Preiskampf, aktive ETFs, Entnahme bis 85: Annalena Runte von Fidelity spricht über das Altersvorsorge-Depot, Beratergebühren und was nach der ersten Auszahlung kommt.

Annalena Runte ist als AVD-Erklärerin für Fidelity im Einsatz. Im Podcast spricht sie über die Preisstrategie und unterschätzte Themen rund um das Altersvorsorgedepot

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Annalena Runte hat dieses Jahr vermutlich öfter „Altersvorsorgedepot“ gesagt als die meisten Menschen „Guten Morgen“. Die Sales-Managerin von Fidelity International erklärt das AVD seit Monaten in Vollzeit: In Webinaren, Events, Beratergesprächen, dutzendweise Terminen. Über oder unter tausend Mal in diesem Jahr? „Noch unter, aber nah dran.“



Im Frühsommer klang das alles noch anders. „Wir hatten vor drei, vier Monaten ein Event bei uns in der Villa, wo wir schon mal angefangen haben, das Thema aufzunehmen und zu sagen: Hier Leute, beschäftigt ihr euch damit schon?“, erzählt Runte. „Da waren die Antworten noch ruhig, zurückhaltend. So: Ja, da kommt was, mal schauen.“

„Das hat sich sehr schnell sehr gedreht“, sagt sie. Den Grund sieht sie in der Dauerpräsenz des Themas: „Wenn man Linkedin aufmacht, Social Media generell, die Medien, dann ist von unserer Branche jeder, der irgendwie damit zu tun hat, mittlerweile da auch präsent.“ Die Kehrseite: Berater und Beraterinnen würden „mit sehr vielen Infos, mit sehr vielen Webinaren zugeschüttet“.

Heute hat Runte deshalb das umgekehrte Problem. Es bremst kein Desinteresse mehr, sondern das Vorwissen im Publikum. „Jetzt muss man eher schauen: Wie kann man die Berater noch abholen? Was ist denn da noch wirklich zu erzählen?“, sagt sie. „Weil viele schon so gut aufgeschlaut sind, dass eher die kritischen Fragen kommen, wo man selber vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken muss.“



Am längsten gezögert haben die erfahrenen Unabhängigen. Verständlich: Viele ältere IFAs, sagt Runte, „haben vielleicht schon das eine oder andere blaue Auge mit einem Riester-Vertrag bekommen oder einfach schlechte Erfahrungen“ gemacht, in Kundengesprächen etwa.

Riester und Altersvorsorgedepot: Was der Wegfall der Garantie ändert

Womit wir bei Riester wären. Die Branche spricht vom Paradigmenwechsel, ein ziemlich großes Wort für ein Depot. Runte findet es passend: „Ich würde das jetzt nicht als zu hoch gegriffen sehen.“ Sie argumentiert mit dem deutschen Anlegerverhalten: „Die Deutschen sind zwar als Sparer bekannt, aber jetzt nicht als diejenigen, die wirklich groß am Aktienmarkt unterwegs waren.“ Verglichen mit Skandinavien, Großbritannien oder den USA, „wo das ja ganz anders verwurzelt ist“, biete das AVD „endlich mal eine Chance, wirklich auch eine kapitalmarktgedeckte Lösung zu finden“.

Entscheidend ist für sie der Wegfall der Beitragsgarantie, und zwar weniger wegen der Rendite als wegen des Kundengesprächs. Jahrelang mussten Berater erklären, warum jemand 30 oder 40 Jahre einzahlen soll, um am Ende ungefähr das Eingezahlte zurückzubekommen. „Ich kann meinen Kunden jetzt nicht damit überzeugen, zu sagen: Hier, du zahlst das und das ein und kriegst dann das und das garantiert raus“, sagt Runte, während derselbe Kunde im freien ETF-Sparplan ganz andere Zahlen sieht. Fidelity hatte vorher keine Garantieprodukte im Angebot und führte diese Gespräche deshalb nie.



Genauso wichtig findet sie, wer jetzt dazukommt: „Selbstständige konnten ja vorher gar kein Riester abschließen, beziehungsweise Mitglieder von Versorgungswerken. Da werden jetzt ganz viele Leute miteinbezogen, die vorher von den Fördermöglichkeiten per se ausgeschlossen waren.“

Sind Freiberufler damit der spannendere Markt als der klassische Riester-Kunde? Runte winkt ab: „Ich würde das nicht in Schubladen packen.“ Dagegen stehen rund 15 Millionen Riester-Verträge im Bestand, und für die gibt es aus ihrer Sicht kein Pauschalurteil: „Nicht für jeden Riester-Sparer heißt das jetzt: Kündige deinen Riester und schließ ein neues Altersvorsorgedepot ab. Das muss immer geprüft werden.“



Selbstständige hätten ohnehin anders vorgesorgt, weil sie wussten, dass für sie keine Zulagen kommen. Den größeren Zugewinn sieht Runte bei den „Normalangestellten, für die einfach nicht interessant war, was es da bisher gab“.

So baut Fidelity das Vorsorgedepot

Fidelity startet mit drei Varianten: VorsorgeDepot, VorsorgeDepot Standard und VorsorgeDepot Plus. Nummer eins ist das regulatorische Minimum, tauglich für die Frühstart-Rente. „Das muss so angeboten werden, weil da keine Vertriebsmarge inkludiert sein darf.“ Das Standarddepot zielt auf jüngere, preissensible Kunden: nachvollziehbar, transparent, mit einsehbarem De-Risking-Pfad. Ein Detail geht dabei oft unter. Der Kunde darf die Vorgaben überschreiben: „Wenn jemand sagt, ich möchte bis zwei Jahre vorher bei 100 Prozent Aktienquote bleiben, dann ist das auch fein.“

Das Plus-Depot ist eine Vermögensverwaltung, und Runte hat dafür einen klaren Hauptfall im Kopf: Menschen kurz vor der Rente. „Dann geht es nicht mehr darum, in den letzten drei, vier Jahren noch groß Performance abzugreifen, sondern eher um den Kapitalsicherungsmechanismus.“ Dahinter stecken taktische Eingriffe, die über die ganze Laufzeit gelten: „Man könnte zu jedem Zeitpunkt die Aktienquote um 10 Prozent reduzieren.“ Und das endet nicht mit dem Renteneintritt. „Wir machen das nicht nur in der Ansparphase und in der De-Risking-Phase, sondern auch hinterher, wenn der Kunde schon 75 ist und monatlich seine Auszahlung bekommt.“ Genau dort verortet sie ihr Alleinstellungsmerkmal: „Ich glaube, damit setzen wir uns von vielen anderen Marktteilnehmern und Wettbewerbern ab.“

Aktive ETFs statt Plain Vanilla: Fidelitys Fokus auf Alpha

Im Standarddepot stecken zwei aktive ETFs. Warum nicht zwei möglichst billige Index-ETFs? „Wir sind ein aktives Research House“, sagt Runte. Geplant war zunächst ein aktiver ETF auf den World-Index. Dann habe man „recht schnell erkannt, dass es viel wichtiger ist, eine Komponente zu haben, die auch die Schwellenländer mitzieht“. Ein weiterer aktiver ETF soll deshalb voraussichtlich Mitte November starten.

Technisch sind das Research-Enhanced Produkte, keine Full-Conviction-Fonds: nah am Index, aber mit leichten Verschiebungen bei Sektoren, Ländern und einzelnen Titeln. Runte grenzt sie gegen die hauseigene Fundamental-Reihe ab, die weiter abweichen darf. Fürs Standardprodukt hat Fidelity sich anders entschieden: „Wir haben uns darauf festgelegt, dass wir ein Produkt haben wollen, wo wir eben kleine Spitzen setzen können“, ohne „komplett frei abzuweichen“. Zu den Kosten sagt sie: „Wir sind davon überzeugt, dass wir durch dieses aktive Research die Kosten mehr als nur outperformen und damit wirklich mehr Alpha generieren können als die Beta-1-Produkte.“

Kosten im Altersvorsorgedepot

Und damit zur Preisfrage. Die Deka nimmt im Standardmodell 0,1 Prozent, Scalable Capital zum Start gar nichts. Fidelity verlangt 0,35 Prozent im Direktvertrieb, 0,75 Prozent über Berater, dazu zwölf Euro Depotentgelt im Jahr. Die Vermögensverwaltung VorsorgeDepot Plus kostet 1,35 Prozent plus 24 Euro. Wie erklärt man einem Sparer am Küchentisch, dass er hier mehr zahlt?



„Die Kostenfrage ist ein Faktor, der nicht außer Acht zu lassen ist“, sagt Runte. „Der ist aber für mich auch nicht der einzige Punkt.“ Sie rechnet den Service dagegen: Die FFB baut gerade ein neues Team fürs Zulagenmanagement auf. „Dafür braucht man auch Leute. Das produziert auch Kosten.“ Eine Schnittstelle zur Zulagenstelle ZFA hat die Fondsbank bereits, sie kann also einschätzen, was da noch kommt.

Den zweiten Grund sagt Runte offen, und er hat mit dem Produkt wenig zu tun. Fidelity will ein Angebot, das „auch von der Bepreisung für den Berater konkurrenzfähig“ ist: „Es ist schon wichtig, ein Produkt zu haben, wo man für den Berater eine gute Vertriebsmarge auskehren kann, weil der Berater ja auch mit seinem Kunden dort sitzen und das ganze Produkt besprechen soll. Und Beratung hat halt nun mal auch ihren Preis.“ Die Differenz zwischen 0,35 und 0,75 Prozent ist also genau das: bis zu 40 Basispunkte für den Vermittler. Im Plus-Depot sind es bis zu 75.

Wovon lebt ein Berater beim AVD?

Auf übertragenes Riester-Kapital dürfen keine Abschlusskosten mehr anfallen, gezillmert wird auch nicht mehr. Wovon lebt die Beratung dann? Runte ordnet das Produkt in den Alltag ein: Das AVD sei „nur ein Bestandteil“, ein neuer Anknüpfungspunkt für Gespräche mit alten und neuen Kunden.



Von Servicegebühren oder Honorarmodellen obendrauf hält sie wenig. Wer diese Büchse der Pandora öffne, „tut dem Produkt nicht den Gefallen, den es haben sollte“. Dafür hat sie ein Bild: „Das AVD ist einfach nur eine Blüte an einer gesamten Blume.“

Ablaufmanagement: Wer haftet, wenn der Kunde die Aktienquote vergisst?

Im Standarddepot darf der Kunde vom Ablaufmanagement abweichen. Was also, wenn jemand mit 58 die Aktienquote hochdreht und mit 64 vergessen hat, dass er den Haken gesetzt hat? Wer passt auf?



„Wir wollen gar nicht an diesen Punkt kommen, dass ein Kunde auf einmal sagen kann: Oh, das hat vielleicht mein Berater vergessen“, sagt Runte. Die FFB hat deshalb eine harte Grenze eingezogen und stellt spätestens zum Start der Auszahlphase auf eine 30/70-Quote um: „Es ist ja schön, dass du bis jetzt quasi Vollgas die 100 Prozent oder auch 80 Prozent gemacht hast, aber hier wechseln wir jetzt auf 30 Prozent Aktie und 70 Prozent in den Rentenbaustein, einfach um hinten dran das Risiko wirklich zu minimieren.“

Das unterschätzte Beratungsthema beim Altersvorsorgedepot

Über die Ansparphase redet die ganze Branche. Über das Entsparen redet fast niemand. Dabei ist das für viele Kunden der eigentlich neue Teil: ein Auszahlplan statt faktischer Zwangsverrentung, dazu bis zu 30 Prozent Einmalentnahme zum Start



Der Auszahlplan muss mindestens bis zum 85. Lebensjahr reichen, die Monatsrate steht aber nicht ein für alle Mal fest: „Der Regulator schreibt vor, dass man sich wirklich alle drei Jahre den Depotbestand noch anschauen muss, um dann wieder neu zu errechnen, wie viel pro Monat ausgezahlt werden darf.“



Viele Berater gehen bisher davon aus, dass die Rate einmal festgelegt wird und dann bleibt. Eine Beraterin fragte Runte bei einem Termin sinngemäß: Kann es passieren, dass das Geld doch nicht bis 85 reicht?

Daraus zieht Runte eine ganze Reihe von Gesprächsanlässen, gerade kurz vor Rentenbeginn: „Hey lieber Kunde, du hast gerade noch einen Riester da. Wäre es nicht eventuell sinnvoller, das jetzt wirklich nochmal umzumünzen in ein Altersvorsorgedepot?“ Der Hebel heißt Vererbbarkeit. Bei Riester steht am Ende die Leibrente, beim übertragenen Depotvolumen gilt: „Wenn der Kunde, bevor er 85 ist, verstirbt, dann würde das Volumen, was noch da wäre, ja auch in die Erbmasse mit reinfließen.“

Ihr Urteil über diese Phase: „Die Auszahlphase ist super interessant. Die bietet sehr viele Möglichkeiten für Berater, neue Anknüpfungspunkte zu setzen.“ Und der Kunde muss entscheiden, ob er sein über Jahrzehnte hart eingezahltes Kapital absichert und trotzdem investiert bleibt: „Wenn man mit 65 in Rente geht, sind es bis 85 noch 20 Jahre. Da kann doch einiges passieren.“

Was Beratern beim AVD Bauchschmerzen macht

Ein Produkt, das alles einfacher machen soll, braucht gerade noch viel Erklärung, bevor es sich einfach anfühlt. Was nennen Berater, wenn Runte nach ihren Sorgen fragt? Zwei Dinge. Erstens die Förderlogik: „Viele Berater wissen selbst noch nicht genau, wie das mit den Förderungsmöglichkeiten ist.“ Zweitens die Angst vor Papierkram, weil die Abläufe auf der gewohnten Plattform neu sind.



Runte beruhigt: „Es muss ja nicht alles zum 1. Januar 2027 erfolgen. Wir sind startklar, unsere Produkte sind gesetzt, aber der Berater kann ja auch noch im Februar oder im März oder im Oktober mit seinem Kunden darüber entscheiden. Da sollte man gar nicht so sehr in Hektik verfallen.“ Parallel laufen Webinare, auch über die Maklerpools, die die Customer Journey Schritt für Schritt durchgehen. „Das Thema ist regulatorisch schon anspruchsvoll“, räumt sie ein. „Aber ich glaube, wenn es einmal sitzt, dann kann das einen enormen Mehrwert für den Berater bieten.“

Braucht ein 23-Jähriger noch einen Berater?

Für unter 25-Jährige gibt es einmalig 200 Euro Berufseinsteigerbonus. Dieselbe Generation hat ihren ETF-Sparplan längst beim Neobroker, argumentiert Podcast-Host Christoph Fröhlich. Erreiche Beratung die überhaupt noch, fragt er.



Runte sieht da keinen Widerspruch. Sie verweist auf eine Studie, die sie kürzlich gelesen hat: Wie unterscheidet sich das AVD für unter 30-Jährige von anderen Investments? Förderung, Zulagenmanagement und vor allem die Steuerfragen, etwa bei Einzahlungen über den Förderhöchstbetrag hinaus, ließen auch jüngere Leute „vielleicht nicht überfordert, aber mit Rätseln zurück“.

„Wir haben hier 24-, 25-Jährige, die vielleicht bei Trade Republic oder anderen Neobrokern ein Konto haben, einen ganz normalen ETF-Sparplan, und dann aber sagen: Genau für dieses Thema brauche ich eben Beratung“, sagt sie. Ihr Vergleich kommt aus der Versicherungswelt: Kleine Policen holt man sich übers Vergleichsportal, „für die wirklich Großen braucht man tatsächlich doch mehr Beratung“.

Acht Millionen Depots im ersten Jahr?

Franklin Templeton traut dem AVD bis zu 8 Millionen Depots im ersten Jahr zu. Runte hält sich zu dieser Einschätzung zurück. Andere Häuser hätten eigene Berechnungen und Sichtweisen hinter solchen Aussagen. Der Anspruch bleibt trotzdem groß. Fidelity sehe im Altersvorsorgedepot etwas, „was wirklich die Branche in gewisser Weise auch revolutionieren kann und was definitiv einen gewissen Impact haben wird, was man aber wahrscheinlich nicht sofort sehen wird“. Selbst wer die Hälfte der 15 Millionen Riester-Verträge bewegt, bewegt erst einmal nur Volumen: „Dieses System des Altersvorsorgedepots wird sich erst in den nächsten Jahrzehnten wirklich bemerkbar machen, weil das einfach solche Summen sind, die ratierlich über jeden Monat dann eingezahlt werden.“



Wie ernst es dem Haus ist, zeigt Runte an Ressourcen: „Wir schaffen auch neue Positionen. Wir investieren aufgrund des Altersvorsorgedepots wirklich sehr hoch in uns und in die Plattform.“

Bleibt die Frage, ob das AVD gekauft oder verkauft wird. „Ich glaube tatsächlich beides.“ Auf der einen Seite neue Kundengruppen, die die Lücke in der gesetzlichen Rente immer deutlicher spüren. Auf der anderen eine Branche mit handfestem Eigeninteresse: „Viele Marktteilnehmer innerhalb unserer Branche sind natürlich auch incentiviert, dass das funktioniert.“ Erst wenn sich das Produkt gesellschaftlich festgesetzt hat, werde es überwiegend gekauft.