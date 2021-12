Redaktion 30.03.2017 Lesedauer: 1 Minute

Ansprüche an den Lebensabend Heutige Rentner bescheidener als künftige Rentengeneration

Die heutigen Rentner äußern meist bescheidenere Bedürfnisse als die heute 25- bis 35-Jährigen, wenn sie nach ihren Wünschen für den eigenen Lebensabend befragt werden. So fallen die Ansprüche der künftigen Rentengeneration einer aktuellen Umfrage zufolge in der Regel deutlich höher aus als bei der Generation 65 plus – und das trotz eines sinkenden Rentenniveaus.