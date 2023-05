Das Comeback der Anleihen Eine flexible Anleihenstrategie – wichtiger denn je

Infolge der kontinuierlichen Leitzinserhöhungen durch die Zentralbanken seit über einem Jahr befinden sich mittlerweile die Renditen von Anleihen wieder auf attraktiveren Niveaus. Der Zyklus der Zinserhöhungen durch die Notenbanken dauert zwar noch an, doch die Marktteilnehmer gehen davon aus, dass der Höhepunkt zumindest in den USA bald erreicht sein könnte. In Europa haben die Abkühlung am Arbeitsmarkt sowie die zuletzt moderaten Energiepreise dazu geführt, dass die EZB eine mögliche Pause bei den Zinserhöhungen angedeutet hat.

Wer nun in Anleihen investieren will, dem bieten sich wieder gute Gelegenheiten. Der deutliche Anstieg bei den Renditen zeigt sich in allen Anleihen-Segmenten. Für Neueinsteiger und natürlich auch für bereits investierte Anleger bieten sich jetzt Chancen zum Kauf bzw. Nachkauf von Positionen. Dies sind Chancen, die es in den letzten Jahren in diesem Ausmaß nicht gegeben hat. Dennoch bleibt die Frage, wie sich Anleger im gegenwärtigen Umfeld am besten positionieren sollen in Bezug auf Laufzeiten, Währungen, Sektoren oder Risikostufen.

UBS Global Dynamic Bond Fund: Die Antwort auf ein volatiles Umfeld

Wie wichtig es ist, bei Anleihen flexibel zu sein, hat sich in den vergangenen Monaten klar gezeigt.

Der UBS Global Dynamic Bond Fund hat die Möglichkeiten, die Strategie sehr schnell den jeweiligen Marktverhältnissen anzupassen. Einige Entscheide des Portfoliomanagements während der letzten Monate:

Seit dem vierten Quartal 2022 wurde die Duration im Portfolio im Hinblick auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus kontinuierlich verlängert. Innerhalb von nur 5 Monaten stieg die Kennzahl von 0.5 auf 6.5 Jahre. Zuletzt jedoch sank die Duration in weniger als drei Wochen von 6 auf 1, da der Fonds die schnell fallenden Renditen nutzte und durch Verkäufe Gewinne mitnehmen konnte. Dies erfolgte primär durch den Verkauf von US-Anleihen bzw. dem Einsatz von Derivaten, sowie Staats- und Unternehmensanleihen der Eurozone, vor allem aus Deutschland und Frankreich. Auslöser für diese taktischen Entscheide waren die unter anderem von US-Regionalbanken ausgehenden Probleme und die damit zusammenhängenden Kursturbulenzen im Bankensektor. Wenn sich die Situation wieder etwas beruhigt, können die Fondsmanager ebenso schnell wieder in länger laufende Titel mit entsprechend attraktiveren Renditen investieren.

Die letzten Monate haben gezeigt: Flexibel bleiben ist und bleibt für den Anlageerfolg entscheidend.

