Anleihespezialist Muzinich startet Rentenfonds mit viel Freiheit

Die Fondsgesellschaft Muzinich & Co. erweitert ihr Angebot. Neu im Sortiment ist der Global Tactical Credit Fund (ISIN: IE00BF5S8Q55). Weltweit und möglichst breit in festverzinsliche Wertpapiere streuen – das ist seine Strategie. Mit dabei sind Investment Grade- und High-Yield-Anleihen, Senior Loans (außerbörslich gehandelte Unternehmenskredite), und Staatsanleihen. Anlageziel ist derzeit eine Rendite in Höhe des Geldmarktzinses Libor plus 5 Prozentpunkte über einen kompletten Kreditzyklus gemessen. Die durchschnittlichen Volatilität soll dabei 4 bis 5 Prozent betragen.Fürs Management soll es zwei besonders wichtige Stellschrauben geben: Die Duration will Muzinich den Marktgegebenheiten anpassen – bei steigenden Renditen am Markt eher kurz Duration, bei sinkenden eher eine lange. Zudem will das Management die Schuldner genau prüfen und auswählen.Chef-Portfoliomanager ist Michael McEachern. Er arbeitet seit 1997 in diesem Bereich. Unterstützt wird er durch Warren Hyland für Schwellenländer und Thomas Samson für Europa.Die Details des Global Tactical Credit Fund:Anteilsklassen: Euro (währungsgesichert)ISIN: IE00BF5S8Q55 (ausschüttende A-Anteilsklasse)ISIN: IE00BHLSJ159 (thesaurierende A-Anteilsklasse)Fondsmanagement: Mike McEachern, Warren Hyland, Thomas SamsonManagementvergütung: 1,05 Prozent pro JahrPerformancegebühr: KeineMindestanlagesumme: 100.000 EuroAuflagedatum: 13. November 2013Muzinich ist ein Vermögensverwalter für institutionelle Kunden. Spezialisiert ist er auf Unternehmensanleihen und -kredite. Das weltweit verwaltete Kundenvermögen beträgt 28,7 Milliarden US-Dollar.