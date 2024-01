Neuzugang bei Schroders: Anna Podoprigora ist seit Januar 2024 als Multi-Asset-Portfoliomanagerin bei der internationalen Investmentgesellschaft tätig. Das bestätigt das Unternehmen auf Anfrage von DAS INVESTMENT.

Podoprigora war zuvor fast fünf Jahre in dieser Position bei der Meag tätig, dementsprechend arbeitet sie am Münchner Standort von Schroders. Sie berichtet direkt an Ingmar Przewlocka, Senior Portfoliomanager Multi-Asset bei Schroders.

Podoprigoras Schwerpunkt werde vor allem auf dem Schroders ISF Global Multi-Asset Balanced liegen, da dieser laut Unternehmensangaben zuletzt stark gewachsen ist. Das Fondsvolumen liegt bei derzeit 517 Millionen Euro (Stand 30.11.2023). In Podoprigoras Zuständigkeit fällt ebenso die Verwaltung institutioneller Spezialfonds-Mandate und von Publikumsfonds.