Anne-Christine Farstad managt bei MFS Investment Management mit dem Contrarian Value (ISIN: LU1985811782 ) und dem Contrarian Capital ( LU2864445049 ) zwei Fonds für antizyklische Investments. Damit steht sie – gemeinsam mit ihrem Co-Manager Zahid Kassam – immer auf der anderen Seite als die breite Masse: Farstad kauft, wenn alle verkaufen, und verkauft, wenn alle kaufen. Im Interview spricht sie über die Philosophie hinter dem Contrarian-Ansatz, außergewöhnliche Krisen und ihre deutschen Lieblingsaktien.

DAS INVESTMENT: Ein Kollege hat in einem Artikel über Sie einmal geschrieben, Sie kaufen dort, „wo es wehtut“. Würden Sie das selbst auch so formulieren?



Anne-Christine Farstad: Ja, absolut. Als ich 2015 die Idee des Contrarian Value Investing, also des antizyklischen Investierens, unserem damaligen Investmentchef – und heutigen CEO – Ted Maloney vorgestellt habe, war mein Argument im Kern: Nach zehn Jahren an den Märkten habe ich das Gefühl, dass wir eine Sache noch zu wenig ausnutzen – die menschliche Natur. Egal um welche Investmentstrategie es geht, am Ende stehen immer Menschen dahinter. Und Menschen sind manchmal ängstlich und manchmal gierig. Ich wollte mir genau das zunutze machen. Das Wort „wehtun“ passt auch deshalb so gut, weil es ein zutiefst menschliches Gefühl ist.

Wo liegt der Unterschied zu klassischen Value Fonds?



Farstad: Traditionelle Value-Fonds haben ein festes Universum – die günstigsten tausend Unternehmen der Welt, und dann sucht man die besten dreißig oder vierzig heraus. Das Problem dabei: Value als Stil ist manchmal günstig bewertet, manchmal teuer. Was ich am Contrarian-Ansatz schätze: Man kann in allem konträr sein – in Qualität, in Wachstum, in Regionen. Man ist nicht an einen Stil-Bias gebunden, der je nach Marktphase mal attraktiv und mal unattraktiv ist.

Wie würden Sie die Philosophie hinter dem Ansatz beschreiben?



Farstad: Wir investieren global und ohne Benchmarks – aus gutem Grund. Will ich Banken mit zehn Prozent gewichten, nur weil sie zehn Prozent im Index ausmachen? Passive Fonds haben strukturell den Nachteil, dass sie bei einem Titel am stärksten gewichtet sind, wenn er am teuersten ist – und am geringsten, wenn er am günstigsten ist. Ich versuche genau das Gegenteil. Unser Active Share liegt seit jeher bei weit über neunzig Prozent. Außerdem sind wir keine Superforecaster, wir stützen uns auf Wahrscheinlichkeiten.

Können Sie das genauer erklären?



Farstad: Je günstiger ich etwas kaufe, desto weniger sicher muss ich über den weiteren Verlauf sein. Wir suchen solide Unternehmen mit starker Bilanz, bei denen der Markt bereits das Schlimmste – den Weltuntergang – eingepreist hat. Dabei achten wir vor allem auf das Risiko-Ertrags-Verhältnis, suchen nach Asymmetrien, haben das Abwärtsrisiko im Blick. Was wir im Laufe der Zeit gelernt haben: Schulden sind der Feind des Contrarian-Investors. Warum? Wenn die Aktie fällt, will man nicht nachkaufen. Aber alles, was man bei Kursrückgängen nicht aufstocken möchte, gehört gar nicht erst ins Portfolio.

Besteht nicht das Risiko, günstige Aktien zu kaufen, die günstig bleiben – sogenannte Value Traps?



Farstad: Das Risiko besteht immer. Aber wir kaufen bewusst nichts ohne Terminal Value, also ohne zukünftigen Wert. Vieles von dem, was wir halten, sind eigentlich langweilige, aber sehr rentable Unternehmen, die zyklisch aus der Mode geraten sind. Wir kaufen keine sogenannten Melting Ice Cubes – Unternehmen mit hohen kurzfristigen Cashflows, die aber Marktanteile verlieren. Ein Beispiel: Wir haben nie in reine Tabakfirmen investiert, weil die Volumina jedes Jahr fallen, während die Preise steigen – und am Ende raucht ein Mann die 50-Milliarden Dollar-Zigarette.

In welchem Marktumfeld funktioniert Ihre Strategie am besten, in welchem am schlechtesten?



Farstad: Am schwierigsten ist ein enges, thematisches Momentum-Umfeld – wie der aktuelle KI Markt. Als Contrarian-Investor wird man nie die heißeste Aktie besitzen. Am besten funktioniert die Strategie aus Krisen heraus. Wenn es richtig brennt, können wir extrem günstig kaufen und nachkaufen. Wenn sich der Markt erholt, ist die Performance entsprechend stark. Das hat man bei unserem Fonds immer wieder gesehen – egal ob Covid, Russland-Ukraine-Krieg, Trumps Handelskrieg oder Liberation Day.

Die Fonds Der MFS Contrarian Value (ISIN: LU1985811782) – aufgelegt 2019 – investiert antizyklisch in Unternehmen aus aller Welt und jeder Größe. Seit Juli 2025 ist der 3,2 Milliarden schwere Fonds für Neuanleger geschlossen. Damit soll die Flexibilität, auch in Mid-Cap-Titel zu investieren, erhalten bleiben. Die Performance kann sich sehen lassen: Seit Auflage hat der Fonds in Euro – Stand Anfang August 2026 – knapp 185 Prozent zugelegt. Über drei Jahre sind es 70 Prozent, auf Jahressicht mehr als 20 Prozent – damit liegt die Strategie über alle Zeiträume deutlich über dem breiten Aktienmarkt.



Für alle Anleger zugänglich ist der 2024 gestartete MFS Contrarian Capital (LU2864445049), der dieselbe Philosophie im Large-Cap-Universum umsetzt. Kürzlich hat das Fondsvolumen die Marke von einer Milliarde US-Dollar überschritten. Seit Auflage liegt der Fonds in Euro 42 Prozent

im Plus, über ein Jahr sind es 28 Prozent. Die Portfolios überschneiden sich zum Teil – jüngste Treiber waren Titel wie Samsung, Ryanair und Glencore.

Gibt es eine Krise, die Ihnen als Investorin besonders in Erinnerung geblieben ist?



Farstad: Covid war – trotz allem – eine außergewöhnliche Zeit zum Investieren. Ein paar Beispiele: Selbst robuste Konsumgüterhersteller wie Adidas, die frühere Krisen kaum gespürt hatten, standen plötzlich vor einem beispiellosen Umsatzeinbruch. Unternehmen wie Booking.com oder Richemont, die mir zuvor immer zu teuer waren, wurden abverkauft. In den sechs Wochen zwischen dem Marktgipfel im Februar 2020 und dem Tiefpunkt haben wir das Portfolio massiv umgeschichtet – zuerst Barreserven eingesetzt, dann Defensivtitel in Zykliker gedreht und jede Woche weiter nachgekauft. Vom Tief aus gesehen lag unsere Outperformance gegenüber dem MSCI World Value relativ bei 29 Prozent und absolut bei 87 Prozent.

Sie gelten als skeptisch gegenüber Tech-Unternehmen – warum?



Farstad: Das stimmt so nicht. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren viel Tech besessen: Apple und Google nach dem ersten Amtsantritt von Trump 2017, eine ganze Reihe von Soft ware-Titeln während der Cloud-Transformation, die vom Markt missverstanden wurde. Wir würden jederzeit wieder Tech kaufen. Derzeit halten wir aber keinen einzigen Tech-Titel. Das überrascht wahrscheinlich nicht, denn das ist im Moment alles andere als konträr – abgesehen von Software.

Aber?



Farstad: Bei Software-Unternehmen finde ich es schwierig, mir den zukünftigen Wert vorzustellen. Man kann kaum vorhersagen, welche Software-Unternehmen unter KI gewinnen und welche verlieren. Samsung ist ein gutes Beispiel dafür, wie schnell sich die Stimmung drehen kann: Wir haben die Aktie gekauft, als sie am Boden ihrer Bewertungsspanne lag – der Markt hatte Samsung abgestraft, weil es im Rennen um KI-Speicherchips zunächst hinter dem Konkurrenten SK Hynix zurückgeblieben war. Als der gesamte KI-Sektor an Fahrt aufgenommen hat, ging es wieder steil nach oben. Das zeigt, wie schnell aus einem KI-Verlierer ein KI-Gewinner wird – und umgekehrt. Ich gehe jede Wette ein, dass wir in den kommenden fünf bis zehn Jahren einige der heutigen Magnificent-Seven-Titel besitzen werden. So war es schon immer: Der Gewinner von heute ist der Verlierer von morgen.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Welche Branchen stehen derzeit besonders im Fokus?



Farstad: Medtech ist für uns aktuell sehr attraktiv – traditionell als Qualitätssegment wahrgenommen, derzeit aber günstiger bewertet als je zuvor. Diese Unternehmen kämpfen mit diversen Problemen: Abnehmspritzen als mögliche Umsatzkiller, Inflation, schwierige Lieferketten nach Covid. Dazu konkurrieren stabile, langsam wachsende Unternehmen mit KI-Aktien mit viel höheren Wachstumsraten um Indexzuflüsse. Wenn KI-Aktien steigen, fallen Medtechs. Ich rechne aber damit, dass künftig wieder mehr Anleger nach Stabilität suchen – dann wird es einen Umschwung geben. Zwei Titel, die wir in beiden Portfolios halten: Medtronic und Becton Dickinson. Wir sind im Gesundheitsbereich zum ersten Mal, seitdem die Strategie entwickelt wurde, übergewichtet – einfach, weil die Bewertungen so ungewöhnlich sind.

Sie haben auch drei deutsche Unternehmen im Portfolio – Deutsche Post, Zalando und Symrise. Was macht diese Titel interessant?



Farstad: Die Deutsche Post wurde lange in etwa so bewertet wie zu Zeiten, als es noch hauptsächlich ein deutsches Postunternehmen war – obwohl es heute mit Express und anderen Diensten ein völlig anderes, qualitativ hochwertigeres Unternehmen ist. Der Markt hat das Geschäftsmodell falsch verstanden – das aber inzwischen korrigiert.



Zalando ist dagegen nach wie vor ein sehr konträrer Titel. Das Modell, gleichzeitig Händler zu sein und anderen Händlern die Infrastruktur bereitzustellen, ist einzigartig. Das Unternehmen wird in etwa zum Wert der Infrastruktur gehandelt, so als würde das Retailgeschäft nichts beitragen. Das halte ich für viel zu pessimistisch.



Die dritte Aktie, Symrise, ist Teil unserer Positionierung in Spezialchemie – ein Bereich, der sich seit Covid im Abschwung befindet. Auf den Lageraufbau während der Lieferkettenprobleme folgte ein massiver Abbau. Der Markt interpretiert den anhaltenden Preis verfall als strukturelles Problem – diese Einschätzung halten wir für falsch. Symrise ist ein qualitativ hochwertiges Unternehmen, das der Markt zu Unrecht abgestraft hat.

“ Passive machen inzwischen mehr als 60 Prozent des Markts aus. Das hat die größten Momentum-Märkte aller Zeiten geschaffen.

ETFs verändern den Markt. Was bedeutet das für aktive Manager?



Farstad: Passive machen inzwischen mehr als 60 Prozent des Markts aus. Das hat die größten Momentum-Märkte aller Zeiten geschaffen – und dadurch entstehen gewaltige Schwankungen auf Einzeltitelebene. Früher hätte ein Unternehmen, das die Gewinnerwartungen um ein Prozent verfehlt, am nächsten Tag 3 bis 4 Prozent tiefer eröffnet. Heute sind es 20 Prozent, weil es keine fundamentalen Käufer mehr gibt, nur noch Flows und Algorithmen. Für uns ist das von Vorteil: Mit täglichen Trades in beide Richtungen können wir das strukturell ausnutzen.

Ihr ursprünglicher Fonds ist für neue Anleger geschlossen. Seit 2024 gibt es auch eine Large-Cap Strategie – lässt sich das Modell einfach übertragen?



Farstad: Philosophie und Prozess sind identisch – dasselbe Team, dieselbe Herangehensweise, nur mit etwas größeren Unternehmen. Wir fischen im gleichen Stil, nur in einem anderen Teich.

Antizyklisches Investieren klingt logisch – warum setzen das trotzdem so wenige Investoren konsequent um?



Farstad: Da komme ich zur ersten Frage zurück: Weil es wehtut. Verhaltensforscher sagen, dass gegen den Strom zu schwimmen dasselbe Hirnareal aktiviert wie ein Schlag ins Gesicht. Es ist extrem unbequem. Der Masse zu folgen, ist psychologisch viel angenehmer. Passive und Momentum-Investoren machen inzwischen den Großteil des Markts aus – und passiv ist per Definition immer auch Momentum. Wenn etwas steigt, kauft man mehr davon. Das ist menschliche Natur.

Haben Sie sich daran gewöhnt, gegen den Strom zu schwimmen?



Farstad: Es ist noch verrückter als das: Mir macht es Spaß! Im täglichen Leben bin ich eher konfliktscheu. Ich bin niemand, der Streit anzettelt – mit meinem Mann, meinen Kindern, Kol legen oder Freunden. Aber beim Trading kann ich mich mit der ganzen Welt anlegen und muss dabei nicht einmal laut werden. Das liebe ich.