Wer eine Anschlussfinanzierung für seinen Immobilienkredit benötigt, muss nun in vielen Fällen deutlich höhere Zinsen zahlen. Was bedeutet das für Käufer und den Immobilienmarkt?

Wer zwischen 2016 und Anfang 2022 ein Haus oder eine Wohnung gekauft hat, konnte von Bauzinsen auf historischen Tiefständen profitieren. Teilweise lagen die Konditionen für Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung sogar bei unter einem Prozent. Seither haben sich die Zinsen für Immobilienkredite fast vervierfacht – und aktuell geht es weiter nach oben. Der Iran-Krieg treibt die Renditeerwartungen von langfristigen Staatsanleihen, das lässt auch die Bauzinsen klettern.

Die teureren Finanzierungen treffen nicht nur Neukäufer, sondern auch Eigentümer, die einen Anschlusskredit für ihre Immobilie benötigen. Mit den Zinsen steigen auch die monatlichen Raten. Könnte das für viele zum Problem werden, gar Finanzierungen platzen lassen? Wer die monatlichen Kosten nicht mehr stemmen kann, dem droht im schlimmsten Fall die Zwangsversteigerung der Immobilie.

Eigentümer profitieren von Wertsteigerungen und Tilgung

„Der Zinsunterschied zwischen heute und dem Niveau Mitte der 2010er Jahre wirkt erst einmal drastisch“, sagt Dominik Nehls vom Baufinanzierungsvermittler Dr. Klein. Aber wer heute refinanzieren müsse, befinde sich meist in einer völlig anderen Situation als vor zehn Jahren, beruhigt der Berater aus Berlin. Der Großteil der Haus- und Wohnungsbesitzer habe von zwei entscheidenden Faktoren profitiert: Wertsteigerungen und Tilgung.

„Die Quadratmeterpreise sind in der Zwischenzeit vielerorts stark gestiegen, ebenso die Bodenrichtwerte“, erklärt Nehls. Hinzu komme, dass viele Käufer bereits einen ordentlichen Teil des Darlehens getilgt haben. Dadurch sei die Restschuld teils deutlich gesunken und oft auch der Beleihungsauslauf. Nehls: „Das verbessert die Konditionen bei der Anschlussfinanzierung, da eine niedrigere Beleihung ein geringeres Risiko für das Kreditinstitut bedeutet.“

Die Sorge über eine deutlich wachsende monatliche Kreditrate hält er in den allermeisten Fällen für unbegründet. „Viele Haushalte verfügen heute über ein höheres Einkommen als vor zehn Jahren“, so der Baufinanzierungsexperte. Selbst wenn die Rate um 100 Euro steige, sei das für die meisten gut zu stemmen.

Niedrige Zinsen wurden länger festgeschrieben

Julian Birk, der beim Wettbewerber Interhyp den Bereich Prolongation verantwortet, bestätigt: „Wer in der Niedrigzinsphase finanziert hat, wählte meist eine hohe Tilgungsrate - zwischen 2014 und 2021 lag diese im Schnitt bei über 3 Prozent.“ Entsprechend gering sei die verbleibende Restschuld. Dadurch sei es sogar möglich, dass die Monatsrate sinke, rechnet Birk vor.

Hinzu kommt, dass sich Kunden in der Niedrigzinsphase tendenziell für Verträge mit längerer Zinsfestschreibung entschieden haben – im Schnitt lag die Zinsbindung von zwischen 2014 und 2020 abgeschlossenen Finanzierungen bei 12 bis knapp 14 Jahren.

Zur Herausforderung werde die Anschlussfinanzierung dann, wenn Kunden in der Niedrigzinsphase eine geringe Tilgung gewählt haben. „In diesen Fällen muss nun eine relativ hohe Restschuld zu deutlich höheren Konditionen weiterfinanziert werden“, erklärt Birk. Das seien jedoch Ausnahmefälle.

Kein strukturelles Problem am Immobilienmarkt

Auch Philipp Immenkötter, Analyst am Flossbach von Storch Research Institute, verweist auf gestiegene Löhne und Kaufpreise. Das stärke die Position der Besitzer. „Wer vernünftig geplant hat, sollte keine größeren Probleme bekommen“, so seine Einschätzung. Schwierig könnte es für Käufer werden, die in der Niedrigzinsphase knapp kalkuliert hätten. „Besonders betroffen können Haushalte mit hoher Fremdfinanzierung, wenig Puffer oder gleichzeitig gestiegenen Lebenshaltungskosten sein“, sagt Immenkötter.

Ein strukturelles Problem sieht der Analyst aber nicht: „Es ist nicht zu erwarten, dass durch Zwangsverkäufe der Immobilienmarkt in Schieflage geraten würde.“ Die Nachfrage nach Häusern und Wohnungen sei weiterhin hoch, viele Menschen verfügten über ausreichend hohe Einkommen und Eigenkapital. „Ein größeres Angebot zu niedrigeren Preisen würde wahrscheinlich auf eine hohe Nachfrage stoßen“, so die Einschätzung von Immenkötter.

Frühzeitige Planung und Vergleich von Angeboten wichtig

Dominik Nehls von Dr. Klein rät Käufern, die einen Anschlusskredit benötigen, frühzeitig mit der Planung zu starten. Mit vielen Kunden spreche er bereits drei Jahre vor Ablauf der Zinsbindung. Das schaffe Zeit, den Markt zu beobachten und Angebote einzuholen.

Betroffenen Haus- und Wohnungskäufern rät er, nicht automatisch das Angebot ihrer aktuellen Bank anzunehmen, sondern auch eine Umschuldung zu prüfen: „Ein Wechsel lohnt sich oft, denn das Prolongationsangebot der Hausbank hat in der Regel schlechtere Konditionen als die Angebote von Wettbewerbern.“

Viele Eigentümer halten einen Wechsel für aufwendig und teuer, beobachtet Nehls. Aber der bürokratische Aufwand sowie die Kosten seien gering. Einzige Hürde: Die Grundschuld müsse vom alten auf den neuen Kreditgeber übertragen werden. Dafür fallen Grundbuch- und Notarkosten in Höhe von 0,2 bis 0,4 Prozent der Restschuld an – bei 200.000 Euro wären das etwa 400 bis 800 Euro. Ein Betrag, der durch den Zinsvorteil eines besseren Finanzierungsangebots meist schnell wieder ausgeglichen sei. Bereits ein Zinsunterschied von nur 0,2 Prozent könne eine Zinsersparnis von mehr als 5.000 Euro ausmachen, rechnet Nehls vor.

Zusätzlich könne es Vorteile bringen, die eigene Immobilie bei einer Umschuldung neu bewerten zu lassen. Ist der Wert gestiegen, könnten Eigentümer mit besseren Konditionen rechnen. Zudem empfiehlt Nehls: „Wenn ohnehin eine Anschlussfinanzierung ansteht, kann es sinnvoll sein, Modernisierungskosten gleich mit einzuplanen.“ Viele Banken seien offen dafür, zusätzliche Beträge in das Darlehen zu integrieren – beispielsweise für eine energetische Sanierung oder größere Renovierungen.