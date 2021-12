Redaktion 23.02.2017 Lesedauer: 1 Minute

Anleihenkaufprogramm Bundesbank plant eine Art Frontalangriff auf die EZB

In Deutschland wird das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank seit Langem kritisiert. Jetzt will die Bundesbank offenbar die wahren Risiken benennen – was einem Affront gleichkommt.