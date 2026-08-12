Anne-Christine Farstad: So geht antizyklisches Investieren
Anne-Christine Farstad managt bei MFS Investment Management mit dem Contrarian Value (ISIN: LU1985811782) und dem Contrarian Capital (LU2864445049) zwei Fonds für antizyklische Investments. Damit steht sie – gemeinsam mit ihrem Co-Manager Zahid Kassam – immer auf der anderen Seite als die breite Masse: Farstad kauft, wenn alle verkaufen, und verkauft, wenn alle kaufen. Im Interview spricht sie über die Philosophie hinter dem Contrarian-Ansatz, außergewöhnliche Krisen und ihre deutschen Lieblingsaktien.