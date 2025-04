Capitulum AM: Zwei Fondsstrategien auf globale Anleihen

DAS INVESTMENT: Herr Röhmeyer, Herr Kirschner, Sie stehen für aktives Investieren an den globalen Zinsmärkten. Was sind die aktuellen Trends?

Lutz Röhmeyer

Lutz Röhmeyer: Nach zehn bis 15 Jahren mit niedrigsten Zinsen, in denen es sogar eine Phase negativer Zinsen gab, sind Anleihen wieder mehr gefragt. So erwarten wir weiterhin Zuflüsse in diese Anlageklasse. Trotz der höheren Coupons in den Standardrentenmärkten, wie dem Euro- und US-Dollar-Raum, hat sich hier in den vergangenen Jahren nur eine sehr verhaltene Wertentwicklung gezeigt. Das hängt mit einer Reihe von Belastungsfaktoren zusammen, darunter zuletzt die unvorhersehbare US-Handelspolitik, die stagflationär wirkt, oder die viel diskutierte Schuldenbremse in Deutschland. Solche Faktoren drücken auf die Kurse dieser Anleihen und erhöhen die bestehenden Unsicherheiten.

2024 konnten Sie mit dem Fonds Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal dennoch einen deutlichen Wertzuwachs erzielen. Wofür steht der Fonds?

Röhmeyer: Unser Fonds richtet sich an Euro-fokussierte Anleger, die gar keine Währungsrisiken eingehen möchten. Stolz können wir sagen, dass seit unserem Interview vor einem Jahr zum Allzeithoch im Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal weitere 14 Prozent Wertzuwachs hinzugekommen sind. Alle Globaldarlehen sind dauerhaft währungsgesichert und gegen das Kursrisiko allgemeiner Zinsänderungen am Markt abgesichert. Damit verbleibt als Ertrags- und gleichzeitig Risikoquelle der Bonitätsaufschlag der mehr als 400 Anleihen im Fonds. So ist es uns 2024 gelungen, zusätzlich zu den rund 7 Prozent laufenden Zinseinnahmen nochmals 7 Prozent Erträge aus Anleihekurs- und Absicherungsgewinnen zu erzielen – bei nur sehr geringen Schwankungen.

Theodor Kirschner

Theodor Kirschner: Mit dem Fonds Capitulum Weltzins-Invest Universal, unserer zweiten Zinsstrategie bei Capitulum, investieren wir dagegen bewusst in Anleihen anderer Währungsmärkte. Wir partizipieren dadurch an den attraktiven Zinsniveaus in rund 70 Ländern, die sich teils deutlich vom Anleihen-Mainstream abgrenzen und jährliche Mehrerträge liefern. Ein derzeit besonders schöner Effekt: Dank des aktuell starken Euro im Vergleich zu fast allen anderen Währungen haben wir die Möglichkeit, zu günstigeren Konditionen in die globalen Zinsmärkte einzusteigen.

An welchen Stellschrauben drehen Sie derzeit, um nach Möglichkeit auch dieses Jahr gute Ergebnisse zu erzielen?

Kirschner: Grundsätzlich gilt: Unser Konzept des Investierens in Lokalwährungsanleihen ist seit Jahrzehnten sehr stabil. Wir setzen systematisch auf eine breite Streuung und gehen keine großen Einzelwetten ein. Währungsmärkte sind extrem schwer zu prognostizieren, eine Reihe von Währungen werten auf, einige werten ab. Durch die breite Streuung haben wir einen systematischen Hedge, eine kostenlose Absicherung. Somit können wir in der Breite im Portfolio jährliche Ablaufrenditen von 10 Prozent vereinnahmen. Dafür müssen wir uns keinen zusätzlichen Kreditrisiken aussetzen und bewegen uns im Bereich sehr guter Bonitäten. Mit diesem ungewöhnlichen Ansatz erzielen wir für unsere global aufgestellten Anleger attraktive Erträge und Ausschüttungen.

Sehr direkt gefragt: Könnte man Ihre beiden Strategien auch in breit diversifizierten ETFs fahren, oder wo sehen Sie Ihren Mehrwert?

Kirschner: Es gibt zwar ETFs auf Anleihen in lokalen Währungen, aber das Problem liegt beim zugrundeliegenden Index: Diese weisen ein hohes Klumpenrisiko auf, denn die Indexanbieter bilden die Länder kapitalgewichtet ab. Sie gewichten 10 Prozent in China, 10 Prozent in Indien und 10 Prozent in Mexiko. Wir hingegen streuen mit mehr als 400 Anleihen über recht konstant 70 verschiedene lokale Zinsmärkte.

Darüber hinaus werden einbehaltene Quellensteuern in den Indizes oft nicht widergespiegelt. Anleger denken, sie kaufen einen Index mit Rendite X. De facto kommt nur Rendite X minus Quellensteuern an. Daraus folgt, dass der Total Return eines ETFs auch ohne Kostenbetrachtung meist hinter der Indexentwicklung hinterherhinkt.

Röhmeyer: Ungeachtet unserer spezialisierten aktiven Arbeit an den Zinsmärkten haben unsere aktiv verwalteten Fonds einen konkurrenzfähigen Preis zu passiven ETFs, die dann mit den geschilderten Unzulänglichkeiten daherkommen. Seit 2018 verwalten wir als Fondsberater die Strategien bei Capitulum in Eigenregie, zuvor hatten wir diese bei der LBB-Invest über 20 Jahre hinweg perfektioniert. Diese Kombination aus Qualität und günstigem Preis macht uns auch weiterhin zuversichtlich, im Wettbewerb mit ETF-Produkten bestehen zu können.

Die Welt ist in kontinuierlichem Wandel: Welche Rolle spielt bei Ihrem Anlageansatz in den Lokalwährungsmärkten das Thema ESG?

Kirschner: In unseren nachhaltigen Mandaten fokussieren wir auf die Emittenten, damit schließen wir grundsätzlich keine Währungen aus. Länder mit Korruption, Autoritarismus oder schweren Umweltproblemen sind ebenfalls nicht investierbar. Nehmen wir das Beispiel Ägypten. Es handelt sich um kein freies Land, daher kaufen wir keine ägyptischen Staatsanleihen. Stattdessen erwerben wir Förderbankanleihen, die auf das Ägyptische Pfund lauten. Wir haben somit kein Bonitätsrisiko, in unserem Fall mit AAA-Rating des Emittenten. Die Förderbanken weisen eine saubere, nachhaltige Mittelverwendung auf, weil sie per Satzung ausschließlich nachhaltige Ziele verfolgen. Das ist ein sehr transparenter Ansatz.

Über den Nachhaltigkeitsvorteil hinaus haben wir den Pluspunkt, dass wir in einer internationalen Anleihe investiert sind. Da die Anleihen nicht in Ägypten verwahrt werden, fällt einerseits die lokale Steuerthematik nicht ins Gewicht. Zudem profitieren wir von uneingeschränkter Liquidität, denn selbst wenn ägyptische Papiere nicht mehr handelbar sein sollten, werden wir als auswärtige Investoren weiterhin bezahlt. Auch im Fall der Erhebung von Kapitalverkehrskontrollen haben wir keinerlei Probleme. Kurz gesagt: Stress- und Illiquiditätsphasen in einzelnen Lokalwährungsmärkten, die Rentenmanagern oft große Probleme bereiten, können wir somit umgehen.

Wie fällt Ihr Blick in die Zukunft aus? Warum dürften in turbulenten Märkten Anleihen attraktiv bleiben?

Röhmeyer: Die Zinsen werden voraussichtlich hoch bleiben, und eine Rückkehr von Negativzinsen, die unsere Ertragsquellen schmälern könnten, ist unwahrscheinlich. Unabhängig vom Zinsniveau erfüllen Anleihen weiterhin eine wichtige Funktion als Stabilitätsanker im Portfolio. Bei einer hohen Bewertung von Aktien besteht das Risiko von Kursrückgängen. Es wird häufig gesagt, aber oftmals noch immer nicht umgesetzt: Mit breit gestreuten Anleihestrategien können Anleger ihr Portfolio stabilisieren und das Risiko besser steuern.

Zu den Interviewten:

Lutz Röhmeyer ist Geschäftsführer der Capitulum Asset Management, die er 2018 gründete. Zuvor war er Portfoliomanager bei der LBB-Invest, die seit 2014 zur Deka Vermögensmanagement gehört. Röhmeyer absolvierte ein betriebswirtschaftliches Studium und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

Theodor Kirschner, ist seit 2013 im Fondsmanagement tätig und fungiert als Fondsadvisor bei der Capitulum Asset Management. Seine Expertise liegt auf globalen Rentenmärkten, insbesondere Anleihen in lokalen Währungen. Er absolvierte ein Masterstudium in Wirtschaftsmathematik und ist Chartered Financial Analyst (CFA).

