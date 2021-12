Anleihespezialisten am runden Tisch „Sind die Notenbanken Ihre Freunde oder Ihre Feinde?“

Ist die Geldpolitik gut oder schlecht für die Anleihemärkte? Droht jetzt das große Schuldnersterben? Und was kauft man am besten ins Portfolio? Fragen, denen sich die Fondsmanager Jens Franck von Nordix, Sven Pfeil von Aramea und Christian Bender von Signal Iduna am runden Tisch nähern.