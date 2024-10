Die Anleihenmärkte befinden sich in einer interessanten Phase: Trotz geopolitischer Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheiten und bevorstehender Wahlen in den USA herrscht eine ungewöhnliche Ruhe. Doch wie nachhaltig ist diese Situation?

Wolfgang Bauer, Fondsmanager bei M&G Investments, gibt im Gespräch mit DAS INVESTMENT einen tiefen Einblick in die aktuellen Entwicklungen am Anleihenmarkt. Er beleuchtet die Diskrepanz zwischen Risiken und Bewertungen, diskutiert Strategien in einem Niedrigzinsumfeld und wagt einen Ausblick auf die kommenden Jahre.

DAS INVESTMENT: Wie bewerten Sie die aktuelle Lage am Anleihenmarkt?

Wolfgang Bauer: Im Moment beschäftigt mich vor allem die Diskrepanz zwischen den Risiken und den Risikobewertungen. Bei Staatsanleihen hat sich die Erwartungshaltung der Investoren bezüglich der Zinspolitik mehrmals gedreht. Bei Unternehmensanleihen sind die Bewertungen äußerst eng. In vielen Bereichen des Kreditmarkts sind wir nicht weit von den Allzeit-Tiefständen der Risikoprämien entfernt. Hier ist Vorsicht geboten.

Ich denke, was die Chancen auf dem Kreditmarkt betrifft, ist jetzt eine sehr gute Gelegenheit, Risiko zu verkaufen. Und zwar zu außerordentlich guten Konditionen.

Wie beeinflusst die Geldpolitik der Fed und EZB Ihre Anlagestrategie?

Bauer: Wir versuchen, die Portfolios so zu managen, dass wir keine Wetten auf Zentralbankentscheidungen eingehen. Aus dem einfachen Grund, weil es eben wahnsinnig schwierig ist, dadurch auf nachhaltige Art und Weise auch Performance zu generieren. Aber natürlich beeinflussen die Zentralbank-Entscheidungen indirekt unsere Investmententscheidungen und unsere Portfoliopositionierung.

Der Markt scheint momentan relativ ruhig. Wie gehen Sie damit um?

Bauer: Der Markt ist wirklich ungewöhnlich ruhig, wenn man sich die sonstige Gemengelage vor Augen führt. Wir haben Unsicherheiten, was die Inflation betrifft, Unsicherheiten, was die wirtschaftlichen Wachstumsraten betrifft. Viele europäische Länder flirten doch heftig mit der Rezession. Dazu kommen politische Unsicherheiten und geopolitische Entwicklungen. Diese Diskrepanz zwischen der Gemengelage und Sorglosigkeit an den Kapitalmärkten beschäftigt mich als Investor sehr.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, in einem Niedrigzinsumfeld noch attraktive Renditen zu erzielen?

Bauer: Im Moment wäre es absolut falsch und höchst riskant zu versuchen, die Rendite des Portfolios durch erhöhtes Kreditrisiko nach oben zu treiben. In Phasen, wo Risiko schlecht bezahlt wird und die Prämien sehr eng sind, ist wirklich die oberste Tugend, Risiko rauszunehmen und Liquidität zu schaffen.

Wir haben beispielsweise in den vergangenen Wochen und Monaten bewusst defensive Investments, beispielsweise Covered Bonds aufgestockt. Für diese bekommt man eben immer noch 50 bis 60 Basispunkte an Kreditrisikoprämie über deutsche Staatsanleihen. Ich denke, dass es in diesem Marktumfeld, wo alles sehr eng gehandelt wird, ein relativ gutes Risiko-Ertrags-Verhältnis ist.

Wie bewerten Sie das Verhältnis von Rendite zu Risiko bei Hochzinsanleihen?

Bauer: Kurze Antwort: Wenig attraktiv. Generell über den Markt gesprochen, fällt es uns relativ schwer, im Moment attraktive Opportunitäten im Hochzinssegment zu finden. Wenn man sich beispielsweise das amerikanische Hochzinssegment ansieht, sind wir da wirklich sehr, sehr nahe an Rekord-Tiefständen, was die Kreditrisikoprämien betrifft.

Welche Rolle spielen Green Bonds und Social Bonds in Ihrem Portfolio?

Bauer: Es ist wirklich sehr erstaunlich, wie stark sich dieser Markt in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Green Bonds und Social Bonds sind mittlerweile voll im Mainstream-Bond-Universum angekommen. Allerdings muss man ein bisschen Vorsicht walten lassen, weil die Einheitlichkeit der Standards, was wirklich als Green Bond klassifiziert wird, noch nicht ganz so ausgereift ist. Deswegen legen wir großen Wert darauf, dass wir auch intern unser eigenes Green Bond Framework anwenden.

In knapp drei Wochen ist es soweit – die lang erwartete US-Wahl steht an. Wie blicken Sie darauf?

Bauer: Was mir als Anleiheninvestor aufgefallen ist, wie wenig das Thema Staatsschulden, wie wenig das Thema Haushaltsdefizit wirklich eine Rolle gespielt hat im Wahlkampf. Beide Kandidaten, beide Parteien, machen nicht unbedingt den Eindruck, dass die Reduzierung des Defizits und die Reduzierung der Staatsschulden eine hohe Priorität genießen. Das ist schon wirklich ein Thema, das nicht beliebig lang ignoriert werden kann.

Lassen Sie uns einen Blick in die Glaskugel wagen. Wo sehen Sie den Anleihenmarkt in den nächsten drei bis fünf Jahren?

Bauer: Was die Bewertung am Kreditmarkt betrifft: Dadurch, dass wir uns wirklich am unteren Ende der historischen Skala befinden, was die Kreditrisikoprämien angeht, glaube ich, ist es relativ unwahrscheinlich, dass wir noch deutlich weiter eine Einengung sehen werden. Ich denke, dass wir tendenziell wieder zu höheren Risikoprämien kommen werden.

Ich glaube, dass Volatilität uns begleiten wird, sowohl im Kreditmarkt als auch bei den Staatsanleihen. Ich glaube auch, dass Geopolitik uns leider weiter beschäftigen wird und dass wir Volatilität auch von dieser Seite bekommen könnten. Also ich denke, wir gehen hier unruhigeren Zeiten am Anleihenmarkt entgegen.

Sind Sie auf diese unruhigen Zeiten vorbereitet?

Bauer: Wir haben die Gunst der Stunde genutzt und Risiko sehr deutlich abgebaut und Liquidität aufgebaut. Sollten sich die Spreads ausweiten, sollten Bewertungen attraktiver werden, haben wir sehr viel ,Dry Powder' in den Portfolios, das wir sofort einsetzen können, um von den besseren Bewertungen zu profitieren. Also so gut, wie man es eben sein kann, denke ich, sind wir gewappnet.