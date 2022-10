Höhere Renditen Jetzt ist die Zeit für Investitionen in Anleihen

Tiffany Wilding

Anleger haben aktuell Grund genug zur Sorge. Die Märkte sind volatil. Die Inflation ist hartnäckig. Das Risiko einer Rezession droht. Es gibt jedoch einen Lichtblick: Weil die Renditen jetzt steigen, sind wir davon überzeugt, dass Anleihen wieder attraktiv sind.

In unserem aktuellen Ausblick mit dem Titel „Marktturbulenzen beherrschen“ diskutieren wir die Argumente, die aus unserer Sicht für Anleihen sprechen: Wir sehen insbesondere ein größeres Ertrags- und Diversifikations-Potenzial als in den Jahren zuvor.

Das makroökonomische Umfeld

Andrew Balls

Geopolitische Spannungen, sehr volatile Märkte und die rasantesten Leitzinserhöhungen der Zentralbanken seit Jahrzehnten bilden erhebliche Hürden für die Konjunktur, was zu einem ungewöhnlich unsicheren Umfeld beiträgt.

Unsere Basisprognose geht von milden Rezessionen in den Industrieländern aus. Insbesondere die Volkswirtschaften der Eurozone und Großbritanniens werden durch den Krieg in der Ukraine in Mitleidenschaft gezogen. Das reale US-BIP wird ebenfalls für einige Zeit moderat schrumpfen.

Die Kerninflationsraten, die über den Zielen der Zentralbank liegen, scheinen sich jetzt zu verfestigen. Und obwohl sich die Gesamtinflation über unseren Prognosezeitraum hinweg wahrscheinlich immer noch deutlich abschwächen wird, dürfte dieser Prozess jetzt länger andauern.

Die Kombination aus höherer Arbeitslosigkeit und einer hartnäckig über dem Durchschnitt liegenden Inflation stellt die Notenbanker vor schwierige Entscheidungen. Ihre bisherigen Maßnahmen deuten jedoch darauf hin, dass sie sich voll und ganz auf die Inflationsbekämpfung konzentrieren. In den USA erwarten wir, dass die Fed den Leitzins auf eine Spanne von 4,5 bis 5,0 Prozent erhöhen und dann abwarten wird, um die Auswirkungen ihrer straffen Geldpolitik auf die Wirtschaft zu bewerten.

Anlagekonsequenzen

Angesichts der höheren Renditen bei allen Laufzeiten sind wir der Auffassung, dass jetzt die Zeit gekommen ist, in Anleihen zu investieren. Wir glauben, dass qualitativ hochwertige festverzinsliche Märkte nun Renditen erzielen werden, die im Vergleich zu den langfristigen Durchschnittswerten gut aussehen. Und wir glauben auch, dass am vorderen Ende der Renditekurven in den meisten Märkten bereits eine deutliche geldpolitische Straffung eingepreist ist.

Wir sehen zahlreiche Möglichkeiten, diese größere Werthaltigkeit an den Anleihemärkten zu nutzen. Anleger könnten beispielsweise ein Engagement in qualitativ hochwertige Benchmark-Renditen – die im vergangenen Jahr deutlich gestiegen sind – mit einem ausgewählten Engagement in hochwertigen Spread-Sektoren kombinieren und dann noch potenzielle Alpha-Quellen durch aktives Management hinzufügen. Wir glauben, dass das Renditepotenzial angesichts unseres Konjunkturausblicks überzeugend ist und viele Anleger belohnt werden könnten, wenn sie wieder zu Festzinspapieren greifen.

Darüber hinaus sind die Renditen – neben einem besseren Ertragspotenzial – hoch genug, um Spielraum für Kapitalgewinne bei schwächer ausfallenden Wachstums- und Inflationszahlen als erwartet oder bei deutlich schwächelnden Aktienmärkten zu bieten. Wir gehen davon aus, dass sich normalere negative Korrelationen zwischen hochwertigen Anleihen und Aktien wieder durchsetzen und so die Absicherungseigenschaften hochwertiger Kernanleihen verbessern werden, deren Kurs im Allgemeinen steigt, wenn die Aktienkurse fallen. Außerdem tragen die heute an den Anleihemärkten bezahlten höheren Renditen dazu bei, diejenigen zu entschädigen, die sich dafür entscheiden, diese Phase der Unsicherheit und hohen Volatilität durchzustehen.

Kein Zweifel: Wenn die Inflation hartnäckiger ausfällt als wir erwarten, könnten die Zentralbanken gezwungen sein, die Leitzinsen stärker zu erhöhen, als es derzeit am Markt eingepreist ist. Und wenn die Rezessionen so moderat verlaufen, wie wir erwarten, ist es angesichts des hohen Ausgangsniveaus der Inflation möglich, dass die geldpolitischen Entscheidungsträger die Leitzinsen nur langsam senken, um das Wachstum anzukurbeln.

Bei Portfolios mit Kernanleihen sind wir in diesem Umfeld bereit, uns aktiv und bewusst dafür zu entscheiden, das Risiko für eine Reihe von Faktoren zu verringern und etwas Pulver trocken zu halten. Liquiditätsmanagement ist immer wichtig, aber in einem schwierigen und höchst unsicheren Marktumfeld trifft das besonders zu. Im Einklang mit unserem langfristigen Ausblick sind wir bestrebt, Portfolios so zu gestalten, dass sie sich in den verschiedensten ökonomischen, geopolitischen und marktspezifischen Szenarien als möglichst widerstandsfähig erweisen.

Wir teilen unsere Ansichten zu anderen Anlageklassen in unserem Konjunkturausblick. Insgesamt gehen wir davon aus, dass die weiterhin zu erwartende Volatilität in der realen Wirtschaft und an den Finanzmärkten zu attraktiven Chancen für Anleger führen wird, die Geduld und frisches Kapital mitbringen.

Lesen Sie den vollständigen Konjunkturausblick „Marktturbulenzen beherrschen“, um detaillierte Konjunkturprognosen für die kommenden zwölf Monate und deren Konsequenzen für Anleger zu erhalten.