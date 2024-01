Chancen und Risiken am Anleihemarkt 2024 „Der Zinsanstieg ist die beste Entwicklung für langfristig orientierte Anleger“

Chancen und Risiken am Anleihemarkt 2024

Der Zins ist zurück – und er wird bleiben. Das steigert die Gewinnaussichten auf dem Anleihemarkt. Wie die Kursentwicklungen bei Anleihen genau funktionieren und wie man mit Fonds und ETFs investieren kann, erklärt unser Gastautor Kunal Mehta von Vanguard.

© Vanguard / Collage: Christin Jahns mit Canva

Vor etwa zwei Jahren nahm die US-Notenbank ihren Kampf gegen die Inflation auf. Im März 2022 erhöhte sie erstmals seit den 1980er Jahren ihren Leitzins um 25 Basispunkte und leitete damit den Beginn des stärksten Zinserhöhungszyklus aller Zeiten ein. Zehn Zinserhöhungen später liegt der Leitzins in den USA nicht mehr nahe null, sondern bei 5,25 bis 5,5 Prozent.

Eben diesen Weg schlug auch die Europäische Zentralbank (EZB) ein. Nach ebenfalls zehn Zinsschritten befindet sich der Leitzins mittlerweile bei 4,5 Prozent. Viele weitere Zentralbanken aus den Industrieländern folgten diesem Beispiel und setzten so der langen Nullzins-Ära ein Ende.

Warum steigende Zinsen zu Kursverlusten bei Anleihen führen

So erfreulich die Rückkehr des Zinses grundsätzlich ist, so herausfordernd erwies sie sich in den vergangenen zwei Jahren für die Anleihemärkte und -Anleger. Denn: Steigende Zinsen führen zu Kursverlusten bei laufenden Anleihen. Schließlich passen Anleihen mit niedrigerem Zinskupon ihre Rendite dem aktuellen Marktniveau an.

>> Wie Anleihen genau funktionieren und wie du in die Anlageklasse investieren kannst, kannst du hier nochmal nachlesen.

Tendenziell werden laufende Papiere mit niedrigeren Kupons unattraktiver, wenn neu emittierte Anleihen höhere Zinsen bieten. Anleger sind geneigt, ihre gehaltenen Papiere gegen neu emittierte mit höheren Zinssätzen auszutauschen. Um jedoch Käufer für die bestehenden Anleihen zu gewinnen, müssen diese für den niedrigeren Zinssatz entschädigt werden. Und das geschieht durch den Kauf zu einem niedrigeren Kurs und die Aussicht auf Kursgewinne, die den Gesamtertrag steigern.

Da Anleihen am Ende der Laufzeit zum Nennwert von 100 Prozent zurückgezahlt werden, lassen sich derartige Kurserträge einfach kalkulieren, sodass die Kursentwicklungen Renditeveränderungen regelmäßig recht exakt widerspiegeln. Das gilt auch umgekehrt: Sinken die Marktrenditen, steigen die Kurse laufender Anleihen.

Ausverkauf bei Staatsanleihen

Der Kurseffekt ist dabei umso größer, je länger die Restlaufzeit ist, weil sich die entsprechenden Gewinne (oder Verluste) auf viele Jahre verteilen. Gerade Papiere mit langer Restlaufzeit büßten daher zuletzt teilweise stark an Wert ein. Dem Finanzdatenanbieter Bloomberg zufolge verloren US-Anleihen mit Laufzeiten von zehn und mehr Jahren von ihren Höchstständen im März 2020 in der Spitze rund 45 Prozent. Die Ursache lag im Anstieg der Renditen, der in seinem Ausmaß und seiner Geschwindigkeit beispiellos war.

So erreichte die Rendite von US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit im Oktober vergangenen Jahres mit knapp 5 Prozent den höchsten Stand seit 16 Jahren. Auch in der Eurozone verzeichneten die Renditen von Langläufern langjährige Höchststände.

Hintergrund dieser Entwicklung war neben dem stark gestiegenen Leitzins die Erkenntnis, dass die größten Volkswirtschaften der Welt, darunter die USA, Großbritannien und der Euroraum, weitaus robuster waren als erwartet. Insbesondere in den USA hielten sich die Wachstums- und Inflationszahlen hartnäckig über den Erwartungen. Der anhaltende Inflationsdruck und die Sorge um das ausufernde US-Haushaltsdefizit veranlassten die amerikanische Fed schließlich zu dem „Higher-for-Longer“-Kurswechsel, der einen Ausverkauf von Staatsanleihen auslöste.

Nullzins gehört der Vergangenheit an

Mittlerweile sind die Renditen wieder etwas gesunken, liegen aber immer noch weit oberhalb des Niveaus, an das sich Anleger seit der globalen Finanzkrise 2008 gewöhnen mussten. Kurzfristig, das zeigen diese Schwankungen, bleiben die Unsicherheiten groß. Dennoch können gerade vorübergehende Herausforderungen auf lange Sicht auch Gelegenheiten bieten, denn der Nullzins gehört der Vergangenheit an.

Zwar ist davon auszugehen, dass die Zentralbanken in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 die Leitzinsen senken werden, sofern sich abzeichnet, dass die Inflation die angestrebten Zielwerte erreicht. Dennoch gehen wir davon aus, dass sich die Leitzinsen auf einem höheren Niveau einpendeln werden als nach der Finanzkrise und während der Covid-19-Pandemie.

Untersuchungen von Vanguard haben ergeben, dass das Gleichgewichtsniveau des Realzinses, welches das Wirtschaftswachstum weder bremst noch beschleunigt, gestiegen ist. Das ist in erster Linie auf die demografische Entwicklung, das langfristige Produktivitätswachstum und höhere strukturelle Haushaltsdefizite zurückzuführen. Dieses höhere Zinsumfeld wird nicht Monate, sondern Jahre andauern. Es handelt sich um eine strukturelle Veränderung, die über den kommenden Konjunkturzyklus hinaus andauern wird.

Anleihen: Absicherung und Ertragsquelle

Trotz aller kurzfristigen Volatilität ist zu erwarten, dass dieser Zinsanstieg die beste wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung seit 20 Jahren für langfristige Anleger darstellt. Auch Vanguards Renditeerwartungen für Anleihen haben sich erhöht. Unsere Prognose sieht vor, dass Anleihen des Euroraums in den kommenden zehn Jahren eine nominale jährliche Rendite von 2,9 bis 3,9 Prozent erreichen werden. Vor Beginn des Zinserhöhungszyklus hatten wir noch mit einer annualisierten Rendite von -0,5 bis 0,5 Prozent gerechnet. Ebenso erwarten wir für globale Anleihen außerhalb des Euroraums annualisierte Renditen von 2,8 bis 3,8 Prozent in den kommenden zehn Jahren, verglichen mit einer Prognose von -0,5 bis 0,5 Prozent, als die Leitzinsen niedrig waren.

Dies ermöglicht es, Anleihen im Portfolio nicht nur zu Absicherungszwecken einzusetzen, sondern auch als Ertragsquelle zu nutzen. Die Wahrscheinlichkeit, mit 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen im Portfolio eine zehnjährige annualisierte Rendite von mindestens 5 Prozent zu erzielen, ist seit 2021 von 0 auf aktuell 44 Prozent gestiegen.

Für langfristig orientierte Anleger eröffnen sich nun Chancen, auch mit überschaubaren Risiken ansehnliche Erträge zu erwirtschaften. Für Investoren mit entsprechender Risikotoleranz könnte es angemessen sein, eine defensivere Risikoposition einzunehmen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund höherer erwarteter Renditen für festverzinsliche Wertpapiere und eines Aktienmarktes, der die Auswirkungen der Rückkehr zu einer gesunden Geldpolitik noch nicht vollständig reflektiert hat.

Mit Fonds und ETFs einfach in Anleihen investieren

Einen einfachen Weg, die Anleihequote im Portfolio zu erhöhen, bieten globale Rentenfonds und hier speziell Anleihe-ETFs. Sie streuen breit über Regionen, Laufzeiten und Emittenten und verringern so die mit einzelnen Papieren oder Segmenten der Anlageklasse verbundenen Risiken. ETFs bilden etablierte Anleihe-Indizes ab und punkten mit hoher Transparenz und geringen Kosten. Beachten sollten Anleger dabei, dass der Ertrag von Anleihen, die nicht in Euro notieren, in erheblichem Maß von der Entwicklung der Wechselkurse abhängt. Um daraus resultierende Schwankungen zu vermeiden und die reinen Anleiherenditen zu erhalten, ist es sinnvoll, auf währungsgesicherte Produkte zu setzen.

Gleiches gilt auch für Lifecyle- und Portfolio-ETFs, die ebenfalls einen einfachen Zugang zu den Anleihemärkten ermöglichen. Mit festen Quoten für Anleihen und Aktien in unterschiedlichen Abstufungen bieten sie eine besonders komfortable Lösung, um mit einem einzigen Produkt sowohl die globalen Aktien-, als auch die Anleihemärkte abzudecken und so die langfristigen Chancen zu nutzen, die ein ausgewogenes Portfolio bietet.

Über den Autor

Kunal Mehta ist Leiter des Anleihe-Expertenteams der Fixed Income Group bei Vanguard. Die Fixed Income Group verwaltet seit über 35 Jahren die aktiven Anleihefonds von Vanguard.