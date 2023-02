Renditen, Spreads, Dollarabwertung Welche Gründe jetzt für Anleihen sprechen

Markt der Möglichkeiten: Wir meinen, dass Anleihen wieder eine Menge zu bieten haben. Die Zeit ist reif, die Assetklasse wiederzuentdecken – wegen der heute deutlich besseren Rahmenbedingungen, der höheren relativen Attraktivität und der wieder wesentlich günstigeren Bewertungen.

Aber in welche Marktsegmente soll man investieren? Die Antwort hängt von der Risikobereitschaft des Anlegers, seinem Durationsziel und den Ertragserwartungen ab. Die gute Nachricht: Für jeden ist etwas Passendes dabei – von Municipals bis zu Emerging-Market-Anleihen.

Wer in internationale Anleihen investiert, geht Zins- und Kreditrisiken ein. Dabei gibt es viele mögliche Kombinationen (Grafik 1). High-Yield-Anleihen haben hohe Spreads bei einer kurzen Duration; für internationale Staatsanleihen und Municipals gilt das Gegenteil. Ihre Spreads sind niedrig, aber die Duration ist lang.

Grafik 1: Spread und Duration von Anleihen

Betrachten wir jetzt die Risiken unterschiedlicher Marktsegmente. Die Volatilität (definiert als annualisierte 10-Jahres-Standardabweichung der monatlichen Mehrerträge) ist sehr verschieden. Am stabilsten sind amerikanische Hypothekenanleihen, am volatilsten Emerging-Market-Staatsanleihen. Sie liegen mit über 8 Prozent Volatilität an der Spitze (Grafik 2).

Grafik 2: Volatilität von Anleihen

Für jeden Anleger das passende Ertragsprofil: Die Renditen der Marktsegmente liegen zwischen gut 3 Prozent bei steuerbefreiten Municipals und knapp 8,4 Prozent bei internationalen High-Yield-Anleihen (Grafik 3). Interessant sind auch die Renditen je Durationseinheit. Bei hochverzinslichen Titeln sind sie deutlich höher (Grafik 4).

Auch die risikoadjustierten Erträge liegen langfristig stark auseinander: Die laufenden Renditen haben meist einen hohen Anteil am Gesamtertrag. Alles in allem bieten höher verzinsliche Marktsegmente mehr risikoadjustierten Ertrag als Investmentgrade-Titel. Auffällig sind allerdings die hohen risikoadjustierten Erträge steuerbefreiter Investmentgrade-Municipals. Hier spielt vor allem die niedrige Volatilität eine Rolle.

Grafik 3: Aktuelle Renditen unterschiedlicher Anleihen

Grafik 4: Rendite je Durationseinheit

Grafik 5: Risikoadjustierter 10-Jahres-Ertrag

Anleihen à la carte: Widmen wir uns jetzt der Auswahl interessanter Anlagemöglichkeiten, passend zu unterschiedlichen Anforderungen und Zielen.