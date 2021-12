Anleihespezialist wechselt zur Wirtschaftskanzlei Noerr

Ab 1. Oktober 2012 arbeitet Sebastian Wulff für die Wirtschaftskanzlei Noerr . Er soll den Finanzbereich der Frankfurter Filiale weiter ausbauen. Zurzeit leitet der 41-Jährige den Bereich Kapitalmarktrecht bei BNP Paribas. In dieser Position verantwortet er seit 2007 unter anderem die Neuausgabe von Anleihen. Zum Beispiel begleitete Wulff Anfang dieses Jahres eine 500-Millionen-Euro-Anleihe von Hochtief. Bevor er zu BNP stieß, war er sechs Jahre lang für Linklaters tätig.Wulff ist einer von drei Neuzugängen in der Finanzabteilung von Noerrs in diesem Jahr. „Unsere jüngsten Verstärkungen in den Bereichen Steuerrecht, Regulierung sowie Kredit- und Akquisitionsfinanzierung folgen der Strategie, den Finanzbereich der Kanzlei insgesamt weiter zu stärken und zu strukturieren“, so Thomas Schulz, Co-Leiter des Fachbereichs fürs Firmengeschäft bei Noerr.