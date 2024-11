Fonds der Woche Für die Herausforderungen an den Anleihenmärkte

Es ist also ein schwieriges Umfeld, in dem eine flexible und aktive Strategie gesucht wird, die auch mit diesen Rahmenbedingungen zurechtkommt. Eine solche Strategie finden Anleger in dem Bayerninvest Renten Europa-Fonds (ISIN: DE000A2PSYA4) , den es seit 2006 als institutionelle Tranche und seit 2020 auch als Retail-Tranche gibt. Das Ziel des Fonds ist es, mit einer aktiven Euro-Renten-Strategie, die in allen Marktphasen flexibel Anlagechancen nutzen kann, kontinuierlich positive Erträge zu erwirtschaften.

Die Anleihenmärkte stehen vor immer neuen Herausforderungen: Erst war es eine lange Zeit das Niedrigzinsumfeld mit geringen Spreads, zunehmender Volatilität und anschließend erfolgte eine Phase steigender Zinsen, die jetzt schon wieder von vielen als beendet erklärt wurde. Ob es dann auch so kommt, steht in den Sternen.

Flexibilität und Aktivität sind die Basis

Sein breites Anlageuniversum ermöglicht es, überwiegend (mindestens 50 Prozent) in staatsnahen und supranationalen Anleihen zu investieren und je nach Marktlage auch Unternehmensanleihen (maximal 50 Prozent) zu allokieren. Der Einsatz von Covered Bonds und High Yields erfolgt nur als Beimischung. Wichtig dabei ist es, dass die Anleihen in Euro denominiert sind. Eine Anlage in Fremdwährung ist nicht vorgesehen. Mit dem Einsatz von Derivaten (liquide Futures) steuert man sowohl das Durations- als auch das Spreadrisiko.