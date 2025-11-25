Es war einmal eine Zeit, da galt Verschuldung in der Tech-Branche als Zeichen von Schwäche. Die großen Namen der Industrie – Apple, Google, Microsoft – schwammen in Geld und brauchten niemanden, der ihnen half, ihre Visionen zu finanzieren. Doch die künstliche Intelligenz hat alles verändert. Plötzlich reichen selbst die größten Kriegskassen nicht mehr aus. Seit Anfang September haben die vier KI-Schwergewichte Amazon, Alphabet, Meta und Oracle knapp 90 Milliarden US-Dollar an Unternehmensanleihen ausgegeben, berichtet das „Wall Street Journal“ – mehr als in den vorherigen 40 Monaten zusammen. Die KI-Revolution wird auf Pump finanziert.

„Die Nachfrage nach diesen Emissionen scheint sowohl auf den privaten als auch auf den öffentlichen Kreditmärkten unersättlich zu sein, was angesichts des Umfangs des Finanzierungsbedarfs eine gute Nachricht ist“, sagt Pierre Verlé, Head of Credit, Co-Head of Fixed Income und Fondsmanager bei Carmignac. „Anleihen, die von Beignet Investor, einer von Meta unterstützten Zweckgesellschaft, begeben wurden, werden auf dem Sekundärmarkt stark gehandelt.“

Und auch Svilen Katzarski von Blackpoint Asset Management bestätigt: „Wir sehen eine Normalisierung nach einer Phase überzogener KI-Euphorie. Die Nachfrage nach Neuemissionen von Meta, Alphabet, Amazon und Oracle war zuletzt extrem hoch – vielfach 4- bis 6-fach überzeichnet, trotz höherer Risikoaufschläge und größerer Emissionsvolumina.“

Doch an den Märkten mehren sich die Zweifel. Die Preise der frisch emittierten Anleihen sind gefallen, die Renditen gestiegen. Gleichzeitig geraten die Aktien der Tech-Konzerne unter Druck. Der Nasdaq-Index verlor im November bereits mehr als 6 Prozent. Die Botschaft ist eindeutig: Investoren werden nervös.

Wenn Cash allein nicht mehr reicht

Alphabet, Amazon und Microsoft können ihre KI-Investitionen noch weitgehend aus den Einnahmen ihres operativen Geschäfts stemmen. Ihre Anleihen sind gefragt, die Renditen moderat. Anders sieht es bei Meta aus. Als das Unternehmen Ende Oktober Anleihen im Wert von 30 Milliarden Dollar platzieren wollte, musste es Investoren mit deutlich höheren Zinsen locken als bei früheren Emissionen. Trotz eines doppelten A-Ratings liegen die Renditen mittlerweile auf dem Niveau von IBM-Anleihen, die nur mit einem einfachen A bewertet sind.

Mark Zuckerbergs ambitionierte Pläne für das Metaverse und fortgeschrittene KI-Systeme verschlingen Unsummen. Die Anleger spüren: Hier wird auf Kante genäht. Im Sekundärmarkt gaben einige der frisch begebenen Meta-Anleihen bereits nach – ein Zeichen dafür, dass selbst Tech-Giganten nicht mehr uneingeschränktes Vertrauen genießen.

Oracle: Der riskante Wandel

Noch heikler ist die Situation bei Oracle. Der einstige Software-Riese will sich zum KI-Cloud-Computing-Anbieter transformieren und in die Liga von Amazon Web Services und Microsoft Azure aufsteigen.

Das Problem: Oracle verbrennt bereits Geld und plant, in den kommenden Jahren Dutzende Milliarden Dollar zusätzlich zu investieren. Die Kreditwürdigkeit liegt nur zwei Stufen über Ramsch-Niveau.

Die Folge: Oracles Anleihen werfen mittlerweile höhere Renditen ab als die fast aller anderen Tech-Konzerne mit Investment-Grade-Rating. Jordan Chalfin, Analyst beim Researchhaus Credit Sights, schätzt, dass Oracle in den nächsten drei Jahren weitere 65 Milliarden Dollar über Anleihen aufnehmen könnte. Solange das Unternehmen seine Bonität behält, sei das kein existenzielles Problem. Doch ein Abstieg ins spekulative Segment würde die Finanzierungsmöglichkeiten dramatisch einschränken – der Markt für Hochzinsanleihen ist schlicht zu klein für solch gigantische Beträge.

Die Aktienmärkte reagieren bereits. Oracles Aktie verlor im November mehr als 20 Prozent. Nicht nur die unsicheren Geschäftsaussichten belasten, auch die steigenden Kosten für Kreditausfallversicherungen sorgen für Unruhe. Credit Default Swaps auf Oracle-Anleihen werden zunehmend gehandelt – ein Instrument, das Investoren unangenehm an die Finanzkrise 2008 erinnert.

„Wie so häufig sollte man differenzieren. Nur weil Meta und Oracle stark im KI-Bereich investieren, heißt es nicht, dass sie vergleichbar sind“, sagt John Petersen, Portfoliomanager und Anleiheexperte bei Eyb & Wallwitz. „In den USD-Kurven haben sich Risikoprämien besonders am sehr langen Ende (20y+) ausgeweitet, aber Meta handelt weiterhin wesentlich enger als Oracle und mit einer 30-Basispunkte-Prämie zu den anderen Big Techs.“

Svilen Katzarski ergänzt: „Bei Meta oder Oracle reflektieren höhere Renditen nicht eine schlechtere Bonität, sondern die Marktsorge, dass enorme KI-Investitionen zeitversetzt Cashflows liefern. Für langfristig orientierte Investoren entsteht damit ein attraktiver technischer Einstiegspunkt.“

Jenseits der Giganten: Riskante Wetten im Rechenzentrum-Boom

Während die großen Tech-Konzerne wenigstens noch über etablierte Geschäftsmodelle verfügen, sind neue Marktteilnehmer in einer weitaus prekäreren Lage. Unternehmen wie Terawulf und Cipher Mining, die ursprünglich als Bitcoin-Miner starteten, drängen nun als Rechenzentrums-Entwickler an den Anleihemarkt. Sie haben seit September Hochzinsanleihen im Volumen von über 7 Milliarden Dollar emittiert.

Die Risikoaufschläge sind entsprechend hoch. Coreweave, der einzige größere KI-Cloud-Anbieter mit Subinvestment-Grade-Rating, sieht sich mit Anleiherenditen von rund 11 Prozent konfrontiert – auf dem Niveau von Triple-C-Ratings, der schlechtesten Kategorie vor dem Zahlungsausfall. Als bekannt wurde, dass sich der Bau von Rechenzentren verzögert, stürzte die Aktie um 46 Prozent ab. Seit dem Börsengang im März steht sie dennoch mehr als 75 Prozent im Plus – ein Beleg für die wilde Volatilität dieser Investments. „Ich befürchte, daß diese Verschuldung weiter steigen wird und erst enden wird, wenn ein kleinerer Marktteilnehmer in Konkurs geht“, so Hendrik Leber von Acatis.

Wenn Schulden und Aktien sich gegenseitig belasten

„Die Märkte sind heute sehr eng miteinander verknüpft“, sagt John Lloyd, globaler Leiter für Multi-Sektor-Kredite bei Janus Henderson Investors. „Es wird schwer für den Kreditmarkt sein, gut zu performen, wenn KI-Aktien abstürzen – und umgekehrt.“

Tatsächlich verstärken sich die negativen Tendenzen bei Aktien und Anleihen gegenseitig. Anleger, die ohnehin skeptisch auf die hohen Bewertungen von KI-Unternehmen blicken, beobachten nun, wie selbst die Anleihemärkte zunehmend nervös werden. Das lässt Zweifel wachsen, ob die enormen Investitionen in Rechenzentren, KI-Chips und Infrastruktur sich jemals amortisieren werden.

Für Anleiheinvestoren ist das Chance-Risiko-Verhältnis deutlich ungünstiger als für Aktionäre. Sie profitieren nicht von explodierenden Gewinnen, sondern erhalten bestenfalls ihre regelmäßigen Zinszahlungen und am Ende ihr Kapital zurück. Selbst eine Herabstufung der Bonität kann schmerzhafte Verluste bedeuten – von einem Zahlungsausfall ganz zu schweigen. Entsprechend sensibel reagieren sie auf Anzeichen, dass die KI-Euphorie übertrieben sein könnte.

Henrik Muhle von Gané bewertet das derzeitige Umfeld so: „Für uns sind die Anleihen von Tech-Unternehmen im KI-Sektor trotz der gestiegenen Verzinsungen noch kein Investment wert. Das Chance-/Risiko-Verhältnis erscheint uns derzeit nicht vorteilhaft. Wir bevorzugen weiterhin überwiegend kurzlaufende Anleihen höchster Bonität von Unternehmen außerhalb des KI-Sektors, deren Geschäftsmodelle weniger Veränderungs- und Investitionsdynamik aufweisen.“

Droht eine Verlangsamung?

Die meisten Beobachter gehen nicht davon aus, dass steigende Finanzierungskosten die KI-Investitionen der großen Tech-Konzerne bremsen werden. Für Amazon, Microsoft und Alphabet ist Geld kein knappes Gut. „Die Bewegung ist weder dramatisch noch eine Korrektur, denn im Zweifel spiegelt die gestiegene Risikoprämie das etwas weniger gute Kreditrisikoprofil des Emittenten wider. Bei Meta sprechen wir beispielsweise über ein sehr profitables Unternehmen, welches die finanziellen Ressourcen besitzt, Investitionen zu tätigen. Diese müssen sich jedoch auszahlen, das ist bei allen Unternehmen auf der Welt die hinreichende Bedingung für ein Fortbestehen“, so Petersen von Eyb & Wallwitz.

Doch bei kleineren Akteuren könnte sich die Situation ändern. Will Smith, Kreditdirektor bei Alliance Bernstein, erwartet, dass steigende Risikoaufschläge zu einer Auslese führen: „Die Tatsache, dass Investoren generell höhere Prämien verlangen, bedeutet, dass wir vermutlich kein geradliniges Wachstum mehr sehen werden. Nur wirklich sinnvolle Projekte, die mit der richtigen Kapitalstruktur aufgesetzt sind, werden tatsächlich gebaut."

Christian Bender, Portfoliomanager bei Aramea Asset Management, sagt: „Die Spreizung wird weiter zunehmen – und genau das ist eine der größten Parallelen zur Dotcom/UMTS-Ära, in der nur wenige Unternehmen ihre Investitionslast langfristig tragen konnten. Entscheidend wird sein, welche Firmen genügend freien Cashflow generieren, ihren Verschuldungsgrad kontrollieren und ihre KI-Infrastruktur wirklich monetarisieren können.“

Bender selbst sieht im derzeitigen Umfeld Anleihen etablierter Investment-Grade-Tech-Konzerne als die rationalere Wahl, „weil sie stabile Cashflows, planbare Refinanzierungen und deutlich geringere Kreditrisiken bieten“ im Vergleich zu High-Yield-Anleihen von Rechenzentrum-Entwicklern. Hendrik Leber dagegen ist klar: „Das Chance-Risiko-Verhältnis ist für mich nicht adäquat. Ich halte mich aus diesem Segment fern.“

Analysten schätzen, dass Rechenzentrum-Entwickler im kommenden Jahr zwischen 20 und 60 Milliarden Dollar über Hochzinsanleihen aufnehmen könnten. Ob es am oberen oder unteren Ende dieser Spanne liegt, hängt maßgeblich davon ab, wie sich die Kreditkosten entwickeln.

Die Nervosität an den Märkten ist mehr als nur eine vorübergehende Verstimmung. Sie ist ein Signal, dass die Ära der bedingungslosen KI-Euphorie vorbei sein könnte. Die Tech-Konzerne müssen nun beweisen, dass ihre billionenschweren Investitionen nicht nur visionär sind – sondern auch profitabel.