KI-Anleihen: Wie viel Big Tech im Rentenfonds steckt
Anleihe-Emissionen über 25 Milliarden US-Dollar galten lange als Ausnahme. Als Amazon Anfang Juli Papiere in dieser Höhe auf den Markt brachte, war das kein Einzelfall mehr. Solche Emissionen blieben früher meist historischen Übernahmen vorbehalten, etwa dem Telekomkonzern Verizon, der 2013 seinen Partner Vodafone aus dem gemeinsamen Mobilfunkgeschäft auszahlte, oder dem Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev, der 2016 den Rivalen SABMiller übernahm. Inzwischen kommen sie häufiger vor. Amazons Anleihe war in diesem Jahr bereits die siebte eines Technologiekonzerns, die in einem einzigen Schritt die Marke von 25 Milliarden Dollar erreichte. Das sind mehr solcher Emissionen als in den sechs Jahren zuvor zusammen.