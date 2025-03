Fonds der Woche: der Variety CKC Credit Opportunity im Porträt

Die wirtschaftlichen Kenndaten werden durch den alten und neuen US-Präsidenten Donald Trump deutlich beeinflusst. Egal, ob es sich um seine neue Zollpoltitk handelt oder um seine oft unpassenden Äußerungen zu vielen Themen. Dies verunsichert die Märkte nicht nur in den USA, sorgt für unkalkulierbare Volatilitäten und erschwert es, ein klares Bild für die Zukunft – insbesondere in Sachen Inflati...

Den Variety CKC Credit Opportunity gibt es in einem für US-Investoren verfügbaren Fondsmantel bereits seit März 2013. In den für deutsche Investoren verfügbaren Fondsmantel kann man seit November 2021 investieren.

Die wirtschaftlichen Kenndaten werden durch den alten und neuen US-Präsidenten Donald Trump deutlich beeinflusst. Egal, ob es sich um seine neue Zollpoltitk handelt oder um seine oft unpassenden Äußerungen zu vielen Themen. Dies verunsichert die Märkte nicht nur in den USA, sorgt für unkalkulierbare Volatilitäten und erschwert es, ein klares Bild für die Zukunft – insbesondere in Sachen Inflation und Zinsentwicklung – zu erhalten. Wir stellen daher mit dem Variety CKC Credit Opportunity einen Rentenfonds vor, der ein solches Umfeld nutzen möchte.

Vom Standort New York verwalten die Fondsmanager gemeinsam mit ihrem kompakten Team rund 511 Millionen US-Dollar. Davon stecken rund 121 Millionen US-Dollar in dem durch den Londoner Partner Variety Capital vertriebenen Ucits-Fonds. Der Fokus von CKC liegt auf Investment Grade (IG)- und High Yield (HY)-Anleihen. Der Stil darf durchaus als sehr aktiv bezeichnet werden. Dabei zielt CKC auf den Handel an den Primär- und Sekundärmärkten in Kombination mit einem Kernportfolio aus HY- und IG-Anleihen ab.

Der CKC-Ideenfindungsprozess beruht auf einer Kombination aus eigenen Erfahrungen, den Meinungen der Unternehmens-Kontakte sowie den Diskussionen und Untersuchungen, die das CKC-Team durchführt. Vor diesem Hintergrund wird jede Idee durch eine Optimierungslinse gefiltert. Das Ziel: Jede einzelne Position soll den Ertrag maximieren und das Risiko für eine bestimmte Haltedauer minimieren. Dieser Anspruch besteht unabhängig vom aktuell herrschenden Marktumfeld.

Das Portfolio

Das typische Kernportfolio besteht aus 50 bis 75 Wertpapieren und hat eine durchschnittliche Laufzeit von etwa sechs bis zwölf Monaten. Im kurzfristigen Handelsbuch werden die meisten Geschäfte für null bis zwei Tage gehalten und es können fünf bis 30 Geschäfte pro Tag generiert werden. Daraus ergibt sich ein jährlicher Portfolioumsatz von etwa vier- bis fünfmal AUM.

Eine Position wird verkauft, wenn die Manager der Meinung sind, dass sie für das Portfolio nicht mehr sinnvoll ist. Dies kann auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen sein, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verschlechterung der Kreditwürdigkeit, unvorhergesehene Nachrichten oder ein schlechtes technisches Bild. Der Fonds hat aktuell ein Volumen von rund 121 Millionen US-Dollar. Die Positionen liegen zu 80 Prozent bei einer Duration von unter zwölf Monaten und verteilen sich breit über alle Branchen. Das Kreditrating liegt größtenteils im Bereich BBB bis BB–.

Die Top-Holdings

Das Management hält derzeit (per 28. Februar 2025) große Positionen in kurzlaufenden Bonds von Southwest Airlines, Viking Holding und Live Nation Entertainment. Die zunehmende Zinsvolatilität dürfte dazu beitragen, die Risikoaufschläge auszuweiten und die Streuung an den Kreditmärkten zu erhöhen. Der Ansatz der CKC-Fondsmanager zielt definitiv auf ein Szenario, in dem eine Schnäppchenjagd angesagt ist.

Die Performance-Ziele

Wir glauben, dass der Fonds in jedem Marktumfeld gut abschneiden kann. Gleichzeitig gibt es Situationen, die für die Strategie besonders günstig sind. Ein solches Umfeld ist das, in dem wir uns derzeit befinden. Nämlich ein Umfeld, das sich durch eine große Streuung zwischen Krediten und Sektoren auszeichnet, zahlreiche Möglichkeiten zum aktiven Handel offeriert und zugleich ein professionelles Risikomanagement seitens des Fondsmanagers einfordert.

Ein Umfeld, das wahrscheinlich etwas ungünstiger wäre, weist eine sehr geringe Streuung der Performance verschiedener Kredite, begrenzte Handelsmöglichkeiten und eine sehr geringe Volatilität auf.

Das Besondere an CKC ist aus unserer Sicht das Verständnis der beiden US-Amerikaner für Liquidität und Risikomanagement. Denn trotz stark steigender Kurzfristzinsen konnte CKC ein hohes Leistungsniveau aufrechterhalten. Durch die hohen Erfahrungswerte auf vielen verschiedenen Kreditmärkten verfügen die Manager über ein sehr gutes Verständnis der Marktliquidität und ihrer Auswirkungen auf die Preise festverzinslicher US-Papiere.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, konsistent risikobereinigte Gesamtrenditen bei gleichzeitiger Begrenzung der negativen Auswirkungen und der Volatilität der Anlagen zu erzielen. Konkret werden 5 bis 10 Prozent Netto-Rendite pro Jahr anvisiert, bei einer Volatilität von 1 bis 4 Prozent.

Das Marktumfeld 2022 war jedoch auch für den Variety CKC Credit Opportunity äußerst herausfordernd. Gab es zwischen 2013 und 2021 nur einen negativen Monat, so lagen alleine 2022 sechs negative Monate vor. Das Jahr konnte dann aber dennoch mit +0,31 Prozent abgeschlossen werden. Wie bei nahezu allen Fonds mit guter Performance-Historie ereilt auch diesen Fonds eine leichte Abflachung der Renditekurve. Das untere Ende der Zielrendite scheint daher derzeit das realistischere Ziel zu sein (5 bis 7 Prozent pro Jahr).

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2025

Sektor: Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar

Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar Auflegung: 01.11.2021

01.11.2021 Ertragsverwendung: thesaurierend

thesaurierend Fondsgesellschaft: Waystone Management

Waystone Management ISIN: IE000IFR2N08

Performance YTD: 0,16%

0,16% Performance 1 Jahr: 3,40%

3,40% Performance 3 Jahre: 6,80%

6,80% Sharpe Ratio 3 Jahre: -0,14

-0,14 Volatilität 3 Jahre: 1,16%

1,16% Volumen in Mio. EUR: 116

116 Währung: EUR

Das Fazit

Die verantwortlichen Fondsmanager Christopher Yanney und Kevin „KC“ Baer stellen sich mit ihrem Risikomanagement auf jede Zinssituation ein. Seit der Fondsauflage im November 2021 konnte sich der Fonds insbesondere durch sein gutes Risikomanagement auszeichnen. Hervorzuheben ist hierbei die Stabilität in einem wilden Jahr 2022. Kurzlaufende US-Treasuries und Indizes aus S&P US High-Yields oder S&P US Investment Grade Bonds gingen deutlich tiefer und performen ohnehin mit höheren Volatilitäts-Levels.

Mit dem Variety CKC Credit Opportunity Ucits Fund kauft der Investor weder einen benchmarknahen Fondsansatz für US-Zinspapiere noch ein risikofreies Portfolio sicherer Anleihen. Dafür hat das Team von CKC bewiesen, dass es einen aktiven Managementstil auch in Mehrwerte ummünzen kann. Neue Investoren müssen die Historie stets mit der Ucits-Realität abgleichen.