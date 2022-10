Ist es Zeit für Anleiheinvestments? Flexibilität – Unverzichtbar für Anleiheinvestoren

Viele Anleiheinvestoren werden sich noch lange an das Jahr 2022 erinnern – allerdings nicht im positiven Sinne. Schon in der ersten Jahreshälfte haben viele Märkte für Staats- und Unternehmensanleihen zweistellige Verluste erlitten. Der Grund dafür waren zunächst Durationsrisiken, da die Zentralbanken durch die unerwartet hohe Inflation überrumpelt schienen. Hinzu kamen dann höhere Kreditrisiken, als die Märkte die möglichen Auswirkungen einer Rezession auf die Unternehmensbilanzen verstärkt berücksichtigten.

Es mag sich also so angefühlt haben, als ob man sich nirgendwo „verstecken“ konnte. Allerdings waren flexiblere festverzinsliche Strategien in einer besseren Ausgangslage, in dieser Marktlage zu bestehen. Sie konnten zudem potenziell von den attraktiveren Bewertungen profitieren, die sich angesichts der breiten Verkaufswelle ergaben.

Letzteres war für Bottom-up-Investoren wie M&G besonders interessant. Die breite Streuung auf den Kreditmärkten hat aus relativer Perspektive Value-Chancen für Anleger geschaffen – vorausgesetzt, sie verfügen über das Fachwissen und die Ressourcen, um attraktive Gelegenheiten aufzuspüren. Denn die fundamentalen Kreditrisiken geraten ebenso wie die Marktpreise zunehmend aus dem Gleichgewicht.

Bausteine



M&G Total Return Credit Investment Fund und M&G European Credit Investment Fund

Wir sind davon überzeugt, dass zwei unserer Fonds für das aktuelle Umfeld besonders gut aufgestellt sind: der M&G Total Return Credit Investment Fund und der M&G European Credit Investment Fund. Beide werden vom M&G Institutional Public Debt Team gemanagt. Es verfügt über eine lange Erfolgsbilanz beim Management festverzinslicher Portfolios in verschiedenen Phasen des Kreditzyklus.

Der M&G Total Return Credit Investment Fund ist ein Multi-Asset-Fonds im festverzinslichen Bereich. Er kann in eine breite Palette von Kreditinstrumenten investieren, darunter Unternehmens- und Staatsanleihen sowie verbriefte Schuldtitel. Der Fonds kann sowohl Investment-Grade- als auch Hochzinsanleihen halten. Im Durchschnitt wird jedoch ein Investment-Grade-Rating für seine Positionen angestrebt. Der Fondsmanager zielt auf ein Durationsrisiko von nahezu null, indem er sich gegen Zinsschwankungen und praktisch alle Währungsrisiken gegenüber dem Euro absichert. Die potenziellen Renditen hängen somit davon ab, inwieweit der Fondsmanager einzelne Anlagemöglichkeiten identifizieren und damit die Emittentenrisiken ausgleichen kann.

Der flexible M&G European Credit Investment Fund strebt danach, den Markt für Euro-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating zu übertreffen, indem er potenziell attraktive Einzelinvestments identifiziert. Der Fonds ist stark diversifiziert, und die Renditen werden ebenfalls von der Titelauswahl bestimmt. Die Duration ist im Vergleich zur Benchmark – dem ICE BofAML Euro Corporate Index – neutral gehalten. Das Engagement in Fremdwährungsmärkten ist in der Regel vollständig gegenüber dem Euro abgesichert.

Festverzinsliche Wertpapiere bilden bei vielen Anlegern einen zentralen Bestandteil der Vermögensallokation. Darum sind wir überzeugt, dass beide Fonds wichtige Bausteine jedes Portfolios sein können.

Starke Grundlagen



Know-how eines führenden europäischen Anleiheinvestors

Unsere Fähigkeit zum Erkennen von Chancenpotenzialen gründet auf unserer Position als einer der führenden europäischen Fixed-Income-Investoren. Wir zählen zu den größten aktiven Anleihemanagern Europas und verwalten festverzinsliche Titel im Wert von 222 Milliarden Euro.[1] Durch diese Größe können wir ein breites Spektrum an festverzinslichen Märkten abdecken. Zudem können wir uns so die besten Talente sichern, die bei der Identifizierung möglicher Chancen helfen. Dies zeigt sich auch in unserem hauseigenen Anleihe-Research-Team. Es gehört zu den größten in Europa und umfasst 42 Analysten[2], die Experten in ihren jeweiligen Fachgebieten sind.

Wir sind überzeugt: Diese potenziellen Vorteile – in Verbindung mit einem konsistenten, über Jahrzehnte erprobten Anlageprozess – ermöglichen es uns, die vor uns liegende Periode zu meistern und weiterhin für unsere Anleger erfolgreich zu sein.

Die in diesem Dokument geäußerten Ansichten sollten nicht als Empfehlung, Ratschlag oder Prognose verstanden werden.

Mit den Fonds verbundene Risiken:

Marktrisiko: Der Wert der Anlagen und der Ertrag daraus wird steigen und fallen. Das wird dazu führen, dass der Kurs des Teilfonds sowie der vom Teilfonds gezahlte Ertrag sowohl fällt als auch steigt. Es ist nicht gewährleistet, dass der Teilfonds sein Ziel erreicht, und Sie erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Kreditrisiko: Der Wert des Teilfonds kann fallen, wenn der Emittent eines festverzinslichen Wertpapiers keine Ertragszahlungen leisten oder seine Schulden nicht zurückzahlen kann (als Kreditausfall bekannt).

Zinsrisiko: Wenn die Zinsen steigen, fällt der Wert des Teilfonds wahrscheinlich. Währungs- und Wechselkursrisiko: Wechselkursschwankungen können die Rendite Ihrer Anlage negativ beeinflussen.

Risiko von Schuldtiteln mit einem Rating unter Investment Grade: Solche Wertpapiere sind im Allgemeinen mit einem höheren Ausfallrisiko verbunden und sind anfälliger auf negative Wirtschaftsereignisse als Schuldtitel mit einem höheren Rating. Weitere mit diesen Fonds verbundene Risiken sind im Prospekt der Fonds aufgeführt.