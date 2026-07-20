Anleihe-Emissionen über 25 Milliarden US-Dollar galten lange als Ausnahme. Als Amazon Anfang Juli Papiere in dieser Höhe auf den Markt brachte, war das kein Einzelfall mehr. Solche Emissionen blieben früher meist historischen Übernahmen vorbehalten, etwa dem Telekomkonzern Verizon, der 2013 seinen Partner Vodafone aus dem gemeinsamen Mobilfunkgeschäft auszahlte, oder dem Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev, der 2016 den Rivalen SABMiller übernahm. Inzwischen kommen sie häufiger vor. Amazons Anleihe war in diesem Jahr bereits die siebte eines Technologiekonzerns, die in einem einzigen Schritt die Marke von 25 Milliarden Dollar erreichte. Das sind mehr solcher Emissionen als in den sechs Jahren zuvor zusammen.

Für Anleger wirkt sich dabei weniger die Größe der einzelnen Emissionen aus als ihre Stellung in den Anleiheindizes. Über diese Indizes erreicht die Entwicklung auch Anleger, die mit dem amerikanischen Anleihemarkt auf den ersten Blick nichts zu tun haben.

Vom Ausnahmefall zur Routine

Der Treiber ist die künstliche Intelligenz. Rechenzentren, Chips und Strom erfordern Summen, die die Technologiekonzerne nicht mehr allein aus dem laufenden Geschäft finanzieren. Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Oracle und SpaceX haben in diesem Jahr zusammen rund 182 Milliarden Dollar über Investment-Grade-Anleihen eingesammelt, nach weniger als 13 Milliarden im gleichen Zeitraum 2025.

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Diese sechs Konzerne stehen damit für fast 15 Prozent aller US-Anleiheemissionen und für mehr als die Hälfte des diesjährigen Marktwachstums. Weitere Emissionen gelten als wahrscheinlich: Analysten von J.P. Morgan rechnen bis 2030 mit KI-Infrastrukturausgaben von 5,5 Billionen Dollar, davon 2,1 Billionen, die über hochwertige Anleihen finanziert werden sollen.

Warum das auch deutsche Anleger betrifft

Mit einer Amazon-Anleihe in Dollar hat ein Sparer in Hamburg oder München auf den ersten Blick nichts zu tun. Die Verbindung besteht jedoch über die Indizes. Diese Emissionen sind groß genug, um die Rendite des gesamten US-Investment-Grade-Marktes zu beeinflussen. Über die gängigen Anleiheindizes gelangen sie in breit aufgestellte Rentenprodukte, etwa in den global anlegenden Unternehmensanleihe-Fonds, den Aggregate-Bond-ETF oder den Rentenbaustein einer Fondspolice.

Das Muster ähnelt der Aktienseite. Wer den MSCI World hält, hat ein hohes Gewicht amerikanischer Technologie im Depot, das sich aus der Indexzusammensetzung ergibt. Auf der Anleiheseite wirkt derselbe Mechanismus, wird aber seltener beachtet.

Hinzu kommt die Logik der Benchmark. Weil die Emissionen so schwer wiegen, weicht ein Fondsmanager, der eine dieser Anleihen auslässt, spürbar von seinem Vergleichsindex ab. Wer sie meidet, setzt damit implizit darauf, dass die Papiere schlechter laufen als der Markt. Schon eine indexnahe Ausrichtung führt deshalb in der Praxis dazu, die Titel zu halten.

Zwischen Renditeprämie und schwächerer Nachfrage

Die Emissionen bieten Anlegern auch Anreize. Amazon zahlte auf seine neuen Papiere zwischen 0,12 und 0,22 Prozentpunkte mehr als auf vergleichbare bestehende Anleihen. Die durchschnittliche Emissionsprämie am Markt liegt in diesem Jahr dagegen eher bei 0,04 Prozentpunkten. Weil die Schuldner hohe Bonitäten mitbringen, heben die Emissionen zugleich das Durchschnittsrating des gesamten Marktes. Der französische Vermögensverwalter Amundi, der rund 2,4 Billionen Euro verwaltet, verweist deshalb auf einen Zuwachs an Liquidität und Markttiefe.

Zugleich zeigen sich Grenzen der Aufnahmefähigkeit. Amazons jüngste Emission traf auf eine schwächere Nachfrage als noch vor wenigen Monaten. Und als SpaceX im Juni 25 Milliarden Dollar einsammelte, gaben die Papiere im Handel danach rasch nach.

Drei Häuser, drei Einschätzungen

Wie stark das Konzentrationsrisiko wiegt, beurteilen Fachleute unterschiedlich. Die Bandbreite reicht von gelassen bis vorsichtig.

Sonal Desai, globale Anleihechefin (Chief Investment Officer Fixed Income) bei Franklin Templeton, hält die Konzentration für beherrschbar. Dass die Hyperscaler-Anleihen in diesem Jahr im Investment-Grade-Segment schwächer abgeschnitten hätten, werte sie als Zeichen, dass Investoren vorsichtig auf das hohe Emissionsvolumen reagierten. Zugleich sieht sie darin eine der größeren Alpha-Quellen gegenüber den Benchmarks. „Es ist ein beherrschbares Risiko“, sagt sie. Entscheidend sei die Auswahl: „Um diese Chance zu nutzen, wird aktives Management entscheidend sein, denn zwischen den großen Akteuren wird es viel Differenzierung geben.“ Die großen Namen von Meta über Amazon bis Nvidia verfolgten unterschiedliche Strategien und Geschäftsmodelle. Eine sorgfältige Sektor- und Titelauswahl sei daher unverzichtbar.

Anton Dombrovskiy, Portfoliomanager bei T. Rowe Price, setzt einen anderen Schwerpunkt. Ein unmittelbares systemisches Kreditrisiko sieht er nicht, weil die größten Emittenten über starken Cashflow, Marktzugang und Bilanzkapazität verfügten. „Die relevantere Sorge ist die von technischen Faktoren getriebene Wirkung auf Spread und Kurs“, sagt er. Wiederholte Emissionen erhöhten das Gewicht derselben Schuldner in den Benchmarks und zwängen passive Fonds, unabhängig von der Bewertung mehr davon aufzunehmen, besonders bei langen Laufzeiten. Vor einer trügerischen Streuung warnt er ausdrücklich: „Eine Diversifikation nach Zahl der Emittenten kann die tatsächliche Diversifikation überzeichnen, wenn mehrere große Indexmitglieder denselben KI-Investitionszyklus finanzieren.“ Für europäische Anleger sei der Effekt noch kleiner, „aber die Richtung ist ähnlich, da sich die Technologiefinanzierung über Währungen hinweg ausweitet und die europäischen Indexgewichte steigen“.

April LaRusse, Leiterin der Investment-Spezialisten bei Insight Investment, äußert sich am vorsichtigsten. Sie erwartet für 2026 ein Rekordjahr bei Emissionen und schätzt, „dass rund ein Drittel aller neuen Dollar-Emissionen von Hyperscalern stammt“. Zwar erhielten Anleger Zugang zu hoch bewerteten Unternehmen mit robusten Ertragsströmen, deren Schuldenrückzahlung auch bei enttäuschenden KI-Plänen kaum gefährdet sei. Doch das anhaltende Angebot treibe die Risikoaufschläge nach oben: „Aus diesem Grund sind wir derzeit im Technologiesektor untergewichtet positioniert.“ Jeder Deal müsse einzeln beurteilt werden; die Unterschiede zwischen den Emissionen seien erheblich.

Das Szenario einer Neubewertung

Offen bleibt, ob sich die milliardenschweren KI-Investitionen am Ende auszahlen. Solange die Konzerne liefern, tragen die Schulden. Trübt sich die Konjunktur ein und wachsen die Zweifel an der Profitabilität, könnten die jungen Anleihen neu bewertet werden. Ein Teil der Investoren stellt sich bereits darauf ein, dass die Bewertungen dieser Papiere in einem reiferen Zyklus unter Druck geraten.

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LaRusse nennt eine zweite Gefahr. Wegen ihrer hohen Bonität, typischerweise AA, könnten die Hyperscaler-Anleihen andere Unternehmensemissionen verdrängen, wenn passive Fonds ihre Allokationen an die neuen Marktgewichtungen anpassen. „So könnten auch die Risikoaufschläge anderer Unternehmen leiden“, sagt sie. Dieselbe Benchmark-Mechanik, die derzeit für stabile Nachfrage sorgt, könnte in einem solchen Fall in die andere Richtung wirken.

Was das für die Fondsauswahl heißt

Anders als bei einer Einzelaktie gibt es kein einzelnes „KI-Anleihe“-Produkt, das sich gezielt kaufen oder meiden ließe. Die Entscheidung fällt eine Ebene höher, bei der Frage nach aktiv oder passiv. Passive Rentenbausteine bilden den Klumpen in dem Gewicht ab, das der Index vorgibt. Dombrovskiy beschreibt, was aktives Management dagegen leisten kann. Es gehe nicht nur darum, ob man die Anleihen der Hyperscaler halte, „sondern welcher Emittent, wie viel, zu welcher Laufzeit, in welcher Währung und zu welchem Spread“. Ein aktiver Manager könne stärkere von schwächeren Schuldnern trennen, lange Laufzeiten meiden oder Transaktionen auslassen, die zu wenig zahlten; passive Strategien könnten das in der Regel nicht. Sein Fazit: „Das Konzentrationsrisiko ist beherrschbar, aber nur, wenn es bewusst gemessen, bepreist und dimensioniert wird, statt es automatisch über den Index hinzunehmen.“

Für Berater und Fondsselektoren rückt damit eine Frage in den Vordergrund: wie viel „KI-Kredit“ in den empfohlenen Rentenprodukten steckt. Wer heute breit gestreut in Anleihen investiert, ist am KI-Boom bereits beteiligt, ob bewusst oder als Folge der Indexzusammensetzung.