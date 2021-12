Anmeldung gestartet MLP Financial Planning Powertag wird Online-Konferenz

MLP hat die Anmeldungspahse für den diesjährigen MLP Financial Planning Powertag eröffnet. Anstelle zweier Tage beschränkt sich der Finanzvertrieb in diesem Jahr wegen der andauernden Corona-Pandemie auf einen Tag, den die Teilnehmenden gemeinsam in einer Videokonferenz verbringen.

Die Themen werden sich um die „Finanzplanung in einer komplexen Welt“ drehen. Traditioneller Veranstaltungsort ist bislang die Unternehmenszentrale in Wiesloch gewesen.

Wie jedes Jahr legt MLP die Veranstaltung Interessierten aus anderen Beratungshäuser ans Herz. Die Teilnahme kostet 69,00 Euro und Anmeldungen sind hier möglich.