Festverzinsliche Wertpapiere Die Fed zwingt Anleiheanleger ans lange Ende

Alex Christensen

Wann ist das Licht am Ende des Tunnels der Zinserhöhungen zu sehen? Das fragen sich viele Anleger nach dem Fed-Symposium in Jackson Hole im vergangenen Monat. Die Antwort hängt davon ab, ob die Fed zu der Auffassung kommt, dass sie genug getan hat, um die Inflation zu senken. Die Fed-Mitglieder wollen zunächst zweifelsfrei sicher gehen, dass die diesjährigen Zinserhöhungen und die Verschärfung der finanziellen Bedingungen die Inflation wieder auf 2 Prozent senken werden. Dafür brauchen sie klare Belege in Form von konkreten Daten, die auf eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und eine Abschwächung des Arbeitsmarktes hindeuten.

Katy Nuss

Die gute Nachricht ist, dass es eine Reihe von Anzeichen für eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit im Schlussquartal des laufenden Jahres gibt. So schwächt sich der Immobilienmarkt ab, da die gestiegenen Hypothekenzinsen zu einem kräftigen Rückgang der Hausverkäufe und der Baubeginne führen. Die Daten für das verarbeitende Gewerbe trüben sich ebenfalls ein: Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe ist auf den niedrigsten Stand seit Juni 2020 gesunken. Es fragt sich jedoch, wie schnell und in welcher Größenordnung diese Indikatoren eine Verlangsamung der Beschäftigung und der Inflation bewirken.

Inflation zeigt sich in der Breite des Marktes

Bislang hält sich der Inflationsdruck hartnäckig. Mehr als 70 Prozent der im Verbraucherpreisindex (VPI) für Juli gemessenen Güter und Dienstleistungen sind mit einer Jahresrate von über 4 Prozent gestiegen. Zugleich zeigt der angespannte Arbeitsmarkt keine Anzeichen einer Abkühlung, da die Arbeitslosigkeit wieder auf das vor der Pandemie gesehene Niveau zurückgegangen ist und das Lohnwachstum die Erwartungen übertrifft.

Da die Geldpolitik mit Verzögerung wirkt, sind die Auswirkungen höherer Zinsen auf die Wirtschaft noch nicht in vollem Umfang zu spüren. Die Fed muss daher zwar jetzt rasch handeln, kann die langfristigen Auswirkungen ihrer Politik aber kaum abschätzen. Eine der wichtigsten Verlautbarungen der Fed-Sitzung im Juli war die vermeintliche Abkehr von der Vorhersage späterer Zinserhöhungen (Forward Guidance), weil die Fed weiterhin direkt auf die eingehenden Daten reagieren will. Diese „Datenabhängigkeit“ wird die Fed-Politik für den Rest des Jahres bestimmen. Angesichts der bislang vorgenommenen massiven Zinserhöhungen und nur geringer Anzeichen einer Verlangsamung des Wachstums ist der Endpunkt des Zinserhöhungszyklus derzeit eher ungewiss.

Fed kämpft um ihre Glaubwürdigkeit

Wir sind Zeuge des Kampfes der Fed um ihre Glaubwürdigkeit. Die Fed-Spitze weiß: Wenn sie zu wenig tut, entstehen gewaltige Folgekosten, die sich in einer Verstetigung der Inflation manifestieren. Tut sie zu viel, rutscht die US-Wirtschaft auf direktem Weg in die Inflation. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell hat in Jackson Hole signalisiert: Die US-Notenbank will das Risiko eingehen, die Beschäftigungszahlen herunterzubringen und die Geldpolitik möglicherweise noch weiter zu straffen, um die Inflation einzudämmen. Erst wenn die Fed unumstößliche Beweise für den Erfolg ihrer Maßnahmen sieht, wird sie ihren Straffungszyklus beenden.

Weitere Straffungen unabdingbar

Doch weil die Konjunkturdaten derzeit mehr Fragen aufwerfen als sie beantworten, steht die Fed ungebrochen unter dem Druck, weitere Straffungen vorzunehmen. Anleger in festverzinslichen Wertpapieren müssen daher mit erhöhter Volatilität rechnen, insbesondere bei Renditen mit kürzeren Laufzeiten. Bei langfristigen Anleihen, die mit einer höheren Kuponrate als kurzfristige aufwarten, könnte das steigende Risiko eines wirtschaftlichen Abschwungs die Nachfrage erhöhen und zu einem Rückgang der Renditen führen. Diese Entwicklung würde zu einer noch ausgeprägteren Inversion der Renditekurve führen – was Engagements am langen Ende attraktiver macht.