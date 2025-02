Europas Aufrüstungspläne lassen Anleiherenditen steigen

Die geopolitischen Entwicklungen verleihen dem europäischen Verteidigungssektor neuen Schwung. Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, Friedensgespräche mit Russland aufzunehmen und gleichzeitig den Druck auf die europäischen Nato-Partner zu erhöhen, verzeichneten die Aktien führender Rüstungskonzerne deutliche Kursgewinne.

Die neue politische Realität führt auch zu Verschiebungen am Anleihenmarkt. Steigende Staatsdefizite, Inflationsängste und politische Unsicherheit treiben die Renditen langfristiger Staatsanleihen seit Monaten nach oben. Die Renditekurven europäischer Staatsanleihen erreichten im Februar ihre steilste Form seit zwei Jahren.

Steigende Langfrist-Renditen signalisieren höheres Angebot

„Die Märkte preisen eine regelrechte Ausgaben-Bazooka für die europäische Verteidigung ein“, erklärt Pooja Kumra, Strategin bei TD Securities, gegenüber der „Financial Times“. Die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen kletterte auf mehr als 2,5 Prozent, nachdem sie Anfang Dezember noch bei rund 2 Prozent gelegen hatte. Der Spread zu zweijährigen Papieren weitete sich auf fast 0,4 Prozentpunkte aus – der größte Abstand seit Ende 2022.

Bei deutschen Bundesanleihen kommt die Spekulation über eine mögliche Reform der Schuldenbremse hinzu. Trotz des aktuell niedrigen Haushaltsdefizits steigt der Druck am langen Ende der Zinskurve. Die Debatte über eine Lockerung der Schuldenbremse zur Finanzierung eines Konjunkturpakets lässt Investoren höhere Kreditaufnahmen und weitere Defizite einpreisen.

Die Europäische Union hat bereits reagiert und will ihre Fiskalregeln temporär lockern, um den Mitgliedsstaaten höhere Verteidigungsausgaben zu ermöglichen. „Ich werde vorschlagen, die Escape-Klausel für Verteidigungsinvestitionen zu aktivieren“, sagte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen am Freitag auf der Münchner Sicherheitskonferenz. „Das wird es den Mitgliedstaaten ermöglichen, ihre Verteidigungsausgaben erheblich zu erhöhen. Natürlich werden wir dies in einer kontrollierten und bedingten Weise tun“, fügte sie hinzu.

Rüstungskonzerne erwarten stärkeres Wachstum

Die Erwartung steigender Verteidigungsausgaben lässt auch die Aktienkurse der europäischen Rüstungskonzerne deutlich steigen. Der deutsche Rüstungshersteller Rheinmetall legte am Montag um 14 Prozent zu, während die britische BAE Systems um 9 Prozent und der französische Konzern Thales um 7,8 Prozent stiegen. Der Stoxx Europe Aerospace and Defence Index erreichte seinen höchsten Stand seit den frühen 1990er Jahren.

„Um mit amerikanischen Rüstungsunternehmen mithalten zu können, braucht man eine gewisse Größe. Der hohen Nachfrage in Europa können wir nur mit industrieller Waffenproduktion begegnen“, erklärte Rheinmetall-CEO Armin Papperger neulich in einem Interview. Das Unternehmen rechnet mit einem stärkeren Wachstum als bisher erwartet.