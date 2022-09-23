Wirksame Anreizsysteme Die Führungskräfte-Vergütung sollte an ESG-Kennzahlen gekoppelt sein

Das Erreichen von ESG-Kennzahlen ist bei der Vergütung wichtig, sagt Kirsty Nicholson, Analystin für verantwortungsvolles Investieren bei Columbia Threadneedle Investments.

Joe-Kaeser-Nachfolger Roland Busch (r.): Die Vorstandsgehälter bei Siemens hängen seit 2020 vom CO2-Ausstoß ab.

Kirsty Nicholson

In der Vergangenheit war die Vergütung von Führungskräften ein Anreiz für die Steigerung der traditionellen Leistungskennzahlen wie Umsatz oder betriebliche Effizienz. Heute werden zunehmend Nachhaltigkeitsziele neben den traditionellen Leistungskennzahlen (KPIs) für die Vergütung von Führungskräften vereinbart. Diese reichen von der Verringerung der Emissionen bis hin zu mehr Vielfalt am Arbeitsplatz – und können, wenn sie erreicht werden, nicht nur den Aktionären, sondern auch den Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt zugute kommen.

Im Jahr 2021 haben mehr als die Hälfte der S&P-500-Emittenten und fast die Hälfte der FTSE-100-Emittenten mindestens eine ESG-Kennzahl in die Anreizpläne für Führungskräfte aufgenommen.

2021 erhöhte Shell die Gewichtung seiner Energiewende-Pläne im langfristigen Anreizprogramm (LTIP) auf 20 Prozent.

Seit 2021 berücksichtigt McDonald‘s Diversity-Ziele bei den Boni für Führungskräfte.

Siemens gewichtet seit 2020 20 Prozent der Aktienzuteilungen für seinen Vorstand nach einem internen Nachhaltigkeitsindex, der auf drei KPIs, einschließlich CO 2 -Emissionen, basiert.

Mehr über ESG-Kennzahlen und die Vergütung von Führungskräften, die Erwartungen von Columbia Threadneedle Investments an Unternehmen und die Fortschritte, die durch Engagement erzielt werden, in der Broschüre „ESG Viewpoint“.