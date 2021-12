Anstieg von 15 % Anleihehändlern winkt eine der größten Boni-Erhöhungen der gesamten Finanzbranche

Das ist eine erste Prognose des Vergütungsberaters Johnson Associates Inc., nachdem die Erlöse aus dem Festverzinslichen-Handel bei mehreren großen US-amerikanischen Banken im ersten Quartal dieses Jahres angezogen waren.

Mitarbeiter aus diesen Geschäftsbereichen werden demnach wahrscheinlich eine Erhöhung ihrer Jahres-Boni zwischen 10 Prozent und 15 Prozent verzeichnen. Ihre Kollegen, die sich um das Underwriting von Wertpapier-Angeboten kümmern, stehen vor einer Anhebung zischen 10 Prozent und 20 Prozent.

Die Trendumkehr für Anleihe-Händler in den vergangenen Monaten steht im Gegensatz zur Situation, in der sich einige ihrer größten Kunden befinden.

Keine Boni-Erhöhung für Hedgefonds-Manager und Vermögensverwalter

Hedgefonds-Manager und Vermögensverwalter werden vom Grundsatz her die Bezahlung in diesem Jahr flach halten, zeigen die Prognosen von Johnson, die in dieser Woche veröffentlicht worden sind. In beiden Gruppen waren die variablen Vergütungen laut der Daten in den vergangenen paar Jahren gesenkt worden.

Festverzinsliche-Geschäfte, die über Jahre hinweg unter Druck gestanden hatten, waren in der zweiten Jahreshälfte 2016 wieder zum Leben erwacht. Auslöser dabei: geopolitische Schocks wie etwa die Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union (EU) zu verlassen, sowie die Wahl von Donald Trump zum neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten.