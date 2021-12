Anschläge in Paris Weltmärkte reagieren zunehmend elastisch auf Terror

Niemand kann vorhersagen, wie intensiv Investoren auf die Anschläge reagieren werden, bei denen am Freitag Dutzende von Menschen in Paris ums Leben kamen. Doch die Geschichte der Terroranschläge, die sich in den vergangenen 15 Jahren weltweit ereignet haben, zeigt, dass die Reaktionen oft heftig und mit der Zeit immer kurzlebiger ausfallen.Die Ermordung von mindestens 129 Menschen in einer koordinierten Anschlagsserie, hinter der radikale Islamisten vermutet werden, erfolgte zu einem heiklen Zeitpunkt für die globalen Aktienmärkte. Geopolitische Ängste rücken damit an die Spitze der Liste von Faktoren, die die Volatilität in den vergangenen Monaten in die Höhe getrieben hat. Das französische Börsenbarometer CAC 40 Index ist seit April bereits um fast neun Prozent gefallen und könnte diesen Trend fortsetzen, wenn am Montag der Handel wieder aufgenommen wird und wenn sich die Muster der Vergangenheit wiederholen.„Es wäre keine Überraschung, wenn die Märkte zwei oder drei Prozent, vielleicht sogar mehr, abgeben", sagte Yogi Dewan, CEO bei Hassium Asset Management im britischen Gerrards Cross.Die Reaktion auf die Vorgänge vom Freitag zu trennen von dem Abwärtstrend, den die Aktienkurse in letzter Zeit ohnehin eingeschlagen haben, wird allerdings nicht möglich sein. Das könnte zur Folge haben, dass die Widerstandsfähigkeit von Ländern, die Bedrohungen ausgesetzt sind, unterschätzt wird - ebenso wie ihre Entschlossenheit, gegen die Bedrohungen vorzugehen. Die französische Börse wird ihre Öffnungszeiten nicht ändern, schrieb Caroline Nico, Sprecherin bei Euronext NV, am Samstag in einer E-Mail.„Die Menschen werden zusammenstehen und so normal wie möglich auftreten wollen", sagte Matt Maley, Aktienstratege bei Miller Tabak & Co. in New York. „Es wird Auswirkungen haben auf das Handeln der Leute in Frankreich und in ganz Europa, aber das ändert nichts daran, dass die Märkte am Montag morgen offen sein werden."In Dubai fiel der DFM General Index am Sonntag um 3,7 Prozent, so deutlich wie seit drei Monaten nicht mehr. Im frühen Handel am Montag in Asien gab der Euro zum Dollar 0,5 Prozent ab, während als sicher geltende Anlageklassen wie Gold und US-Treasuries anzogen.Was die Pariser Anschläge angeht „hatten die Leute das ganze Wochenende, um die Nachrichten zu verarbeiten und zu überdenken - was in der Regel potenzielle ‚Überraschungseffekte’ dämpft", sagte Kay Van Petersen, Stratege bei Saxo Capital Markets in Singapur. „Die Märkte können sich darüber hinaus sehr gut an Vorkommnisse anpassen, die sich wiederholen. Die Auswirkungen werden von Mal zu Mal geringer."