Nach Jahren der Nullzinsen werden Anleihen wieder interessant. Doch ein Selbstläufer ist das nicht, warnt Gastautor Claus Tumbrägel. Wo Chancen liegen und welche Risiken bestehen.

Nach der Zinswende: Anleihen entwickeln sich vom Notanker zum strategischen Baustein.

Japan-Anleihen – warum der Regimewechsel Investoren vor eine Zwickmühle stellt

Wer an Staatsanleihen im Jahr 2021 denkt, erinnert sich an Minizinsen und Kursverluste. Sobald die Notenbanken an der Zinsschraube drehten, brachen die Kurse ein. Diese Welt existiert nicht mehr.

Zehnjährige US-Treasuries rentieren aktuell bei knapp über 4 Prozent. Kernanleihen im Euroraum liegen um die 3 Prozent, je nach Bonität. Deutsche Bundesanleihen notieren bei rund 2,8 Prozent. Das sind Niveaus, die vor fünf Jahren kaum jemand für möglich hielt.

Gleichzeitig signalisieren OECD und IWF: Die Zinswende ist zwar vorbei, aber die Leitzinsen werden bis 2026 eher moderat gesenkt und klar über dem Vorkrisenniveau bleiben.

Analysten rechnen mit guten Erträgen

Große Häuser betonen diesen Punkt in ihren Outlooks für 2025 und 2026. Die einen sprechen davon, dass höhere Startrenditen das Risiko-Ertrags-Profil von Anleihen grundlegend verbessert haben. Sie rechnen für die nächsten zehn Jahre mit annualisierten 4,3 bis 5,3 Prozent für globale Investment-Grade-Bonds.

Andere Analysten zeigen auf: Der Bloomberg US Aggregate wirft aktuell rund 4,4 Prozent ab, der global aggregierte Investment-Grade-Index knapp 4,7 Prozent. Diese Startrenditen waren historisch ein guter Prädiktor für Fünf-Jahres-Erträge.

Wenn gleichzeitig die Inflation in Richtung der Zwei-Prozent-Ziele der Notenbanken zurückkehrt, werden reale Renditen im positiven Bereich zur Normalität.

Coupons statt Kursgewinne

Warum also sind Anleihen 2026 wieder attraktiv – und nicht einfach nur weniger unattraktiv?

Erträge kommen wieder aus laufenden Coupons, nicht aus der Hoffnung auf Kursgewinne durch fallende Zinsen. Selbst wenn die Renditen noch einmal leicht steigen, entsteht eine Art Coupon-Mauer. Die regelmäßigen Zinszahlungen können moderate Kursrückgänge über den Anlagehorizont auffangen. In einem Umfeld, in dem Aktienbewertungen vor allem im KI-Segment als ambitioniert gelten, gewinnt die Rolle von Anleihen als Stabilitätsanker wieder an Gewicht. Die Zinsstrukturkurven haben sich normalisiert. Termprämien steigen, wie verschiedene Studien zeigen. Investoren werden für längere Laufzeiten wieder bezahlt, statt sie aus reiner Duration-Notwendigkeit zu halten.

Anleihenquote wird zum strategischen Baustein

Für die Praxis heißt das: 2026 könnte ein Jahr werden, in dem die Anleihenquote wieder zum strategischen Baustein wird.

Auf der Kernseite spricht viel für qualitativ hochwertige Staatsanleihen und pfandbriefähnliche Emittenten mit mittleren Laufzeiten. Dazu kommen Investment-Grade-Unternehmensanleihen großer Industrie- und Finanzadressen. Deren Fundamentaldaten sind laut vielen Corporate-Bond-Analysen stabil, auch wenn Spreads nicht mehr günstig wirken.

Wer Renditepotenzial sucht und die entsprechende Risikotoleranz mitbringt, ergänzt selektiv Hochzinssegmente oder Emerging-Markets-Anleihen. Am besten mit robusten Bilanzen.

Ein Beispiel zeigt den Unterschied zur Nullzins-Ära

Ein Euro-Anleihenportfolio mit durchschnittlich 3 Prozent Rendite und fünf Jahren Duration verliert bei einem Zinsanstieg um 50 Basispunkte auf Sicht eines Jahres rechnerisch etwa 2,5 Prozent durch den Kurs. Gleichzeitig gewinnt es aber 3 Prozent über Coupons. Die Gesamtbilanz bleibt leicht positiv.

Im Jahr 2021, bei Renditen nahe null, hätte derselbe Zinsimpuls fast vollständig als Kursverlust durchgeschlagen. Genau diesen Puffer identifizieren Analysten als Kernargument für eine Rückkehr von Anleihen in die strategische Asset Allocation.

Risiken bleiben bestehen

Natürlich ist das kein Selbstläufer. Hohe Staatsverschuldung, politische Risiken und mögliche Inflationsüberraschungen können Zinsen erneut nach oben treiben. Das zeigen die jüngsten Diskussionen um höhere Termprämien und fiskalische Nachhaltigkeit.

Zudem sind einzelne Kreditsegmente keineswegs ein Schnäppchen mehr – insbesondere im High-Yield-Bereich nach der Kursrally der letzten Jahre.

Wer 2026 Anleihen aufstockt, sollte deshalb differenzieren: Qualität vor Renditejagd, Laufzeiten bewusst staffeln. Und statt des Cash-Parkplatzes wieder ein echtes Zins- und Risikomanagement betreiben.

Über den Autor:

Claus Tumbrägel ist Vorstand der Nordix AG in Hamburg.