Paulo Salazar, Head of Emerging Markets Equity, und Vivek Dhawan, Senior Fund Manager im Emerging Markets Equity Team von Candriam, erläutern, warum sie sich auf langfristige strukturelle Trends konzentrieren, anstatt kurzfristigen Marktbewegungen hinterherzulaufen. Besonders attraktive Chancen sehen sie bei der KI-Infrastruktur in Taiwan und Südkorea, bei der demografischen Dividende von Märkten wie Indien und Indonesien sowie bei der beschleunigten Energiewende. Mit einem selektiven, thematischen und Bottom-up-Ansatz filtern sie die Länder, Sektoren und einzelnen Unternehmen heraus, die am besten positioniert sind, davon zu profitieren – und diversifizieren dabei über einzelne Länder, Sektoren oder Rohstoffzyklen hinaus.

Herr Salazar, welche Schwellenländer entwickeln sich derzeit besonders stark?

Paulo Salazar: Mehrere Märkte stechen derzeit in unserem Anlageuniversum hervor. Taiwan und Südkorea profitieren von ihrer zentralen Position im globalen Halbleiter- und Hardware-Ökosystem, das KI, Cloud Computing und die Digitalisierung unterstützt.

Indien bietet weiterhin ein breites Spektrum an Chancen in den Bereichen Produktion, Infrastruktur, finanzielle Inklusion, steigender Binnenkonsum und Gesundheitswesen. Brasilien und Mexiko bieten unterschiedliche Wachstumsquellen, darunter Finanzdienstleistungen, Versorger, erneuerbare Energien und – im Fall Mexikos – Nearshoring.

Besonders wichtig ist heute die Vielfalt dieser Wachstumstreiber. Das Wachstum der Schwellenländer hängt nicht mehr von einem einzelnen Land, Sektor oder Rohstoffzyklus ab.

Welche Länder stehen weiterhin vor Herausforderungen?

Salazar: Chinas Erholung verläuft weiterhin uneinheitlich. Der Immobilienmarkt ist nach wie vor fragil, die Konsumnachfrage erholt sich nur allmählich, und der Gewinn- und Margendruck ist beispielsweise im E-Commerce und bei Essenslieferdiensten weiterhin sichtbar. Gleichzeitig profitieren ausgewählte Sektoren, die mit Chinas langfristigen strategischen Prioritäten übereinstimmen – etwa Halbleiter, Automatisierung, erneuerbare Energien und fortschrittliche Produktion – weiterhin von erheblichen Investitionen.

Auch Volkswirtschaften, die Energie importieren, stehen bei steigenden Ölpreisen vor besonderen Herausforderungen. Indien und die Türkei sind beispielsweise über die Inflation und ihre außenwirtschaftlichen Bilanzen stärker betroffen. In Indien erfordern zudem Sorgen über die Bewertungen und ein langsameres Wachstum im Dienstleistungssektor einen selektiven Ansatz. Dies ändert jedoch nichts an unserer längerfristigen Einschätzung der Chancen in den Bereichen Produktion, Infrastruktur, finanzielle Inklusion, höherwertiger Konsum und Gesundheitswesen.

Herr Dhawan, können Anleger mit Candriam-Produkten gezielt in einzelne Länder investieren?

Vivek Dhawan: Unsere Aktienstrategien für Schwellenländer bieten über die für die Portfolios ausgewählten Unternehmen ein Engagement in einzelnen Ländern. Sie sind jedoch als diversifizierte Strategien und nicht als reine Länderinvestments konzipiert. Die Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China Strategie beispielsweise ermöglicht den Zugang zu einem breiten Spektrum von Märkten, darunter Indien, Indonesien, Taiwan, Südkorea, Brasilien und Mexiko. Ziel ist es, mehrere Wachstumsquellen miteinander zu verbinden – Technologie, Demografie, Binnenkonsum, finanzielle Entwicklung und Diversifizierung der Lieferketten – anstatt allein auf die Entwicklung eines einzelnen Landes zu setzen.

Auf welche Sektoren konzentrieren Sie sich bei der Aktienauswahl für Ihre Fonds in den Schwellenländern besonders?

Salazar: Technologie ist einer unserer wichtigsten Schwerpunkte, insbesondere die physische Infrastruktur, die erforderlich ist, damit KI im großen Maßstab betrieben werden kann. Dazu gehören Halbleiter, Speicherchips, Hardware, Konnektivität, Rechenzentren und Energieinfrastruktur. Taiwan und Südkorea nehmen in diesem globalen Ökosystem zentrale Positionen ein.

Darüber hinaus konzentrieren wir uns auf Unternehmen, die an der Energiewende und der Energiesicherheit beteiligt sind, darunter Erzeuger erneuerbarer Energien, Stromnetze, Batteriespeicher, Energieeffizienz und Elektrifizierung.

In Indien sehen wir Chancen in den Bereichen Produktion, Infrastruktur, finanzielle Inklusion, höherwertiger Konsum und Gesundheitswesen. Lateinamerika bietet Engagements in Finanzdienstleistungen, Versorgern, Telekommunikation und erneuerbaren Energien, während ausgewählte Chancen in der EMEA-Region mit erneuerbaren Energien, Infrastruktur und finanzieller Konvergenz verbunden sind.

Unser Ansatz bleibt ausgesprochen selektiv. Wir suchen Unternehmen, die starke Fundamentaldaten, nachhaltiges Qualitätswachstum und ein Engagement in langfristigen strukturellen Trends miteinander verbinden.

Welche einzelnen Aktien haben sich gut entwickelt – und warum?

Salazar: Einige der stärksten Einzelbeiträge kamen aus der gesamten KI-Lieferkette. Unser thematischer und auf Clustern basierender Ansatz hat uns dabei geholfen, Profiteure jenseits der bekanntesten Mega-Cap-Unternehmen zu identifizieren. Insbesondere haben wir uns auf Bereiche konzentriert, in denen die raschen Investitionen in die KI-Infrastruktur strukturelle Engpässe geschaffen haben. Dadurch können Unternehmen mit knappen technologischen Fähigkeiten oder begrenzten Produktionskapazitäten von größerer Preissetzungsmacht und steigenden Gewinnen profitieren.

Im Speicherbereich haben SK Hynix und Samsung Electronics von der rasant wachsenden Nachfrage nach High-Bandwidth Memory (HBM) profitiert, einem zunehmend wichtigen Bestandteil von KI-Beschleunigern und Rechenzentrums-Infrastruktur. Weiter entlang der Wertschöpfungskette sind Elite Material mit seiner Expertise bei kupferkaschierten Laminaten (CCL) und Unimicron mit seiner Expertise bei fortschrittlichen Ajinomoto-Build-up-Film-(ABF-)Substraten Beispiele für weniger sichtbare Profiteure zunehmend komplexer Architekturen für High-Performance Computing. Samsung Electro-Mechanics hat mit seinen hochwertigen keramischen Mehrschichtkondensatoren (MLCCs) ebenfalls von einem steigenden Elektronikanteil und immer anspruchsvolleren Spezifikationen profitiert. In China bietet Yuanjie Semiconductor ein Engagement in Photonik und optischer Konnektivität – einem weiteren Bereich, in dem die Anforderungen an die KI-gesteuerte Datenübertragung erhebliche Wachstumschancen schaffen.

Die starken Wertentwicklungen beschränkten sich jedoch nicht auf den Technologiesektor. Aselsan beispielsweise profitierte vom strukturellen Anstieg der Verteidigungsausgaben und der Nachfrage nach hochentwickelter Verteidigungselektronik, während YPF an den verbesserten Aussichten für den Energiesektor Argentiniens partizipierte. Diese Positionen verdeutlichen die Breite unseres thematischen Ansatzes: Strukturelle Wachstumschancen können aus Technologie und Innovation entstehen, aber auch aus Energiesicherheit, industriellen Investitionen, Verteidigung und veränderten geopolitischen Prioritäten.

Wie entwickelt sich die Dividendenkultur in den Schwellenländern?

Dhawan: Wir steuern das Portfolio nicht mit dem ausdrücklichen Ziel einer hohen Dividendenrendite. Die Dividendenrendite ist vielmehr ein Bestandteil der gesamten Investmentthese und kein eigenständiges Auswahlkriterium.

Wir sehen selektive Chancen in den Bereichen Energie, Rohstoffe, Telekommunikation und Finanzen, wo etablierte, cashflow-starke Unternehmen angemessenes Wachstum mit bedeutenden Ausschüttungen an die Aktionäre verbinden können. Wichtig ist, dass Dividenden nicht mehr auf traditionell defensive Sektoren beschränkt sind. Trotz der starken Entwicklung der Technologie-Märkte in Korea und Taiwan bieten ausgewählte Technologieunternehmen weiterhin attraktive Dividendenrenditen und gleichzeitig überzeugende strukturelle Wachstumsperspektiven.

Für Anleger entsteht daraus eine interessante Kombination: die Beteiligung an langfristiger Innovation und Gewinnwachstum, ergänzt um eine zusätzliche Komponente der Aktionärsrendite.

Viele Anleger haben die Rally des argentinischen Merval-Index verpasst. Könnte das Beispiel der Milei-Politik als Modell für andere Länder in Süd- und Mittelamerika dienen – und könnten andere Märkte der Region vor einem ähnlichen Aufschwung stehen?

Salazar: Wir wären vorsichtig damit, die Erfahrungen eines einzelnen Landes auf den Rest Lateinamerikas zu übertragen. Die Region ist äußerst vielfältig, und jeder Markt verfügt über eigene politische, fiskalische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Wir sehen mehrere Wachstumstreiber, die über kurzfristige politische Entwicklungen hinausgehen. Brasilien bietet Chancen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versorger, Rohstoffe und erneuerbare Energien. Mexiko profitiert von seiner Nähe zu den Vereinigten Staaten und dem langfristigen Trend zum Nearshoring. Ganz allgemein bleibt die finanzielle Inklusion ein wichtiges Thema in Lateinamerika, unterstützt durch wenig erschlossene Bankensysteme und die zunehmende digitale Nutzung.

Anstatt zu versuchen, vorherzusagen, welcher Markt als Nächstes eine starke Rally erleben könnte, konzentrieren wir uns auf Unternehmen, deren Fundamentaldaten von diesen strukturellen Trends profitieren können.

Wir sind davon überzeugt, dass unser thematischer und Bottom-up-Ansatz in diesem Umfeld wertvoll ist. Anstatt eine breit angelegte Richtungsentscheidung für Lateinamerika zu treffen, versuchen wir, gemeinsame strukturelle Trends zu identifizieren und anschließend zu bestimmen, welche Länder, Branchen und einzelnen Unternehmen am besten positioniert sind, davon zu profitieren. Auf diese Weise lässt sich ein regionales Thema in sehr konkrete Chancen auf Unternehmensebene übersetzen. Wir sind der Ansicht, dass dieser Ansatz dazu beitragen kann, das Engagement in länderspezifischen Risiken zu reduzieren und gleichzeitig von den stärksten Markttrends zu profitieren.

China ist der größte Handelspartner vieler Schwellenländer. Welchen Einfluss hat China heute auf diese Länder?

Dhawan: Chinas Einfluss bleibt beträchtlich, insbesondere über Handel, Lieferketten und die externe Nachfrage. Schwellenländer außerhalb Chinas sind daher nicht von der Entwicklung der chinesischen Wirtschaft abgeschottet.

Es ist jedoch wichtig, zwischen direktem und indirektem Engagement zu unterscheiden. Ein direktes Engagement umfasst die chinesische Innenpolitik, Regulierung und lokale Konjunkturzyklen. Ein indirektes Engagement spiegelt vor allem Handels- und Nachfragebeziehungen wider. Eine Ex-China-Strategie kann das direkte Engagement gegenüber China-spezifischen regulatorischen, geopolitischen und binnenwirtschaftlichen Risiken reduzieren und gleichzeitig ein Engagement in Unternehmen ermöglichen, die vom globalen Handel und regionalen Wachstum profitieren.

Chinas Einfluss beschleunigt zudem die Diversifizierung der Lieferketten. Die Produktion verlagert sich schrittweise nach Indien, Indonesien und Vietnam, unterstützt durch Infrastrukturinvestitionen und politische Maßnahmen, die darauf abzielen, diese Volkswirtschaften entlang der Wertschöpfungskette weiterzuentwickeln.

Der Klimawandel stellt die Schwellenländer vor Herausforderungen. Wie reagieren die Regierungen, beispielsweise im Hinblick auf die Energieversorgung? China erlebt einen massiven Ausbau erneuerbarer Energiekapazitäten. Wie sieht die Situation in anderen Schwellenländern aus?

Dhawan: Energiesicherheit und Energiewende werden in den Schwellenländern zunehmend miteinander verknüpft. Regierungen und Unternehmen diversifizieren ihre Energiequellen, stärken die Stromnetze und investieren in die heimische Infrastruktur, um ihre Abhängigkeit von importierten Brennstoffen zu reduzieren.

Indien baut seine Solarstromkapazitäten und seine Strominfrastruktur rasch aus. Im Nahen Osten investieren die Regierungen in groß angelegte Solar-, Wind- und Netzprojekte, um ihre Volkswirtschaften breiter aufzustellen und ihre langfristige Energieversorgungssicherheit zu stärken.

Brasilien bietet Engagements in Strominfrastruktur und erneuerbarer Stromerzeugung. Chile ist als bedeutender Kupferproduzent eng mit den langfristigen Investitionen in Elektrifizierung, Netzausbau und erneuerbare Energien verbunden.

Für Anleger erstreckt sich die Chance über die Produzenten erneuerbarer Energien hinaus. Sie umfasst auch Unternehmen, die in den Bereichen Stromübertragung, Modernisierung der Stromnetze, Batteriespeicherung, Energieeffizienz und Elektrifizierung tätig sind.

Worauf achtet Candriam bei der Auswahl nachhaltiger Unternehmen in den Schwellenländern?

Dhawan: Candriam verwendet ein eigenes ESG-Analyserahmenwerk zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Unternehmen. Dieses Rahmenwerk basiert auf dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit und ist zukunftsorientiert. Ziel ist es, die nachhaltigkeitsbezogenen Risiken und Chancen zu identifizieren, denen Unternehmen ausgesetzt sind, und die positiven oder negativen Auswirkungen eines Unternehmens auf unseren Planeten und unsere Gesellschaft zu verstehen.

Das Rahmenwerk betrachtet die zugrunde liegenden Aktivitäten jedes Unternehmens im Detail und untersucht, wie diese Aktivitäten fünf zentralen Nachhaltigkeitsherausforderungen ausgesetzt sind: Klimawandel, Ressourcenknappheit, Digitalisierung, demografischer Wandel sowie Gesundheit und Wohlbefinden. Dieser Teil der Analyse erfasst die aus diesen Faktoren entstehenden Risiken und Chancen sowie die positiven oder negativen Beiträge des Unternehmens zu den Nachhaltigkeitsherausforderungen unserer Welt. Je nach Branche, in der ein Unternehmen tätig ist, können unterschiedliche Nachhaltigkeitsthemen unterschiedlich relevant sein. Deshalb integriert unser Modell eine detaillierte Wesentlichkeitsanalyse für jeden Sektor.

Darüber hinaus untersucht unser Analyseframework, wie ein Unternehmen seine Beziehungen zu seinen Stakeholdern – Kunden, Mitarbeitern, Lieferanten, Investoren, Gesellschaft und Umwelt – gestaltet und wie es die Interessen dieser Stakeholder in seiner langfristigen Strategie berücksichtigt. Dieses Stakeholder-Management kann Risiken und Chancen für das Unternehmen schaffen, aber auch dazu führen, dass ein Unternehmen positiv oder negativ zum Wohlergehen dieser Stakeholder beiträgt. Auch hier berücksichtigen wir den jeweiligen Sektor und gewichten die Wesentlichkeit der einzelnen Stakeholder entsprechend. Während diese Wesentlichkeitsgewichtungen je nach Branche von Unternehmen zu Unternehmen variieren, erfordern viele Unternehmen in den Schwellenländern eine besonders detaillierte Betrachtung von Governance-Themen. Diese spiegeln sich neben den anderen für den jeweiligen Sektor wichtigen Stakeholdern insbesondere in der Kategorie „Investoren“ wider.

Typischerweise weisen Unternehmen mit hohen Nachhaltigkeitsbewertungen Geschäftsmodelle, Aktivitäten und operative Strukturen auf, die es ihnen ermöglichen, das Wachstumspotenzial der strukturellen Veränderungen unserer Welt zu nutzen. Gleichzeitig leisten sie einen positiven Beitrag zur Eindämmung zentraler Nachhaltigkeitsprobleme bzw. zur Anpassung an diese und managen ihre Stakeholder so, dass deren Wohlergehen und nachhaltige Entwicklung gefördert werden.

Die Ergebnisse dieser Analyse können über unterschiedliche Ansätze in Anlagestrategien umgesetzt werden – von Best-in-Class- und Best-in-Universe-Ansätzen bis hin zur ESG-Integration. Die meisten offenen Fonds unserer nachhaltigen Produktpalette verfolgen einen Best-in-Universe-Ansatz. Je nach Kundenbedarf setzen wir jedoch auch andere Ansätze in weiteren Teilen unserer Fondspalette sowie in dedizierten Fonds und Mandaten ein.

Warum schließt der Candriam Sustainable Equity Emerging Markets Ex-China Fund die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, China, aus?

Dhawan: Damit soll keineswegs zum Ausdruck gebracht werden, dass China irrelevant ist oder keine Anlagechancen bietet. Ziel ist vielmehr, Anlegern Zugang zu einer breiteren und stärker diversifizierten Gruppe von Wachstumstreibern zu geben, die durch Chinas hohes Gewicht in traditionellen Schwellenländer-Benchmarks in den Hintergrund treten können.

Der Ausschluss Chinas rückt zwei wichtige strukturelle Themen stärker in den Fokus. Das erste ist die Technologieinfrastruktur, die KI und die digitale Transformation unterstützt und in Taiwan und Südkorea konzentriert ist. Das zweite ist die demografische Dividende in Ländern wie Indien und Indonesien, wo jüngere Bevölkerungen, steigende Einkommen und sich ausweitende Finanzsysteme das Binnenwachstum unterstützen.

Die Strategie bietet außerdem ein größeres Engagement in Lateinamerika und anderen Schwellenländerregionen und reduziert gleichzeitig das direkte Engagement gegenüber China-spezifischen regulatorischen, geopolitischen und binnenwirtschaftlichen Risiken. Dennoch bleibt ein indirektes Engagement gegenüber China über den regionalen Handel und die globale Nachfrage bestehen.

Welche Wachstumstreiber dürften die Schwellenländer in den kommenden Jahren stärken?

Salazar: Mehrere strukturelle Faktoren könnten die Schwellenländer in den kommenden Jahren unterstützen. Die Ausweitung von KI und Digitalisierung erhöht die Nachfrage nach Halbleitern, Speicherchips, Hardware, Rechenzentren und Strominfrastruktur. Davon profitieren Unternehmen in Märkten wie Taiwan und Südkorea.

Auch die Demografie ist ein wichtiger Wachstumstreiber. Indien und Teile Südostasiens verfügen über jüngere Bevölkerungen als die meisten entwickelten Volkswirtschaften. Dies unterstützt das Wachstum der Erwerbsbevölkerung, steigende Einkommen, finanzielle Inklusion und den Binnenkonsum.

Die Diversifizierung der Lieferketten fördert Produktionsinvestitionen in Indien, Indonesien und Vietnam, während Mexiko vom Nearshoring und seiner Nähe zu den Vereinigten Staaten profitiert.

Schließlich treiben Energiesicherheit und der Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiesystemen Investitionen in erneuerbare Energien, Stromnetze, Speicher und Elektrifizierung in verschiedenen Schwellenländerregionen voran.

Diese Trends werden nicht jedem Markt und jedem Unternehmen gleichermaßen zugutekommen. Deshalb bleibt eine aktive Aktienauswahl entscheidend.

Und zum Abschluss: Wie beurteilen Sie die aktuellen Bewertungen?

Salazar: Wir bleiben hinsichtlich der aktuellen Bewertungen zuversichtlich. Wir bevorzugen qualitativ hochwertige Unternehmen, die in der Lage sind, ein überdurchschnittliches langfristiges Wachstum zu erzielen, das durch robuste Fundamentaldaten und positive Gewinnrevisionen unterstützt wird.

Gleichzeitig bleiben wir bei den Bewertungen diszipliniert. Ausgewählte Unternehmen in den Schwellenländern bieten weiterhin eine überzeugende Kombination aus strukturellem Wachstum und attraktiver Bewertung, während die jüngsten Gewinnmitnahmen im Technologiesektor einen interessanten Einstiegszeitpunkt geschaffen haben. Innovation beschleunigt sich, die Corporate Governance verbessert sich in mehreren Märkten, und in den Bereichen Technologie, Industrie, Konsum und Infrastruktur entstehen neue Wachstumsmotoren. Vor diesem Hintergrund sind wir überzeugt, dass Anleger weiterhin attraktive Chancen vorfinden.

Zur Person Paulo Salazar ist seit 2022 Head of Emerging Markets Equities und war von 2021 bis 2022 Co-Head. Seit 2015 gehört er dem EM-Equities-Team von Candriam an, zunächst als Portfoliomanager und Senior Equity Research Analyst. Vor seinem Wechsel zu Candriam arbeitete Salazar als Private-Equity-Associate bei The Riverside Company sowie als Aktienanalyst unter anderem bei Equitas und Banco Itaú. Seit 2006 ist er an den Finanzmärkten tätig und hat verschiedene Branchen in Lateinamerika, den USA und anderen Regionen abgedeckt. Salazar erwarb einen Bachelor of Business Administration (BBA) mit Schwerpunkt Corporate Finance und Finanzmärkte an der FGV-EAESP in São Paulo und studierte Finance an der University of California, Berkeley.