jahr 2022 gestiegen sind. Der zukünftige Kursanstieg mag begrenzt sein, aber die aktuelle Rendite ist im historischen Vergleich recht attraktiv. Jetzt für einen Aufschwung positionieren: Auf negative Renditen auf dem Anleihemarkt folgen oft hohe, wenn nicht sogar zweistellige Renditen. Die aktuellen Durchschnittskurse für hochwertige Anleihen deuten darauf hin, dass es bald soweit sein könnte. Bei staatlich garantierten, hypothekarisch gesicherten Wertpapieren und bei Investment-Grade-Anleihen mit langer Laufzeit kann die Kombination aus Erträgen und Kurssteigerungen zu ansehnlichen Gesamtrenditen führen, sobald sich die Stimmung ändert.

Grafik 3: Anleihen stehen vor einem Reversal

Welchen Weg Anleger einschlagen, hängt weitgehend von der Erwartung davon ab, wann die Fed die Zinswende einläutet. In jedem Fall werden Kreditqualität und eine sorgfältige Kreditauswahl entscheidend sein. Die Fed versucht derzeit gezielt, die Wirtschaft zu schwächen, um den Inflationsdruck zu verringern. Vor diesem Hintergrund sollten sich die Anleger auf Emittenten konzentrieren, die in der Lage sind, einem wirtschaftlichen Abschwung standzuhalten. Daher bevorzugen wir im aktuellen Umfeld qualitativ hochwertige Emittenten auf den Märkten für hypothekarisch gesicherte Anleihen, Investment-Grade-Anleihen und Kommunalanleihen.

Das Jahr 2022 war brutal für Anleiheinvestoren, aber letztlich wird sich das Blatt wenden. Ob die Anleger weiterhin investiert abwarten oder auf einen Aufschwung setzen – die gute Nachricht ist, dass beide Optionen im Vergleich zu einem Ausharren an der Seitenlinie inzwischen reizvoller werden.